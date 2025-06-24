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9-я сессия Национального собрания 15-го созыва: Принятие Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о гражданстве Вьетнама
Согласно закону, пункт 2 статьи 16 изменён следующим образом:
«2. Ребёнок, родившийся у родителей, один из которых является гражданином Вьетнама, а другой - иностранцем, получает вьетнамское гражданство, если родители договорились об этом при регистрации рождения в компетентном органе Вьетнама. В случае рождения на территории Вьетнама при отсутствии такого соглашения ребёнок получает вьетнамское гражданство.»
В статье 19 также внесены изменения и дополнения:
«Статья 19. Условия получения вьетнамского гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства могут получить вьетнамское гражданство при выполнении следующих условий:
a) Полная дееспособность;
б) Соблюдение Конституции и законов Вьетнама;
в) Владение вьетнамским языком на уровне, достаточном для интеграции;
г) Постоянное проживание во Вьетнаме;
д) Проживание в стране не менее 5 лет;
e) Наличие средств к существованию.
Лица, имеющие супруга, супругу или родного ребёнка – гражданина Вьетнама, могут быть приняты в гражданство без выполнения условий, указанных в пунктах в, д , e пункта 1.»
Также в статье 19 указано:
«Лица, подающие заявление на получение гражданства, должны иметь вьетнамское имя или имя, соответствующее одному из этнических меньшинств Вьетнама. В случае, если заявитель хочет сохранить иностранное гражданство, допускается комбинирование вьетнамского и иностранного имени. Такое имя будет указано в Решении о предоставлении гражданства.»
Изменения внесены в статью 33:
«Статья 33. Основания для отмены решения о приеме/возвращении в гражданство Вьетнама
1.Лица, получившие или вернувшиеся к гражданству Вьетнама согласно статьям 19 и 23, независимо от места проживания (в стране или за рубежом), могут быть лишены гражданства в следующих случаях:
a) Умышленное предоставление ложной информации, подделка документов;
б) Злоупотребление получением/возвращением гражданства или сохранением иностранного гражданства с целью нанесения ущерба законным правам, общественной безопасности, порядку или национальным интересам.
2. Лишение гражданства одного из супругов не влияет на гражданство другого.
Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года. В течение двух лет с момента вступления закона в силу министерства и органы власти обязаны пересмотреть, изменить или инициировать внесение изменений в нормативные документы, касающиеся прав и обязанностей вьетнамских граждан, имеющих также иностранное гражданство (при наличии такового).
Что касается переходных положений, заявления о предоставлении, восстановлении или выходе из гражданства Вьетнама, поданные до вступления в силу настоящего Закона, будут рассматриваться в соответствии с его положениями.