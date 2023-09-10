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9-я Глобальная конференция молодых парламентариев: Содействие реализации целей устойчивого развития
На 122-й Ассамблее МПС в Бангкоке, Таиланд, в 2010 году парламенты-члены МПС приняли резолюцию «Об участии молодежи в демократическом процессе», подтвердив, что для достижения демократии необходимо обеспечить полное и активное участие молодежи и молодежных организаций в демократических процессах на местном, национальном, региональном и международном уровнях.
В 2013 году МПС учредил Форум молодых парламентариев, официальный и постоянный механизм в рамках МПС, призванный способствовать улучшению участия молодежи в парламентах и в МПС как в качественном, так и в количественном отношении.
В 2014 году МПС учредил ежегодную глобальную конференцию с целью усиления роли молодых парламентариев и участия молодежи в парламентской деятельности, а также для выработки рекомендаций с точки зрения молодежи относительно деятельности и повестки дня МПС. МПС также помогает развивать сети, продвигать солидарность, улучшать потенциал и расширять подходы молодых людей к вопросам, вызывающим общие проблемы.
По данным МПС, присутствие молодежи в парламентах по-прежнему остается низким. Половина населения мира моложе 30 лет, в то время только 2,6% парламентариев мира относятся к этой возрастной группе. Около 37% парламентов не имеют парламентариев моложе 30 лет. Поэтому МПС продвигает цель расширения прав и возможностей молодежи и расширения участия молодежи в решении текущих глобальных проблем.
Впервые Национальное собрание Вьетнама примет 9-ю Всемирную конференцию молодых парламентариев. Это также крупнейшее многостороннее дипломатическое мероприятие, проводимое Вьетнамом в 2023 году. Оно демонстрирует внимание, которое Партия, Государство и Национальное собрание Вьетнама уделяют своей молодежи, способствуя укреплению сотрудничества между Вьетнамом и его партнерами, и продвигая имидж страны и народа, особенно динамичной и творческой молодежи.
Проведение конференции подтверждает активное, ответственное и инициативное участие Национального собрания Вьетнама в МПС.
Национальное собрание Вьетнама активно участвовало в деятельности МПС, в том числе во Всемирных конференциях молодых парламентариев.
По состоянию на 28 августа на мероприятие зарегистрировались 64 делегации с 244 членами, в том числе 172 законодателя и 72 помощника.