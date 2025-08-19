НОВОСТИ
80 лет со дня Победы Августовской революции: Священная церемония подъёма Государственного флага на площади Бадинь
Победа революции открыла новую эпоху – эпоху национальной независимости, неразрывно связанной с социализмом; наш народ, освободившись от рабского положения, стал хозяином своей страны и собственной судьбы.
За 80 лет, пройдя через множество испытаний, Вьетнам уверенно поднялся, став государством с большим потенциалом развития, активно интегрирующимся в мировое сообщество, с всё более укрепляющимся международным авторитетом и положением.
Новый день начался на площади Бадинь. В 5 часов 50 минут утра почётный караул торжественно вышел строем от правой стороны Мавзолея Президента Хо Ши Мина к флагштоку под звуки величественного военного марша «Шагать под боевым знаменем».
Во главе колонны несли Боевое знамя Победы. За ним следовал почётный караул из 34 бойцов, символизирующих 34 первых бойцов Отряда пропаганды вооружённых сил освобождения Вьетнама, созданного в 1944 году и ставшего прообразом Народной армии Вьетнама.
У подножия флагштока по команде боевой стяг был торжественно расправлен под звуки Государственного гимна.
Знамя медленно поднималось на вершину флагштока высотой 29 метров перед Мавзолеем Президента Хо Ши Мина. Образ развевающегося флага над площадью Бадинь символизирует вечное существование Родины в сердцах каждого вьетнамца.
Церемония подъёма Государственного флага на площади Бадинь является национальным ритуалом Вьетнама. С 19 мая 2001 года церемония проводится здесь каждое утро, независимо от погоды – под палящим солнцем, в дождь или стужу.
Эта церемония была предложена как дань памяти великому вождю нации и утверждена Правительством в 2001 году, в честь 111-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина. Это мероприятие имеет важное общенациональное значение, привлекает множество жителей страны и иностранных гостей, особенно в праздники, новогодние дни и во время знаменательных дат Отечества.