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НОВОСТИ

9-я сессия Национального собрания 15-го созыва: Обсуждение механизма устранения затруднений, вызванных правовыми нормами

Принятие Резолюции направлено на создание правовой основы для своевременного устранения трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, в важных, приоритетных и неотложных сферах, требующих немедленного решения, с целью разблокирования ресурсов, стимулирования экономического развития и превращения права в конкурентное преимущество.
  На 9-й сессии парламента 15-го созыва. Фото: ВИА  
Согласно программе 9-й сессии, утром 23 июня Национальное собрание обсуждало в зале заседаний проект Резолюции Национального собрания о механизме устранения трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами.

Согласно докладу Правительства, принятие Резолюции направлено на создание правовой основы для своевременного устранения трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, в важных, приоритетных и неотложных сферах, требующих немедленного решения, с целью разблокирования ресурсов, стимулирования экономического развития и превращения права в конкурентное преимущество.

Вместе с тем обеспечивается полное и своевременное институционализирование руководящего принципа Партии по устранению трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами; разработка специальной процедуры для немедленного устранения ряда срочных проблем и недостатков в правовых нормах; обеспечение контроля власти, предупреждение коррупции и негативных явлений в процессе устранения трудностей, вызванных правовыми нормами.

Проект Резолюции устанавливает 3 критерия определения трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, включая: Противоречивые или дублирующие положения в одном нормативном акте или между нормативными актами; Положения нормативных актов, которые неясны, необоснованны, неосуществимы, вызывают затруднения в применении и исполнении закона; Положения нормативных актов, создающие избыточные затраты на соблюдение, сдерживающие инновации, творчество, развитие новых бизнес-моделей, разблокирование ресурсов, стимулирование экономического роста и международной интеграции.

Проект Резолюции также устанавливает 5 принципов при устранении трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, направляя процесс внесения изменений, дополнений или принятия нормативных правовых актов для их урегулирования, обеспечивая строгость и предотвращая произвольность в применении.

Оставшееся время утреннего заседания Национальное собрание обсуждало о проектах Закона о правовой помощи по гражданским делам и Закона о правовой помощи по уголовным делам.

Во второй половине дня Национальное собрание будет обсуждать в группах о проектах следующих законов: Закон о чрезвычайном положении; Закон о передаче лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; Закон об экстрадиции.

ВИА/ИЖВ

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