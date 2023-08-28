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9-й летний вьетнамский молодежно-студенческий лагерь в Европе
Летний Вьетнамский молодежно-студенческий лагерь 2023 года, организованный Обществом вьетнамских молодых людей и студентов во Франции на тему «Освещение будущего мира» (Lumos FUTURA - Illuminating the Future World). В мероприятии приняли участие около 200 молодых вьетнамцев, живущих и обучающих в 10 европейских странах и США.
Четыре дня подряд проходили различные мероприятия, такие как семинары по инновациям, искусственному интеллекту и зеленной энергии, посещение выставок, коллективные игры и открытие для себя Парижа.
Постоянный секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина, Председатель Союза молодежи Вьетнама Нгуен Нгок Лыонг заявил, что Летний лагерь является одним из важных, заметных и эффективных мероприятий вьетнамских молодежно-студенческих организаций в Европе.
Ву Тхи Ха, вьетнамская студентка, родом из Чехии, поделилась : «на самом деле мы вьетнамцы, родившиеся за рубежом, поэтому нам очень приятно иметь возможность узнать больше о культуре нашей родины, и, я надеюсь, что в будущем лагеря будут проводиться по всей Европе и даже по всему миру, чтобы мы могли встретить больше друзей. К тому же мы с особым нетерпением ждем возвращения во Вьетнам, чтобы узнать больше о наших культурных корнях!».
Вице-президент и генеральный секретарь Вьетнамского молодежно-студенческого союза во Франции (UEVF), главы оргкомитета летнего лагеря Зыонг Тхи Май Лан выразила сказала : «где бы мы ни находились, мы всегда оглядываемся на свою родину и в дальнейшем постараемся реализовать проекты, способствующие построению более процветающей и красивой страны».
Летний вьетнамский молодежно-студенческий лагерь в Европе впервые был проведен в 2007 году в Чехии, а с 2015 года стал ежегодным мероприятием, поочередно проводимым в разных странах Европы. Это инициатива Европейского союза вьетнамских людей и студентов, цель которой – дать сообществу молодых вьетнамцев и людей вьетнамского происхождения, живущих за рубежом, возможность встретиться, обменяться мнениями и укрепить связи.