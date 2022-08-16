80 фирм зарегистрировались на Agritechnica Asia Live

В общей сложности 80 отечественных и зарубежных фирм зарегистрировались для участия в предстоящей выставке Agritechnica Asia Live 2022, которая должна пройти в городе Кантхо в дельте Меконга 24-26 августа.

Он ежегодно проводится в азиатских странах с целью содействия устойчивой механизации путем демонстрации использования современных технологий в местных системах земледелия.

Это также первый раз, когда Agritechnica Asia Live проводится во Вьетнаме, и количество участников оценивается примерно в 4.000 человек.

Нгуен Нгок Хе, вице-председатель Народного комитета города Кантхо, сказал, что это мероприятие дает возможность местным жителям стать свидетелями демонстраций высокоэффективной техники для сельскохозяйственного производства.

Другие мероприятия включают семинары по механизации в фруктовом и рыбном хозяйствах, а также выставку техники.