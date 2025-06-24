Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

9-я сессия Национального собрания 15-го созыва: Принятие Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о гражданстве Вьетнама

Утром 24 июня Национальное собрание (НС) приняло Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о гражданстве Вьетнама. За принятие закона проголосовали 416 из 416 присутствующих депутатов (87,03% от общего числа депутатов НС).
Согласно закону, пункт 2 статьи 16 изменён следующим образом:

«2. Ребёнок, родившийся у родителей, один из которых является гражданином Вьетнама, а другой - иностранцем, получает вьетнамское гражданство, если родители договорились об этом при регистрации рождения в компетентном органе Вьетнама. В случае рождения на территории Вьетнама при отсутствии такого соглашения ребёнок получает вьетнамское гражданство.»

В статье 19 также внесены изменения и дополнения:

«Статья 19. Условия получения вьетнамского гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства могут получить вьетнамское гражданство при выполнении следующих условий:

a) Полная дееспособность;

б) Соблюдение Конституции и законов Вьетнама;

в) Владение вьетнамским языком на уровне, достаточном для интеграции;

г) Постоянное проживание во Вьетнаме;

д) Проживание в стране не менее 5 лет;

e) Наличие средств к существованию.

Лица, имеющие супруга, супругу или родного ребёнка – гражданина Вьетнама, могут быть приняты в гражданство без выполнения условий, указанных в пунктах в, д , e пункта 1.»

Также в статье 19 указано:

«Лица, подающие заявление на получение гражданства, должны иметь вьетнамское имя или имя, соответствующее одному из этнических меньшинств Вьетнама. В случае, если заявитель хочет сохранить иностранное гражданство, допускается комбинирование вьетнамского и иностранного имени. Такое имя будет указано в Решении о предоставлении гражданства.»

Изменения внесены в статью 33:

«Статья 33. Основания для отмены решения о приеме/возвращении в гражданство Вьетнама

1.Лица, получившие или вернувшиеся к гражданству Вьетнама согласно статьям 19 и 23, независимо от места проживания (в стране или за рубежом), могут быть лишены гражданства в следующих случаях:

a) Умышленное предоставление ложной информации, подделка документов;

б) Злоупотребление получением/возвращением гражданства или сохранением иностранного гражданства с целью нанесения ущерба законным правам, общественной безопасности, порядку или национальным интересам.

2. Лишение гражданства одного из супругов не влияет на гражданство другого.

Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года. В течение двух лет с момента вступления закона в силу министерства и органы власти обязаны пересмотреть, изменить или инициировать внесение изменений в нормативные документы, касающиеся прав и обязанностей вьетнамских граждан, имеющих также иностранное гражданство (при наличии такового).

Что касается переходных положений, заявления о предоставлении, восстановлении или выходе из гражданства Вьетнама, поданные до вступления в силу настоящего Закона, будут рассматриваться в соответствии с его положениями.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь для участия во ВЭФ и рабочей поездки в Китай

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь для участия во ВЭФ и рабочей поездки в Китай

По сообщению специального корреспондента ВИА, в 11:30 24 июня по местному времени (10:30 по времени Ханоя) самолёт, на борту которого находился Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация, приземлился в международном аэропорту Биньхай, начав рабочую поездку для участия в 16-й ежегодной встрече новых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящей в городе Тяньцзинь, и осуществляет рабочий визит в Китай.
ПОДРОБНЕЕ

Top