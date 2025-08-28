НОВОСТИ
80 лет со Дня независимости: Крупные реформы, определившие развитие всестороннего образования Вьетнама
От движения «ликвидации неграмотности» до трёх реформ образования
Сразу после победы Августовской революции и образования Демократической Республики Вьетнам страна столкнулась с бесчисленными трудностями: «враги внутри и снаружи», разруха в экономике, более 90% населения были неграмотны. Поэтому первоочередной задачей правительства стала «борьба с неграмотностью», реализованная через массовое движение ликвидации неграмотности. Обучение письменности на национальном языке стало всеобщей и бесплатной обязанностью.
Параллельно начала формироваться совершенно новая система образования, основанная на трёх принципах: национализация (вьетнамский язык как основной), научность (отказ от догматизма) и массовость (доступность для широких слоёв населения).
В период 1945–1954 годов образование стало настоящим «фронтом» с девизом «Учиться ради сопротивления». Кульминацией этого этапа стала всеобъемлющая реформа образования 1950 года. Она заменила 12-летнюю систему школ на более компактную 9-летнюю, а также полностью обновила программы и учебники в практическом, научном и национальном духе.
В 1954–1975 годах ключевым событием стала реформа 1956 года, установившая 10-летнюю систему всеобщего образования с комплексными программами, сочетавшими теорию и практику. Была построена полноценная национальная система образования – от детских садов до университетов. Высшее образование быстро развивалось: количество вузов выросло с 5 (1959–1960) до 17 (1964–1965).
Крупнейшим достижением этого этапа стала ликвидация неграмотности на Севере. К 1958 году 93,4% населения в возрасте 12–50 лет в равнинных и среднегорных районах умели читать и писать. Десятки тысяч кадров – учёных, инженеров, врачей, преподавателей – были подготовлены для строительства Севера и помощи Югу.
После объединения страны (1975–1986 гг.) вьетнамское образование пережило особый исторический этап. Важнейшим документом стала Резолюция №14-НQ/ТW (январь 1979 г.) о реформе образования, которая официально запустила третью масштабную реформу.
Резолюция задумана как «долгосрочная платформа образовательной реформы», в которой излагаются следующие основные цели и решения: создание общенациональной системы 12-летнего общего образования; разработка единой общенациональной учебной программы и учебников в современном, практичном духе, тесно сочетающих естественные и общественные науки; акцент на принципе «Обучение неразрывно связано с практикой, образование неразрывно связано с производительным трудом», усиление всестороннего технического образования и профессиональной ориентации учащихся.
На этом этапе министерство успешно выполнило историческую миссию по объединению национальной системы образования, что способствовало укреплению общенационального единства.
В 1986–2000 годах, вместе с обновлением (Доймой), сфера образования преодолела кризис, восстановилась и получила мощное развитие. Несмотря на трудности и ограничения, значительные достижения в расширении масштабов, совершенствовании институций, продвижении социальной вовлечённости, диверсификации форм обучения и международной интеграции создали прочный фундамент для последующих всесторонних реформ.
Формирование всеобъемлющего, прорывного и адаптивного образования
Вступив в XXI век, система образования Вьетнама не переставала обновляться, действуя проактивно и гибко, осуществив множество прорывных шагов, формируя всеобъемлющее образование, готовое к адаптации к требованиям времени.
Резолюция №29-NQ/TW «О коренном и всестороннем обновлении образования и подготовки кадров» определила переход от парадигмы «передачи знаний» к «развитию компетенций учащихся», с акцентом на подготовку будущих поколений для превращения Вьетнама в страну, сильную в области английского языка и информационных технологий. Этот документ открыл новый путь и задал долгосрочное направление развития страны.
По данным Министерства образования и подготовки кадров, за последние 25 лет система образования Вьетнама быстро расширилась на всех уровнях, сформировав синхронную сеть от дошкольного образования до послевузовского, с разнообразием форм и приближением к региональным и международным стандартам.
В 2017 году дошкольное образование достигло всеобщего охвата пятилетних детей, почти 99% из которых посещают детский сад. Реализация Программы общего образования 2018 года завершила первый цикл.
Профессиональное образование активно развивалось: к 2020 году около 70% работников, прошедших обучение, получили сертификаты. В высшем образовании число студентов на каждые 10 000 жителей увеличилось с 117 (2000 г.) до более чем 200 (2010 г.) и продолжило расти в период 2020–2025 гг.
22 августа 2025 года Генеральный секретарь То Лам подписал и обнародовал Резолюцию №71-NQ/TW Политбюро о прорывном развитии образования и подготовки кадров.
Резолюция ставит цель к 2030 году создать сеть учебных заведений, которая в целом удовлетворяет потребности учащихся всех категорий и регионов; довести долю школ, соответствующих национальным стандартам, до не менее 80%. Завершить всеобщий охват дошкольным образованием детей от 3 до 5 лет и обязательным образованием до конца основной школы; обеспечить, чтобы не менее 85% молодежи завершало полное среднее образование или его эквивалент, при этом ни одна провинция или город не имели показателя ниже 60%. Индекс образования, входящий в индекс человеческого развития (HDI), должен превысить 0,8, а показатель неравенства в образовании снизиться ниже 10%.
Кроме того, планируется довести долю вузов, достигших национальных стандартов, до 100%, а учреждений профессионального образования — до 80%; 20% учреждений должны быть оснащены на уровне развитых стран Азии. Доля работников с уровнем образования не ниже колледжа или университета должна достичь 24%. Доля обучающихся по фундаментальным наукам, инженерии и технологиям — не менее 35%.
К 2035 году Вьетнам должен завершить всеобщий охват средним образованием; индекс образования в составе HDI достичь уровня выше 0,85; по меньшей мере 2 вуза войдут в число 100 лучших университетов мира в отдельных областях.
К 2045 году страна будет обладать современной, справедливой и качественной системой национального образования, войдет в число 20 ведущих стран мира; по меньшей мере 5 университетов Вьетнама войдут в число 100 лучших университетов мира в отдельных областях по авторитетным международным рейтингам.