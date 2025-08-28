НОВОСТИ
80 лет славной истории вьетнамской дипломатии во имя борьбы, защиты и строительства страны
Родившись в августовские исторические дни осени 1945 года, дипломатическая служба Вьетнама имеет великую честь и гордость быть непосредственно основанной и заложенной Президентом Хо Ши Мином, гениальным лидером, выдающимся дипломатом.
На протяжении всего 80-летнего пути строительства и становления, под руководством Партии и под непосредственным руководством Президента Хо Ши Мина, первого министра иностранных дел, вьетнамская дипломатия всегда сохраняла революционную стойкость, неустанно развивала славные традиции, служила Отечеству, служила народу, вносила вклад в великие победы в революционной борьбе нации.
Дипломатия внесла важные вклады, оставив свой глубокий след на каждом этапе исторического пути страны, от периода завоевания и сохранения независимости до сопротивления против колонизаторов, империалистов, освобождения Юга, объединения страны и вплоть до нынешнего дела строительства и защиты Отечества.
Дипломатия в деле освобождения нации и воссоединения страны
С момента своего зарождения Партия и Президент Хо Ши Мин придавали особое значение роли дипломатии как важнейшему инструменту защиты национальных интересов. Президент Хо Ши Мин особо подчёркивал: «Лучший способ ведения войны – это стратегия; на втором месте – дипломатия, и только на третьем месте – военные действия».
В годы борьбы за национальное освобождение и воссоединения страны дипломатия внесла важный и яркий вклад во все великие победы народа: от завоевания и защиты независимости в первые дни существования революционной власти до успешной войны сопротивления против колониализма и империализма, освобождения Юга, воссоединения страны и послевоенного строительства.
В период защиты ещё молодой независимости (1945–1946 гг.), когда судьба страны находилась в положении «тысячи пудов, висящих на волоске», дипломатия сыграла первостепенную роль в сохранении революционных завоеваний, обеспечении существования народной власти и выиграла время для подготовки к затяжной войне сопротивления. Яркими успехами стали Подписанное 6 марта 1946 года Предварительное соглашение и Временное соглашение 14 сентября 1946 года, а также дипломатические усилия на конференциях в Далате и Фонтенбло. Дипломатия умело вела переговоры одновременно с пятью крупными державами, противостояла четырём иностранным армиям численностью свыше 300 тысяч солдат на территории Вьетнама. Это был выдающийся дипломатический шаг, обеспечивший стране наилучшее возможное положение в крайне сложных условиях того времени.
В ходе войны сопротивления французскому колониализму (1946–1954 гг.) дипломатия одновременно служила военной борьбе и активно разрушала изоляцию, расширяла международные связи, заручалась поддержкой друзей во всём мире. Дипломатия содействовала созданию боевого союза с Лаосом и Камбоджей, добилась признания и установления официальных отношений с Вьетнамом со стороны Китая, СССР и ряда социалистических стран, что сформировало мощный второй тыл для войны сопротивления. Опираясь на военные победы, особенно на историческую победу при Дьенбьенфу, дипломатия усилила давление на международных переговорах, вынудив великие державы подписать Женевские соглашения о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае.
Женевские соглашения положили конец почти столетнему колониальному господству во Вьетнаме, подтвердили основные национальные права страны — независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность. Это стало важной политико-правовой основой для последующей дипломатической и политической борьбы за освобождение Юга и воссоединение Родины.
В период борьбы за освобождение Юга и объединение страны (1954–1975 гг.), в условиях, когда приходилось «слабому противостоять сильному», дипломатия стала «важным, стратегическим фронтом». Дипломатия использовала силу трёх революционных потоков, укрепляла союз с Лаосом и Камбоджей, что способствовало победе революции в каждой стране; заручалась помощью братских социалистических государств, прежде всего СССР и Китая, и формировала широкий международный фронт поддержки справедливой борьбы вьетнамского народа.
Знаменитая фраза Председателя Фиделя Кастро: «За Вьетнам народ Кубы готов отдать даже свою кровь» стала символом солидарности прогрессивного человечества с Вьетнамом. Особое значение имела стратегия «одновременно сражаться и вести переговоры», завершившаяся Парижскими мирными соглашениями. Победы за столом переговоров вынудили США пойти на уступки: в 1973 году подписать Парижское соглашение, вывести все войска и вооружения из Южного Вьетнама. Это создало благоприятные условия для укрепления революционных сил и изменило расстановку на поле боя в пользу Вьетнама, открыв возможность для окончательного освобождения Юга и воссоединения страны.
