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НОВОСТИ

9-я сессия НС 15-го созыва: Во Вьетнаме будет 34 административно-территориальных единицы провинциального уровня

Утром 12 июня на 9-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва была принята Резолюция о реорганизации административных единиц провинциального уровня в 2025 году. Согласно документу, в стране будет 34 единицы провинциального уровня, включая 28 провинций и 6 городов центрального подчинения.
  Голосование за утверждение Резолюций НС об устройстве административных единиц провинциального уровня в 2025 году. Фото: ВИА  
За Резолюцию проголосовали 461 из 465 присутствующих депутатов, что означает официальное одобрение документа. Согласно Резолюций, НС приняло следующие решения о слиянии административных единиц провинциального уровня в 2025 году:

Объединение провинций Хазянг и Туенкуанг в новую провинцию под названием Туенкуанг; Объединение провинций Баккан и Тхайнгуен в новую провинцию под названием Тхайнгуен; Объединение провинций Виньфук, Хоабинь и Футхо в новую провинцию под названием Футхо; Объединение провинций Бакзянг и Бакнинь в новую провинцию под названием Бакнинь; Объединение провинций Тхайбинь и Хынгйен в новую провинцию под названием Хынгйен; Объединение города Хайфонг и провинции Хайзыонг в новый город под названием Хайфонг; Объединение провинций Ханам, Намдинь и Ниньбинь в новую провинцию под названием Ниньбинь;

Объединение провинций Куангбинь и Куангчи в новую провинцию под названием Куангчи; Объединение города Дананг и провинции Куангнам в новый город под названием Дананг; Объединение провинций Контум и Куангнгай в новую провинцию под названием Куангнгай; Объединение провинций Биньдинь и Зялай (название новой провинции не указано); Объединение провинций Ниньтхуан и Кханьхоа; Объединение провинций Дакнонг, Биньтхуан и Ламдонг в новую провинцию под названием Ламдонг; Объединение провинций Фуен и Даклак в новую провинцию под названием Даклак;

Объединение города Хошимин, провинций Бариа-Вунгтау и Биньзыонг в новый город под названием Хошимин; Объединение провинций Биньфыок и Донгнай в новую провинцию под названием Донгнай; Объединение провинций Лонган и Тэйнинь в новую провинцию под названием Тэйнинь; Объединение города Кантхо, провинций Шокчанг и Хаузянг в новый город под названием Кантхо; Объединение провинций Бенче, Чавинь и Виньлонг в новую провинцию под названием Виньлонг; Объединение провинций Тьензянг и Донгтхап в новую провинцию под названием Донгтхап; Объединение провинций Бакльеу и Камау в новую провинцию под названием Камау; Объединение провинций Кьензянг и Анзянг в новую провинцию под названием Анзянг.

Новые административные единицы начнут функционировать с 1 июля 2025 года.

С момента вступления Резолюции в силу, во Вьетнаме будет 34 административные единицы провинциального уровня: 28 провинций и 6 городов. Из них 19 провинций и 4 города образованы в результате реорганизации, указанной в статье 1 Резолюции, а 11 провинций и городов останутся без изменений. Это провинции: Каобанг, Дьенбьен, Хатинь, Лайтяу, Лангшон, Нгеан, Куангнинь, Тханьхоа, Шонла, а также города Ханой и Хюэ.

ВИА/ИЖВ

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