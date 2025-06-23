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9-я сессия Национального собрания 15-го созыва: Обсуждение механизма устранения затруднений, вызванных правовыми нормами
Согласно докладу Правительства, принятие Резолюции направлено на создание правовой основы для своевременного устранения трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, в важных, приоритетных и неотложных сферах, требующих немедленного решения, с целью разблокирования ресурсов, стимулирования экономического развития и превращения права в конкурентное преимущество.
Вместе с тем обеспечивается полное и своевременное институционализирование руководящего принципа Партии по устранению трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами; разработка специальной процедуры для немедленного устранения ряда срочных проблем и недостатков в правовых нормах; обеспечение контроля власти, предупреждение коррупции и негативных явлений в процессе устранения трудностей, вызванных правовыми нормами.
Проект Резолюции устанавливает 3 критерия определения трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, включая: Противоречивые или дублирующие положения в одном нормативном акте или между нормативными актами; Положения нормативных актов, которые неясны, необоснованны, неосуществимы, вызывают затруднения в применении и исполнении закона; Положения нормативных актов, создающие избыточные затраты на соблюдение, сдерживающие инновации, творчество, развитие новых бизнес-моделей, разблокирование ресурсов, стимулирование экономического роста и международной интеграции.
Проект Резолюции также устанавливает 5 принципов при устранении трудностей и препятствий, вызванных правовыми нормами, направляя процесс внесения изменений, дополнений или принятия нормативных правовых актов для их урегулирования, обеспечивая строгость и предотвращая произвольность в применении.
Оставшееся время утреннего заседания Национальное собрание обсуждало о проектах Закона о правовой помощи по гражданским делам и Закона о правовой помощи по уголовным делам.
Во второй половине дня Национальное собрание будет обсуждать в группах о проектах следующих законов: Закон о чрезвычайном положении; Закон о передаче лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; Закон об экстрадиции.