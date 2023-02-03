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НОВОСТИ

96% городских бытовых отходов будут безопасно переработаны в 2023 году

Вьетнам планирует собрать и переработать в соответствии со стандартами в этом году 96% городских бытовых отходов, заявил директор Управления по охране окружающей среды Вьетнама при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Хоанг Ван Тхука. По словам Тхука, до 92% действующих промышленных и перерабатывающих площадей будут иметь концентрированные системы очистки сточных вод, а 40% бытовых отходов будут перерабатываться с помощью моделей сжигания, выработки электроэнергии и переработки вместо захоронения.

В прошлом году перерабатывающая промышленность Вьетнама росла на 11,3% в год, в результате чего страна заняла 10-е место в мире по переработке металла, пластика, бумаги и стекла, заложив основу для циклического экономического развития.

Правительство Вьетнама поставило цель поднять уровень сбора и безопасной переработки твердых отходов до 100% к 2050 году в рамках утвержденной национальной стратегии зеленого роста на 2021–2030 гг. с перспективой до 2050 года.

В целом стратегия направлена на реструктуризацию экономики в связи с обновлением модели роста для достижения экономического процветания, экологической устойчивости, социального равенства в направлении «зеленой» экономики, углеродной нейтральности и содействия сдерживанию глобального потепления.

Согласно стратегии, к 2050 году в 100% городских районов будут завершены дренажные системы, чтобы исключить возможность затопления. Все сточные воды будут очищаться в соответствии с техническими стандартами.

В муниципальных образованиях особого и первого класса общественный транспорт будет обслуживать не менее 40% и 15% пассажиропотока соответственно.

Между тем, к тому времени не менее 45 городских районов примут и реализуют собственные генеральные планы развития «зеленого» роста города.

ВИА/ИЖВ

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