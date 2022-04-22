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НОВОСТИ

89 тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет вакцинированы против COVID-19

После недели запуска кампании вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет по состоянию на 20 апреля по всей стране было введено 88.820 доз вакцины против COVID-19 детям.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Специализированное учреждение Минздрава выделило 2 партии с общим объемом более 2,3 млн доз вакцины.

В недавнем онлайн-опросе, проведенном Институтом стратегии и политики в области здравоохранения среди 415.000 родителей с детьми до 12 лет в 63 провинциях и городах страны, 60,6% согласились на вакцинацию против COVID-19 для детей, 7,6% согласятся, если требуется, 29,1% рассматривают, только 1,9% родителей не согласны.

Статистика показывает, что дети в возрасте до 18 лет имеют меньший риск смерти от COVID-19, а если они и заболевают, то болезнь часто протекает легче, чем в других возрастных группах, говорят эксперты в области здравоохранения. Однако случились тяжелые случаи заболевания COVID-19 у детей, даже смерти. К тому же, хотя Вьетнам и контролирует эпидемическую ситуацию, появление новых штаммов все же возможно. Поэтому для защиты детей ключом эффективности являются вакцины.

Доктор Нгуен Тхань Нам, директор педиатрического центра больницы Батьмай, подтвердил, что вакцинация против COVID-19 крайне необходима для предотвращения заболевания у детей в возрасте от 5 до 12 лет. Дети, переболевшие COVID-19, дети с перенесенными заболеваниями, аллергиями, хроническими заболеваниями... также должны быть вакцинированы, как и взрослые.

В стране около 11,8 млн детей в возрасте от 5 до 12 лет подлежат вакцинации против COVID-19. Среди них, по оценкам, до настоящего времени около 8,2 миллиона детей не были инфицированы COVID-19. До конца второго квартала 2022 года сектор здравоохранения будет проводить две инъекции детям.


ВИА

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