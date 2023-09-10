Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

9-я Глобальная конференция молодых парламентариев: Содействие реализации целей устойчивого развития

С 14 по 18 сентября в Ханое Национальное собрание (НС) Вьетнама проведет 9-ю Глобальную конференцию молодых парламентариев на тему «Роль молодых людей в содействии реализации целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инновации» В ходе мероприятия НС продолжит работать с Межпарламентским союзом (МПС) над продвижением расширения прав и возможностей молодежи и расширения участия молодежи в решении текущих глобальных проблем.

На 122-й Ассамблее МПС в Бангкоке, Таиланд, в 2010 году парламенты-члены МПС приняли резолюцию «Об участии молодежи в демократическом процессе», подтвердив, что для достижения демократии необходимо обеспечить полное и активное участие молодежи и молодежных организаций в демократических процессах на местном, национальном, региональном и международном уровнях.

В 2013 году МПС учредил Форум молодых парламентариев, официальный и постоянный механизм в рамках МПС, призванный способствовать улучшению участия молодежи в парламентах и в МПС как в качественном, так и в количественном отношении.

В 2014 году МПС учредил ежегодную глобальную конференцию с целью усиления роли молодых парламентариев и участия молодежи в парламентской деятельности, а также для выработки рекомендаций с точки зрения молодежи относительно деятельности и повестки дня МПС. МПС также помогает развивать сети, продвигать солидарность, улучшать потенциал и расширять подходы молодых людей к вопросам, вызывающим общие проблемы.

По данным МПС, присутствие молодежи в парламентах по-прежнему остается низким. Половина населения мира моложе 30 лет, в то время только 2,6% парламентариев мира относятся к этой возрастной группе. Около 37% парламентов не имеют парламентариев моложе 30 лет. Поэтому МПС продвигает цель расширения прав и возможностей молодежи и расширения участия молодежи в решении текущих глобальных проблем.

Впервые Национальное собрание Вьетнама примет 9-ю Всемирную конференцию молодых парламентариев. Это также крупнейшее многостороннее дипломатическое мероприятие, проводимое Вьетнамом в 2023 году. Оно демонстрирует внимание, которое Партия, Государство и Национальное собрание Вьетнама уделяют своей молодежи, способствуя укреплению сотрудничества между Вьетнамом и его партнерами, и продвигая имидж страны и народа, особенно динамичной и творческой молодежи.

Проведение конференции подтверждает активное, ответственное и инициативное участие Национального собрания Вьетнама в МПС.

Национальное собрание Вьетнама активно участвовало в деятельности МПС, в том числе во Всемирных конференциях молодых парламентариев.

По состоянию на 28 августа на мероприятие зарегистрировались 64 делегации с 244 членами, в том числе 172 законодателя и 72 помощника.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и США установили всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития

Вьетнам и США установили всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития

Вечером 10 сентября, сразу после переговоров на высоком уровне, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и президент Джо Байден сообщили вьетнамской, американской и международной прессе положительные результаты переговоров
ПОДРОБНЕЕ

Top