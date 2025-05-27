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НОВОСТИ

9-я сессия НС 15-го созыва: Обсуждение сокращения количества преступлений с смертной казнью

Продолжая программу 9-й сессии Национального собрания 15-го созыва, утром 27 мая Национальное собрание (НС) провело пленарное заседание в зале, на котором был показан видеоматериал, связанный с поправками и дополнениями некоторых статей Уголовного кодекса, а также обсуждался проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс. Одним из предложенных изменений является планируемое отмена смертной казни и замена её на пожизненное заключение без возможности смягчения наказания по 8 из 18 преступлений (44,44%), предусмотренных в действующем Уголовном кодексе с высшей мерой наказания — смертной казнью.

В частности, 8 преступлений с высшей мерой наказания в виде смертной казни, по которым предлагается заменить её на пожизненное заключение без смягчения наказания, включают: деятельность, направленную на свержение народной власти (статья 109); разрушение материально-технической базы Социалистической Республики Вьетнам (статья 114); производство и торговля поддельными лекарственными средствами (статья 194); разрушение мира, развязывание агрессивной войны (статья 421); шпионаж (статья 110); незаконная транспортировка наркотиков (статья 250); присвоение имущества (статья 353); взяточничество (статья 354).

В пояснительном докладе Правительство отметило, что существующие положения о смертной казни имеют множество недостатков. В частности, размеры и виды наказания в рамках высшей меры — смертной казни — по некоторым статьям достаточно широки (от 20 лет тюремного заключения, пожизненного заключения до смертной казни). Это приводит к трудностям при определении основания для применения смертной казни на практике.

Кроме того, применение мер наказания в виде пожизненного заключения или смертной казни также вызывает сложности. В ряде случаев, исходя из характера, степени и последствий преступления, наказание в виде пожизненного заключения считается слишком мягким и не обеспечивает устрашения, тогда как смертная казнь — слишком суровой и не соответствует позиции КПВ и Государства о сокращении применения и исполнения смертной казни.

Также в действующем Уголовном кодексе 18 преступлений предусматривают высшую меру наказания — смертную казнь. Однако практика последних лет показала, что для некоторых преступлений, опасных для общества по характеру и степени, нет необходимости сохранять смертную казнь; при этом суды не применяют смертную казнь к этим преступлениям. Например, деятельность, направленная на свержение народной власти, производство и торговля поддельными лекарствами, а также менее часто — присвоение имущества и взяточничество.

Правительство считает, что для этих преступлений, чтобы сократить применение смертной казни, необходимо ввести наказание в виде пожизненного заключения без смягчения, что обеспечит пожизненное изоляцию преступников от общества и одновременно будет соответствовать требованиям предупреждения и борьбы с преступностью.

В ходе вечернего заседания НС рассмотрело пояснительный доклад и отчет по проектам законов: Закон о чрезвычайном положении и Закон о железных дорогах (с изменениями).

После этого НС провело обсуждение в зале по проекту закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс

ИЖВ/ВИА

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