В период восстановления и развития после войны (1975–1986 гг.) дипломатия стала авангардной силой в борьбе за вывод страны из политической изоляции и экономической блокады. После победы 30 апреля 1975 года дипломатия продолжала разъяснять справедливый характер благородной международной миссии Вьетнама по освобождению Камбоджи от режима геноцида Пол Пота; постепенно разрушала блокаду, способствовала преодолению социально-экономических трудностей. Вьетнам настойчиво восстанавливал добрососедские отношения с Китаем и странами АСЕАН, боролся против американских санкций, развивал связи с национально-освободительными и неприсоединившимися странами, а также шаг за шагом расширял отношения с развитыми капиталистическими государствами и международными организациями. Именно в этот период Вьетнам стал членом крупных многосторонних форумов, таких как Движение неприсоединения (1976 г.) и Организация Объединённых Наций (1977 г.).
Дипломатия в период обновления и международной интеграции
В эпоху «Доймой» (Обновление) (с 1986 г. по настоящее время) дипломатия сыграла роль передового отряда, обеспечивая мир, защищая Отечество «заранее и издалека», создавая благоприятную внешнеполитическую обстановку для строительства и защиты страны. Линия внешней политики, основанная на независимости, самостоятельности, мире, сотрудничестве и развитии, многовекторности и диверсификации, активной и проактивной международной интеграции в интересах нации — является результатом процесса обновления и открытости страны перед внутренними и международными изменениями и уже принесла «важные, исторически значимые результаты и достижения».
В первые годы «Доймой», когда страна одновременно сталкивалась с социально-экономическими трудностями и ожесточённым противодействием враждебных сил, дипломатия предприняла инициативные шаги, включая политическое урегулирование камбоджийской проблемы и эффективное решение вопроса «лодочных беженцев». Это позволило снизить давление со стороны противников, восстановить диалог, улучшить отношения с крупными державами и странами региона, тем самым создав новую благоприятную обстановку для последующего этапа диверсификации и многовекторности международных связей.
С 1990-х годов, реализуя курс на «диверсификацию и многовекторность», Вьетнам расширил и поднял на новый уровень международные отношения с партнёрами, прежде всего с соседями, крупными державами и ключевыми странами. Из страны, находившейся в блокаде и изоляции, Вьетнам превратился в государство, имеющее дипломатические отношения со 194 странами, сеть из 37 партнёрств комплексного уровня и выше, включая все постоянные члены Совета Безопасности ООН, все страны АСЕАН, членов G7, 18 из 20 крупнейших экономик G20, а также активное участие более чем в 70 международных организациях. Повышение уровня отношений с ключевыми партнёрами придало новое стратегическое измерение, углубило сотрудничество, создало основу для долгосрочного и устойчивого развития связей, открыв самую благоприятную внешнеполитическую обстановку за всю историю для строительства и защиты Отечества.
Наряду с обороной и безопасностью дипломатия способствовала сохранению мира и стабильности, защите Родины «с ранних этапов и на дальних рубежах». Пограничные вопросы с сопредельными странами постепенно решались, создавая правовую основу и условия для формирования границ мира, дружбы и сотрудничества, способствуя социально-экономическому развитию и укрепляя мир и стабильность в регионе. Одновременно велась эффективная борьба с нарушениями суверенитета и законных прав Вьетнама на море; продвигались переговоры и сотрудничество по решению спорных вопросов, выполнялась Декларация о поведении сторон в Южно-Китайском море (DOC), активно участвовали в создании всеобъемлющего и эффективного Кодекса поведения (COC) в соответствии с международным правом, прежде всего Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Дипломатия также активно участвовала в борьбе по вопросам демократии, прав человека, религии и национальных проблем, внося вклад в обеспечение национальной безопасности и общественного порядка.
Многосторонняя дипломатия укрепила роль и статус Вьетнама, подтвердив его как активного и ответственного члена международного сообщества. Вьетнам вступил в АСЕАН, АТЭС, ВТО и постепенно перешёл от участия к проактивному, содержательному вкладу, став ответственным членом многосторонних форумов. Вьетнам участвовал в создании и формировании новых механизмов сотрудничества, таких как ASEM, ADMM+.
Реализуя Директиву № 25 Политбюро, Вьетнам перешёл от позиции «участника» к активному исполнению роли «ответственного члена»; успешно выполнил множество крупных международных задач, участвовал в формировании «правил игры» на региональных и глобальных площадках, таких как Совет Безопасности ООН, Совет по правам человека ООН, Экономический и социальный совет ООН, ЮНЕСКО, механизмы субрегиона Меконг, Движение неприсоединения, Франкофония; расширил участие в миротворческих операциях ООН и международных гуманитарных миссиях. Вьетнам дважды избирался непостоянным членом Совета Безопасности ООН (2008–2009 гг., 2020–2021 гг.), дважды входил в Совет по правам человека ООН (2014–2016 гг., 2023–2025 гг.), участвует в 6 из 7 ключевых руководящих механизмов ЮНЕСКО.
