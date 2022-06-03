92,6% предприятий зарегистрировались для перехода на электронные счета-фактуры

1 июня во второй половине дня выступая на пресс-конференции по итогам внедрения электронных счетов по всей стране, организованной Министерством финансов, заместитель начальника Главного налогового управления Данг Нгок Минь сообщил, что почти 92,6% от общего числа предприятий, зарегистрировались для перехода на электронные счета.

По словам г-на Данг Нгок Миня, внедрение электронных счетов-фактур является центральной и важной задачей налоговой отрасли страны. Оно поспособствует автоматизации обслуживания населения и более эффективному управлению налоговыми учреждениями. Эта технология также является фундаментальным решением для устранения бумажных счетов-фактур, тем самым предотвращая мошенничество и налоговые потери, используя анализ тенденций, большие данные, искусственный интеллект для быстрой и тщательной проверки налоговой системы. Вследствие реформирования административных процедур сократятся затраты и повысится производительность бизнеса.

Многие предприятия сталкиваются с трудностями открытия электронных счетов. Налоговой сектор должен оказывать своевременную поддержку налогоплательщикам для создания спокойствия и уверенности предприятий при применении электронных счетов-фактур. В связи с этим налоговая отрасль страны создала группы по решению подобных проблем в каждом из 63 операционных центров в Главном налоговом управлении с целью быстрого решения трудностей налогоплательщиков.

Внедрение электронных счетов-фактур реализуется в два этапа. Первый этап проходит в 6 провинциях и городах, включая Ханой, Хошимин, Хайфон, Куангнинь, Биньдинь, Футхо с 21 ноября 2021 года; а второй этап - в оставшихся 57 провинциях и городах, начиная с апреля 2022 года. По состоянию на 24 мая внедрение электронных счетов дало впечатляющие результаты.