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9-я сессия НС 15-го созыва: Обсуждение сокращения количества преступлений с смертной казнью
В частности, 8 преступлений с высшей мерой наказания в виде смертной казни, по которым предлагается заменить её на пожизненное заключение без смягчения наказания, включают: деятельность, направленную на свержение народной власти (статья 109); разрушение материально-технической базы Социалистической Республики Вьетнам (статья 114); производство и торговля поддельными лекарственными средствами (статья 194); разрушение мира, развязывание агрессивной войны (статья 421); шпионаж (статья 110); незаконная транспортировка наркотиков (статья 250); присвоение имущества (статья 353); взяточничество (статья 354).
В пояснительном докладе Правительство отметило, что существующие положения о смертной казни имеют множество недостатков. В частности, размеры и виды наказания в рамках высшей меры — смертной казни — по некоторым статьям достаточно широки (от 20 лет тюремного заключения, пожизненного заключения до смертной казни). Это приводит к трудностям при определении основания для применения смертной казни на практике.
Кроме того, применение мер наказания в виде пожизненного заключения или смертной казни также вызывает сложности. В ряде случаев, исходя из характера, степени и последствий преступления, наказание в виде пожизненного заключения считается слишком мягким и не обеспечивает устрашения, тогда как смертная казнь — слишком суровой и не соответствует позиции КПВ и Государства о сокращении применения и исполнения смертной казни.
Также в действующем Уголовном кодексе 18 преступлений предусматривают высшую меру наказания — смертную казнь. Однако практика последних лет показала, что для некоторых преступлений, опасных для общества по характеру и степени, нет необходимости сохранять смертную казнь; при этом суды не применяют смертную казнь к этим преступлениям. Например, деятельность, направленная на свержение народной власти, производство и торговля поддельными лекарствами, а также менее часто — присвоение имущества и взяточничество.
Правительство считает, что для этих преступлений, чтобы сократить применение смертной казни, необходимо ввести наказание в виде пожизненного заключения без смягчения, что обеспечит пожизненное изоляцию преступников от общества и одновременно будет соответствовать требованиям предупреждения и борьбы с преступностью.
В ходе вечернего заседания НС рассмотрело пояснительный доклад и отчет по проектам законов: Закон о чрезвычайном положении и Закон о железных дорогах (с изменениями).
После этого НС провело обсуждение в зале по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс