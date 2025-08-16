Подразделения сил народной общественной безопасности готовятся к параду в честь 80-летия Национального праздника страны, который состоится 2 сентября. Фото: ВИA



Вьетнамское информационное агентство (VNA) с уважением представляет перевод статьи:



80 ЛЕТ – СЛАВА СИЛАМ НАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЬЕТНАМА



Генерал То Лам

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама



1. 80-летний путь строительства, борьбы и роста подтвердил революционную сущность и стойкую боеспособность сил народной общественной безопасности - ключевой, надёжной вооружённой силы Партии, Государства и народа. История сил народной общественной безопасности Вьетнама - это героическая история, их традиции - славные, а их достижения - поистине огромны. Они внесли значительный вклад в создание ероической истории вьетнамского народа, помогая Вьетнамской революции преодолевать все испытания и одерживать одну победу за другой.



С самого момента своего создания, а также во время двух войн сопротивления против французского колониализма и американского империализма,, силы Народной общественной безопасности всегда были неразрывно связаны с народом, тесно сотрудничали с Народной армией, другими силами, секторами и уровнями власти, эффективно выполняя свою ключевую и ударную роль на фронте защиты безопасности и общественного порядка. Они охраняли революционные завоевания, защищали Партию, народ и социалистический строй, вели борьбу с различными видами преступности за мирную и счастливую жизни народа. Силы Народной общественной безопасности добились множества подвигов и славных, хоть порой и незаметных, достижений, внёсших важный вклад в дело борьбы за национальное освобождение и воссоединение страны.



В деле "Доймой" (обновления) страны, индустриализации, модернизации и инициативной международной интеграции, Силы народной общественной безопасности проявили примерную инициативу и эффективно реализовала линии и руководящие принципы Партии, политики и законы Государства. Неустанно прилагая усилия, сохраняя единство, солидарность и решимость, преодолевая все трудности и испытания, они вместе с всей Партией, народом и армией надёжно защищают безопасность, общественный порядок и социалистическое Отечество. Они проактивно участвуют в социально-экономическом развитии, заботятся о жизни народа и вносят постоянный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всём мире.



При любых условиях и обстоятельствах силы Народной общественной безопасности всегда проявляют высокий дух преданности делу, готовность жертвовать собой ради Родины и народа. За эти годы появились десятки тысяч примеров мужества - когда полицейские отдавали свою жизнь ради защиты национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и безопасности. Днём и ночью они самоотверженно трудятся, чтобы достойно выполнять возложенные на них задачи.



Каждый боевой подвиг, каждое достижение, каждый пример хорошего человека, доброго дела, каждое усилие и старание офицеров и бойцов сил народной общественной безопасности вносит вклад в поддержание мира и стабильности в стране, в укрепление дисциплины и верховенства закона; способствует защите жизни, имущества и спокойной жизни народа. Всё это приумножает славные героические традиции сил народной общественной безопастности, укрепляет и углубляет доверие, любовь и приверженность народа к Партии, Государству и силам народной общественной безопасности.



Преданность, самопожертвование и огромный вклад поколений офицеров и бойцов сил народной общественной безопасности в революционное дело нации были признаны, высоко оценены и награждены Партией, Государством и народом многими благородными званиями и наградами. Это сияющая героическая эпопея революционного героизма выкристаллизовывается преданностью Родине, сыновней верностью народу, в чистой революционной сущностью и мужественным самопожертвованием поколений офицеров, бойцов сил народной общественной безопастности в тяжёлой и испытательной борьбе за безопасность Отечества, за мирную и счастливую жизнь народа. Всё это - вечная гордость Партии, Государства, народа и всей вьетнамской нации.



Огромные достижения, достигнутые за последние 80 лет стали возможными благодаря следующим ключевым факторам:



(i) Силы народной общественной безопасности Вьетнама всегда находятся под абсолютным, непосредственным и всесторонним руководством Партии, несут в себе классовую сущность вьетнамского рабочего класса, придерживается принципа: «Пока существует Партия, существуем и мы», постоянно стремятся и жертвуют собой ради независимости и свободы Родины, ради национальной безопасности, общественного порядка и безопасной, счастливой жизни народа. (ii) Неразрывная связь с народом, служение народу, опора на народ в работе и боевой деятельности, «бодрствовать, чтобы люди могли хорошо спать, оставаться на страже, чтобы люди могли веселиться, воспринимать радость и счастье людей как смысл своей жизни» является источником силы для сил народной общественной безопасности, позволяющей превосходно выполнять все задачи, возложенные на них партией, государством и народом. (iii) Тесное сотрудничество и координация действий с Народной армией, органами правопорядка, всеми уровнями власти и секторами, мобилизуя объединенные силы всей политической системы в деле обеспечения безопасности и порядка. (iv) Поколения офицеров и бойцов не боялись трудностей и жертв, проявляли храбрость, находчивость, творческий подход и мудрость в борьбе за безопасность и порядок. Они стали «стальным щитом», «острым мечом», образцом для подражания в реализации руководящих принципов и политик Партии и Государства, исполняя функцию «идущих впереди, прокладывающих путь» и неся на себе миссию по прямой защите Партии - что требует от каждого офицера, бойца ещё больших усилий. (v) Единство и международное сотрудничество также способствуют созданию непобедимой силы Народной общественной безопасности Вьетнама.



При любых условиях и обстоятельствах силы Народной общественной безопасности всегда проявляют высокий дух преданности делу, готовность жертвовать собой ради Родины и народа. За эти годы появились десятки тысяч примеров мужества - когда полицейские отдавали свою жизнь ради защиты национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и безопасности. Днём и ночью они самоотверженно трудятся, чтобы достойно выполнять возложенные на них задачи.



Каждый боевой подвиг, каждое достижение, каждый пример хорошего человека, доброго дела, каждое усилие и старание офицеров и бойцов сил народной общественной безопасности вносит вклад в поддержание мира и стабильности в стране, в укрепление дисциплины и верховенства закона; способствует защите жизни, имущества и спокойной жизни народа. Всё это приумножает славные героические традиции сил народной общественной безопастности, укрепляет и углубляет доверие, любовь и приверженность народа к Партии, Государству и силам народной общественной безопасности.



Преданность, самопожертвование и огромный вклад поколений офицеров и бойцов сил народной общественной безопасности в революционное дело нации были признаны, высоко оценены и награждены Партией, Государством и народом многими благородными званиями и наградами. Это сияющая героическая эпопея революционного героизма выкристаллизовывается преданностью Родине, сыновней верностью народу, в чистой революционной сущностью и мужественным самопожертвованием поколений офицеров, бойцов сил народной общественной безопастности в тяжёлой и испытательной борьбе за безопасность Отечества, за мирную и счастливую жизнь народа. Всё это - вечная гордость Партии, Государства, народа и всей вьетнамской нации.



Огромные достижения, достигнутые за последние 80 лет стали возможными благодаря следующим ключевым факторам:

(i) Силы народной общественной безопасности Вьетнама всегда находятся под абсолютным, непосредственным и всесторонним руководством Партии, несут в себе классовую сущность вьетнамского рабочего класса, придерживается принципа: «Пока существует Партия, существуем и мы», постоянно стремятся и жертвуют собой ради независимости и свободы Родины, ради национальной безопасности, общественного порядка и безопасной, счастливой жизни народа. (ii) Неразрывная связь с народом, служение народу, опора на народ в работе и боевой деятельности, «бодрствовать, чтобы люди могли хорошо спать, оставаться на страже, чтобы люди могли веселиться, воспринимать радость и счастье людей как смысл своей жизни» является источником силы для сил народной общественной безопасности, позволяющей превосходно выполнять все задачи, возложенные на них партией, государством и народом. (iii) Тесное сотрудничество и координация действий с Народной армией, органами правопорядка, всеми уровнями власти и секторами, мобилизуя объединенные силы всей политической системы в деле обеспечения безопасности и порядка. (iv) Поколения офицеров и бойцов не боялись трудностей и жертв, проявляли храбрость, находчивость, творческий подход и мудрость в борьбе за безопасность и порядок. Они стали «стальным щитом», «острым мечом», образцом для подражания в реализации руководящих принципов и политик Партии и Государства, исполняя функцию «идущих впереди, прокладывающих путь» и неся на себе миссию по прямой защите Партии - что требует от каждого офицера, бойца ещё больших усилий. (v) Единство и международное сотрудничество также способствуют созданию непобедимой силы Народной общественной безопасности Вьетнама. 2. Вся наша Партия, весь народ и вся армия активно соревнуются в реализации стратегических руководящих принципов Партии с твёрдой решимостью уверенно вести страну в новую эру - эру развития, богатства и процветания. Революция по «перестройке страны», сопровождающаяся одновременным запуском двухуровневой системы местной администрации в 34 провинциях и городах по всей стране, открывает новые пространства развития, новый импульс развития, но вместе с тем также предъявляет новые требования к задаче защиты безопасности и порядка. В эпоху стремительного подъёма страны, ответственность, возложенная на силы народной общественной безопасности, чрезвычайно велика - но и поистине славна. Более чем когда-либо, силы народной общественной безопастности должны гордиться своими героическими традициями, преумножать их, продолжать объединяться, объединять силы и быть едиными, вместе с Народной армией и дипломатическим сектором, как ядром, обеспечивая надежную гарантию и мирную и стабильную среду, чтобы вся Партия, весь народ и вся армия успешно реализовали стратегические цели Партии. Следует сосредоточить усилия на следующих ключевых задачах:

Во-первых, при любых обстоятельствах необходимо обеспечивать абсолютное, всестороннее и непосредственное руководство Партии над силами народной общественной безопасности, постоянно укрепляя их классовую сущность как представителя рабочего класса и неразрывную связь с народом. Руководство Партии - это неизменный принцип, объективное требование и решающий фактор всех побед в деле обеспечения национальной безопасности, общественного порядка и выполнения задач полиции. В любых условиях необходимо твёрдо сохранять и ещё более усиливать абсолютное, всестороннее и непосредственное руководство Партии над силами народной общественной безопастности. Сохранение революционной сущности; непоколебимая приверженность марксизму-ленинизму и идеям Хо Ши Мина в процессе построения и реализации функций и задач полиции; продвижение партийности, классового характера и народной природы народной общественной безопастности в деле обеспечения безопасности и общественного порядка - всё это ключевые, решающие факторы, определяющие способность Народной полиции достойно выполнить важнейшую миссию, возложенную на нее Партией, Государством и народом. Весь личный состав сил народной общественной безопастности должен глубоко впитывать в себя заветы любимого дяди Хо: «Наша полиция - это полиция народа, служащая народу и опирающаяся на народ в своей работе».



Необходимо твёрдо придерживаться принципа «считать народ корнем»; «уважать народ, быть ближе к народу, понимать народ, учиться у народа и нести ответственность перед народом»; хорошо реализовывать девиз: «народ знает, народ обсуждает, народ делает, народ проверяет, народ контролирует, народ получает пользу». Следует постоянно поддерживать тесную и неразрывную связь с народом, делить с ним все трудности и невзгоды, быть готовыми пожертвовать собой ради спасения народа; искренне заботиться, своевременно консультировать и помогать в решении проблем, трудностей и законных чаяний граждан. Только тогда полиция по-настоящему станет «опорой спокойствия народа». Необходимо разнообразить формы участия и создать благоприятные условия для активного вовлечения народа в общенародное движение по защите национальной безопасности, способствовать укреплению и развитию «позиции сердца народа» в системе народной безопасности. Этот фронт должен быть тесно связан с всеобщей обороной страны, формируя прочный «народный щит» - крепость на передовой линии защиты безопасности и общественного порядка.



Во-вторых, силы народной общественной безопасности должны на высоком уровне выполнять миссию по защите Партии, обеспечивая успешную реализацию руководящих принципов Партии; безопасность и общественный порядок должны стать прочной основой для устойчивого развития страны. В ближайшей будущем защита Партии означает обеспечение успешного проведения съездов партийных организаций всех уровней, ведущих к XIV Всевьетнамскому партийному съезду Коммунистической партии Вьетнама, а также гарантирование победы на выборах депутатов Национального собрания 16-го созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. Наряду с этим, силы народной общественной безопастности продолжают выполнять ключевую роль в борьбе против подрывной деятельности под лозунгом «мирной эволюции», а также в противодействии четырём основным угрозам, на которые Партия обратила внимание ещё на VII всевьетнамском партийном съезде.



В-третьих, необходимо твёрдо сохранять передовую, образцовую и лидирующую роль в реализации руководящих принципов Партии, прежде всего - эффективно развертывать в жизнь четыре недавно принятые стратегические резолюции Политбюро: Резолюцию №57, Резолюцию №59, Резолюцию №66 и Резолюцию №68. Силы народной общественной безопастности должны глубоко впитать и непременно претворять в жизнь завет Президента Хо Ши Мина: «Полиция не может идти позади промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта. Лучше всего, если полиция будет идти впереди». Силы народной общественной безопастности должна быть образцом, идти в авангарде, активно сопровождать и поддерживать всю политическую систему и весь народ в эффективной реализации руководящих принцов Партии. Необходимо проактивно отслеживать ситуацию, своевременно выявлять и вносить предложения по устранению пробелов и недостатков, снимать «узкие места» в механизмах и политике; заранее предотвращать проявления отклонения от курса, злоупотреблений, практик «групповых интересов»; бороться с попытками вмешательства, подрыва, саботажа в отношении институциональной системы, политики и законодательства.Следует сосредоточить усилия на развитии индустрии безопасности, которая вместе с оборонной промышленностью должна стать настоящим авангардом национальной индустрии, эффективно участвовать и вносить прямой вклад в процесс высококачественного развития страны. Необходимо активно продвигать мероприятия по созданию экономики данных; усиливать роль Сил народной общественной безопасности как консультативного и координационного центра в эффективной реализации Проекта №06, поддерживая всю политическую систему в выполнении административных процедур. Цель - как можно скорее добиться того, чтобы все административные процедуры, связанные с деятельностью предприятий, осуществлялись в онлайн-формате - беспрепятственно, последовательно, прозрачно и эффективно; 100% административных процедур должны быть доступны вне зависимости от административных границ в пределах провинции. Следует активно вести внешнеполитическую работу и продвигать международную интеграцию в сфере безопасности и порядка, надёжно укреплять «пояс безопасности», решать сложные вопросы, связанные с безопасностью и порядком, заблаговременно и на расстоянии. Необходимо идти на шаг впереди, прокладывая путь и создавая благоприятные условия для международной интеграции в других сферах, прежде всего - в экономике, с целью достижения высококачественного, быстрого и устойчивого развития.



В-четвёртых, необходимо усиливать меры по обеспечению прочной безопасности и общественного порядка. Важно эффективно реализовывать принцип «проактивной безопасности» — своевременно предотвращать и устранять потенциальные угрозы, дестабилизирующие факторы на ранних стадиях, далеком расстоянии, начиная с низового уровня, не допуская пассивности и неожиданных ситуаций. Нужно эффективно организовать работу по обеспечению внутренней политической безопасности, экономической безопасности, кибербезопасности, цифровой безопасности, безопасности данных, безопасности коммуникаций, социальной безопасности, а также безопасности в стратегически важных и ключевых регионах.



Необходимо сосредоточить усилия на реализации комплексных мер по предупреждению преступности и устойчивому снижению её уровня, строить общины, свободные от наркотиков и преступности, с перспективой перехода к провинциям без наркотиков и преступности — как основу для формирования модели социалистической общины и социалистической провинции. Следует продолжать добиваться существенных перемен, повышать действенность и эффективность государственного управления в сфере безопасности и общественного порядка, укреплять общество порядка, дисциплины, безопасности и здоровой среды - создавая наилучшие условия для развития страны в новой эпохе.



В-пятых, необходимо позаботиться о создании по-настоящему чистых, сильных, дисциплинированных, элитных и современных сил народной общественной безопасности. Необходимо создать низовые партийные организации во всех силах, обладающие высокой боеспособностью; регулярно проводить политическую и идеологическую работу; бороться с борьбой с моральной деградацией и деградацией образа жизни;; активно пресекать попытки «деполитизировать» вооружённые силы и отделить силы народной общественной безопасности от руководства Партии.



Необходимо продвигать роль примера, проявление передовой, образцовой позиции со стороны кадров и партийных членов, особенно руководителей, эффективно реализовывая принцип: «Верхи - образец для подражания, низы - активно следовать примеру». Следует превратить изучение и следование Шести наставлениям дяди Хо в культурную потребность, постоянное, практическое и глубоко укоренившееся дело в служебной и боевой деятельности каждого подразделения, каждого офицера и бойца Народной полиции. Особое внимание следует уделять формированию кадрового состава и партийных членов с твёрдой политической храбростью, боевым духом, революционной наступательностью и строгой дисциплиной; способных мыслить масштабно, действовать решительно, брать на себя ответственность, быть готовыми к инновациям и жертвам ради общего блага. Всегда ставить интересы государства, нации и законные права и интересы народа выше всего, прежде всего, преданно служить Родине, народу. Необходимо формировать руководящий состав с выдающимися способностями, высоким авторитетом, достойный возложенных задач.



Гордясь славной 80-летней традицией, Партия, Государство и народ всегда полностью доверяют и надеются, что под руководством славной Коммунистической партии Вьетнама, при всей любви, поддержке и помощи со стороны народа, силы народной общественной безопастности продолжат продвигать свою революционную сущность и лучшие традиции, всегда будет примером, ядром и передовым отрядом в реализации резолюций, директив и заключений Партии, блестяще выполнит все поставленные задачи, писать блестящие золотые страницы истории вместе со всей Партией, всем народом и всей армией, чтобы успешно реализовать стратегический руководящие принципы и завет великого Президента Хо Ши Мина и чаяния всей нации: «Вся наша Партия и народ объединяются, чтобы стремиться к построению мирного, единого, независимого, демократического и процветающего Вьетнама, внося достойный вклад в мировое революционное дело».