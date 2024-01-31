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НОВОСТИ

92,9% туристических компаний ожидают роста доходов в 2024 году

Туристическая индустрия Вьетнама стоит на пороге знаменательной вехи, и эксперты утверждают, что в этом году может быть достигнута впечатляющая цифра в 14-15 миллионов иностранных туристов, при условии, что не возникнут непредвиденные вызовы. Недавний опрос, проведенный компанией Vietnam Report JSC, выявил оптимистичный прогноз: 66,7% предприятий туристической и гостиничной индустрии выразили уверенность в более благоприятных перспективах в этом году. Среди них 92,9% ожидают значительного роста доходов, а 85,7% прогнозируют увеличение как прибыли, так и количества посетителей.

Ву Данг Винь, генеральный директор компании Vietnam Report, говорит, что их уверенность полностью оправдана, ссылаясь на влияние новой визовой политики, вступающей в силу с 15 августа 2023 года. Эта политика позволяет оформлять электронные визы для туристов из всех стран и продлевает срок освобождения от визы для некоторых посетителей до 45 дней, по сравнению с прежними 15 днями. В результате за последние четыре месяца прошлого года число прибывших иностранцев превысило 1 миллион человек, что намного больше первоначального плана.

В перспективе 92,9 % респондентов считают эту политику «рычагом», имеющим решающее значение для поддержания траектории роста туристической отрасли Вьетнама.

Проведение международных турниров, таких как Международный кубок по волейболу среди женщин VTV Cup и клубный чемпионат Азии по волейболу среди женщин, сыграет решающую роль в приближении образа Вьетнама и его народа к мировой аудитории. В дополнение к наградам на церемонии World Travel Awards 85,7% опрошенных компаний подчеркнули стратегическую важность продвижения вьетнамского туризма посредством международных мероприятий в области культуры, спорта, фестивалей и туристических выставок в качестве ключевой рекомендации на 2024 год.

Несмотря на похвальный взлет Вьетнама на четвертую позицию в Юго-Восточной Азии по числу прибытий туристов, статистика World Data выявила проблему. В то время как другие страны поддерживают определенный порог среднего дохода на одного посетителя, Вьетнам переживает спад, скатившись с пятого на шестое место. Это объясняется тем, что он делает упор на развитие местных специализированных магазинов, а не торговых центров беспошлинной торговли - тенденция, которую индустрии необходимо пересмотреть.

Ву Данг Винь предложил перспективное решение, выступив за создание фабричных торговых точек в зонах беспошлинной торговли. Этот стратегический шаг не только привлечет значительную клиентскую базу из азиатских стран, но и смягчит явление «валютного кровотечения», когда вьетнамские туристы сокращают расходы на зарубежные покупки, сказал он.

ВИА/ИЖВ

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