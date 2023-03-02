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9-я Вьетнамско-норвежская политическая консультация

1 марта в Ханое заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и государственный секретарь Норвегии по иностранным делам Эрлинг Риместад сопредседательствовали на 9-й политической консультации
  На 9-ой политической консультации между Вьетнамом и Норвегией. Фото: ВИА  
1 марта в Ханое заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг и государственный секретарь Норвегии по иностранным делам Эрлинг Риместад сопредседательствовали на 9-й политической консультации между двумя министерствами иностранных дел для обмена мнениями о двустороннем сотрудничестве, а также обсуждения региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг дала оценку вьетнамско-норвежским отношениям, достигшим значительных успехов во многих областях, и предположила, что обеим сторонам необходимо продолжать поддерживать деятельность по обмену делегациями на всех уровнях с целью углубления понимания и политических отношений. Являясь вторым по величине торговым партнером Норвегии в регионе, Вьетнам желает содействовать экономическому сотрудничеству с Норвегией путем привлечения норвежских инвестиций во Вьетнам в области возобновляемых источников энергии, «зеленой» трансформации, экономики замкнутого цикла, морской экономики, судостроения, «зеленого» судоходства, логистики...

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг предположила, чтобы Норвегия и блок ЕАСТ (включая 4 страны: Исландию, Лихештайн, Норвегию и Швейцарию) ускорили переговорный процесс и подписание соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с Вьетнамом на основе согласование интересов. Ле Тхи Тху Ханг выразила надежду, что норвежская сторона окажет поддержку вьетнамским морякам в работе на судах под норвежским флагом, а также создаст благоприятные условия для приема вьетнамских сезонных рабочих в Норвегии.

Выразив удовлетворение визитом во Вьетнам, государственный секретарь Эрлинг Риместад подтвердил, что правительство Норвегии придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом, особенно в области торговли, инвестиций и энергетического перехода. Эрлинг Риместад поделился своей надеждой на то, что обе стороны вскоре добьются прогресса в процессе переговоров и подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и блоком ЕАСТ. Высоко оценивая твердую приверженность Вьетнама на COP26, а также потенциал сотрудничества в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), участником которого является Норвегия, Эрлинг Риместад заявил, что Норвегия готова оказать поддержку опытом, технологиями и финансовыми ресурсами Вьетнамй в этой сфере.

На встрече заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг и госсекретарь Эрлинг Риместад обсудили меры по укреплению сотрудничества между двумя странами в сферах сельского хозяйства, образования - обучения, труда, науки - техники и безопасности - обороны. Обе стороны высоко оценили потенциал сотрудничества в области морской экономики, «зеленой трансформации», создания новых и практических импульсов сотрудничества в тех областях, где Норвегия обладает сильными технологиями, опытом, ресурсами и капиталом, а Вьетнам имеет потребности в развитии.

Что касается международного сотрудничества, обе стороны договорились продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга в учреждениях и организациях Организации Объединенных Наций. Стороны подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства, полетов, безопасности и мира в Восточном море, соблюдения норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Стороны обсудили международные и региональные вопросы, вызывающие общую озабоченность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

ВИА/ИЖВ

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