Экономическая дипломатия, служащая развитию, проявила себя как важный двигатель социально-экономического роста, реализации целей развития и улучшения жизни народа. Из страны, разорённой войной, Вьетнам стал динамично развивающейся экономикой, входящей в топ-32 мировых экономик по объёму ВВП.
Международная интеграция Вьетнама перешла от чисто экономического уровня к всеобъемлющей и глубокой. Сегодня страна поддерживает экономические связи более чем с 230 государствами и территориями; подписала и реализует 17 соглашений о свободной торговле (включая соглашения нового поколения). В реализации Директивы № 15 Политбюро о развитии экономической дипломатии Вьетнам мобилизовал такие важные ресурсы, как ПИИ и ОПР, вошёл в число 20 стран с крупнейшим объёмом торговли и с наиболее высокими показателями привлечения иностранных инвестиций, стал ключевым звеном множества экономических связей с более чем 500 двусторонними и многосторонними соглашениями, добился привлечения ведущих партнёров к сотрудничеству в новых сферах — «зелёный переход», цифровая трансформация, инновации — и улучшил позиции страны в глобальных цепочках стоимости.
Выдвигая на первый план роль «передового отряда, ключевого и постоянного фактора» в новую эпоху
В ближайшие годы мировая ситуация, как прогнозируется, продолжит развиваться по непредсказуемому и сложному сценарию. Миропорядок будет и далее двигаться в направлении многополярности, многопроцентровости, многоуровневости с глубокими изменениями в области политики, безопасности, экономики, науки, военного дела, науки и технологий. Локальные конфликты, споры о границах, территориях и природных ресурсах, скорее всего, продолжатся, приобретая более многомерный характер, разворачиваясь в новых пространствах и в разнообразных формах. Мировая экономика, как ожидается, будет расти нестабильно из-за геополитической напряжённости в различных регионах. Стратегическая конкуренция между великими державами останется острой и всесторонней, приводя к чёткой линии разграничения во многих сферах, взаимосвязанно влияя на интересы безопасности и развития стран.
В стране предстоящий этап имеет важное переломное значение, решающее для успешного выполнения целей развития к 2030 году и видения до 2045 года, выведения страны в новую эпоху. Глубокие перемены современности открывают новые возможности и преимущества, но одновременно порождают множество вызовов. Эти изменения требуют революционных решений. Как отметил Генеральный секретарь То Лам, «в новую эпоху, эпоху подъёма нации, вьетнамская дипломатия должна подняться на новые вершины, чтобы выполнить новые славные задачи, достойно стать авангардом, объединённым родом войск Вьетнамской революции». Проект документов 14-го съезда также подтверждает: «усиление обороны и безопасности, продвижение внешней политики и международной интеграции являются ключевыми и постоянными задачами».
Проникшись этой мыслью, вьетнамская дипломатия будет развивать те уроки, которые оставила 80-летняя революционная история, постоянно обновлять мышление в соответствии с контекстом, активно и целенаправленно вносить вклад в успешное достижение стратегических целей страны. В этом важнейшие направления следующие:
Во-первых, развивать роль авангарда, «ключевую и постоянную» в создании и укреплении благоприятного внешнеполитического положения, реализуя три стратегические цели внешней политики — безопасность, развитие и престиж страны. Всеобъемлющая цель заключается в поддержании мира, стабильности и благоприятных условий для строительства и защиты Родины; решительной и настойчивой защите независимости, суверенитета, суверенных прав, территориальной целостности и законных интересов страны в соответствии с международным правом; содействии выполнению стратегических задач социально-экономического развития; повышении роли и позиции страны на международной арене.
Это требует от дипломатии ещё большей эффективности внешнеполитической деятельности, особенно политического, оборонного, экономического и культурного сотрудничества с другими странами; дальнейшего углубления, стабилизации и повышения результативности отношений, особенно с соседями и великими державами; приоритетного сохранения стабильности и устойчивой динамики отношений, укрепления политического доверия, продвижения сотрудничества во всех сферах, а также урегулирования различий и возникающих проблем в духе сотрудничества, контроля противоречий на основе международного права.
