Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

80 лет со дня Победы Августовской революции: Священная церемония подъёма Государственного флага на площади Бадинь

Ранним утром 19 августа 2025 года – ровно через 80 лет после 19 августа 1945 года, дня победы Августовской революции, несмотря на дождь, множество жителей столицы собрались перед Мавзолеем Хо Ши Мина, чтобы принять участие в церемонии торжественного подъёма Государственного флага на площади Бадинь в Ханое.
  Вид на церемонию поднятия флага в честь 79-й годовщины Дня независимости на исторической площади Бадинь. Фото: ВИА  
Августовская революция 1945 года стала героической эпопеей неукротимой воли и жажды свободы вьетнамского народа.

Победа революции открыла новую эпоху – эпоху национальной независимости, неразрывно связанной с социализмом; наш народ, освободившись от рабского положения, стал хозяином своей страны и собственной судьбы.

За 80 лет, пройдя через множество испытаний, Вьетнам уверенно поднялся, став государством с большим потенциалом развития, активно интегрирующимся в мировое сообщество, с всё более укрепляющимся международным авторитетом и положением.

Новый день начался на площади Бадинь. В 5 часов 50 минут утра почётный караул торжественно вышел строем от правой стороны Мавзолея Президента Хо Ши Мина к флагштоку под звуки величественного военного марша «Шагать под боевым знаменем».

Во главе колонны несли Боевое знамя Победы. За ним следовал почётный караул из 34 бойцов, символизирующих 34 первых бойцов Отряда пропаганды вооружённых сил освобождения Вьетнама, созданного в 1944 году и ставшего прообразом Народной армии Вьетнама.

У подножия флагштока по команде боевой стяг был торжественно расправлен под звуки Государственного гимна.

Знамя медленно поднималось на вершину флагштока высотой 29 метров перед Мавзолеем Президента Хо Ши Мина. Образ развевающегося флага над площадью Бадинь символизирует вечное существование Родины в сердцах каждого вьетнамца.

Церемония подъёма Государственного флага на площади Бадинь является национальным ритуалом Вьетнама. С 19 мая 2001 года церемония проводится здесь каждое утро, независимо от погоды – под палящим солнцем, в дождь или стужу.

Эта церемония была предложена как дань памяти великому вождю нации и утверждена Правительством в 2001 году, в честь 111-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина. Это мероприятие имеет важное общенациональное значение, привлекает множество жителей страны и иностранных гостей, особенно в праздники, новогодние дни и во время знаменательных дат Отечества.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Передача здания Резиденции Бакбо знаменует момент возрождения исторического наследия и открывает новую страницу в истории этого архитектурного символа.
ПОДРОБНЕЕ

Top