Во-вторых, внешняя политика играет роль архитектора, движущей силы, открывающей новые возможности для страны, соединяющей внутренние и внешние ресурсы, где внутренние — это основа и долгосрочный фактор, а внешние — важные и прорывные. Это ресурсы торговли, инвестиций, это тенденции развития и экономической интеграции, это многополярный миропорядок на основе международного права, это сила эпохи научно-технической революции и экономики знаний... Изучая опыт передовых стран, на этапе прорыва задача внешней политики заключается в том, чтобы оптимально позиционировать страну в ключевых глобальных тенденциях, налаживать и расширять сотрудничество с ведущими партнёрами в прорывных и стратегических сферах, таких как искусственный интеллект, полупроводники…
Как отметил Премьер-министр Фам Минь Тьинь, экономическая и технологическая дипломатия «должны стать приоритетной задачей нового этапа развития, стать движущей силой быстрого и устойчивого развития страны»; эффективно реализовывать курс активной и позитивной международной интеграции, особенно Постановление № 59 Политбюро о международной интеграции в новых условиях.
В-третьих, повысить вклад Вьетнама в дело мира, сотрудничества, развития и прогресса человечества. Новый потенциал и позиция страны позволяют нам глубже и ответственнее участвовать в решении глобальных проблем. Как отметил Президент Лыонг Кыонг, «будущее и судьба страны связаны с миром, стабильностью, сотрудничеством и развитием региона и мира». С новым внешнеполитическим подходом — от восприятия к вкладу, от учёбы к лидерству — Вьетнам будет активно участвовать в построении и защите справедливого и равноправного международного порядка на основе международного права; усиливать вклад в общие дела, не только участвовать в формировании многосторонних институтов, но и играть ключевую, ведущую роль в важных вопросах и механизмах, соответствующих нашим интересам и условиям. Согласно этому, Вьетнам ещё активнее будет вносить вклад в многосторонние форумы, особенно продвигая новые инициативы; проявлять ключевую роль в строительстве Сообщества АСЕАН и укреплении центральной роли АСЕАН в региональных структурах безопасности; активно участвовать в деятельности ООН, особенно в реализации целей устойчивого развития и в миротворческих операциях.
В-четвёртых, развивать «мягкую силу» нации, усиливать образ и престиж Вьетнама на международной арене. В новую эпоху мягкая сила страны не только является важным ресурсом для достижения целей социально-экономического развития, но и помогает связать Вьетнам с миром, укреплять дружбу между народами. В этом культурная дипломатия, внешнеполитическая информация и работа с вьетнамцами за рубежом являются важными каналами для построения доверия и взаимопонимания, создания прочных и долгосрочных связей, широкого привлечения поддержки других стран, международных друзей и соотечественников-эмигрантов к делу обновления Вьетнама.
В-пятых, повысить качество исследований, прогнозирования и стратегического консультирования при выработке внешнеполитических решений, углубить теоретическую основу партии по вопросам внешней политики. В быстро меняющемся мире стратегические исследования и прогнозирование играют чрезвычайно важную роль в обеспечении инициативности. Дипломатия должна быть чуткой, способной выявлять политические, экономические и социокультурные тенденции в регионе и мире, особенно на фоне стремительного воздействия Четвёртой промышленной революции, чтобы эффективно использовать международные тенденции, правильно оценивать динамику политики и отношений между странами, особенно соседями и великими державами, и предлагать соответствующие внешнеполитические решения и шаги.
В-шестых, строить всеобъемлющую, современную, профессиональную вьетнамскую дипломатию, отвечающую требованиям новой эпохи. Партийная дипломатия, государственная дипломатия, парламентская дипломатия, народная дипломатия и внешние связи отраслей, регионов и предприятий должны развиваться в глубину и устойчиво. Наряду с этим необходимы соответствующие ресурсы для обеспечения материально-технических условий и инфраструктуры, уровня, сопоставимого с общим в регионе и постепенно приближающегося к международным стандартам. Особенно, как говорил Президент Хо Ши Мин, «кадры — это корень всех дел», кадровая работа должна соответствовать требованиям новой эпохи; новое поколение кадров должно обладать не только знаниями, способностями и политической стойкостью, но и смелостью мыслить, действовать, внедрять инновации, становиться всё более профессиональными, на уровне региона и мира. Одновременно следует продолжать совершенствовать теоретическую основу внешней политики, формировать школу дипломатии эпохи Хо Ши Мина на основе исторических традиций вьетнамской дипломатии и дипломатической мысли Хо Ши Мина.
После 80 лет строительства государства и 40 лет обновления под мудрым руководством партии наша страна добилась исторических успехов, прославив Вьетнам на карте мира. В каждой великой победе нашего народа есть важный вклад дипломатии. Вступая в новую эпоху, вьетнамская дипломатия клянётся приложить все усилия, чтобы продолжить славную летопись дипломатии эпохи Хо Ши Мина, преданно служить Родине и народу, проявлять дух авангарда, инициативности, активного формирования новых позиций и условий, способствовать уверенному продвижению страны на новые ступени развития.