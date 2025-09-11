НОВОСТИ
80 лет ВИА: Гордость за героическое агентство
Трижды удостоено звания Героя
14 июня 2001 года Президент государства Чан Дык Лыонг подписал решение о присвоении ВИА звания Героя Труда в период обновления за выдающиеся достижения в 1989–1999 годах. Это стало признанием роли агентства в распространении курса обновления, поддержке индустриализации и модернизации страны. Уже с начала 1980-х годов ВИА обновляло содержание и форму информации; популяризировало передовой опыт, критиковало негативные явления; усиливало внешнюю информационную деятельность, продвигало образ страны; создало национальный киноархив более чем из 1 миллиона кадров. К 2001 году ВИА выпускало 35 изданий, в том числе многие внутренние и внешние газеты и бюллетени на пяти языках. Создание Центра аудиовизуальной информации в 1999 году стало важным шагом в развитии мультимедиа.
17 марта 2005 года ВИА было присвоено звание Героя Народных вооружённых сил за особо выдающиеся заслуги в сопротивлении против США. В этот период агентство направило на юг более 450 ключевых кадров, сотни корреспондентов и редакторов, которые работали непосредственно на фронте, способствуя поддержке освободительного движения. Почти 260 журналистов и сотрудников ВИА погибли, что составило более 25% общего штата агентства в то время.
1 сентября 2020 года Информационное агентство Освобождения – орган печати Национального фронта освобождения Южного Вьетнама – было удостоено звания Героя Народных вооружённых сил. Созданное в 1960 году, оно работало 15 лет под бомбёжками, поддерживая «кровеносную систему» информации на всех фронтах, отражая силу революционного движения, способствуя созданию международного общественного мнения в поддержку освободительной борьбы. В ходе кампании Хо Ши Мина корреспонденты Агентства Освобождения вместе с ВИА запечатлели исторические моменты, такие как фотографии «Танк у Дворца Независимости» и «Мать и сын в день встречи».
80 лет героической летописи
Основанное 15 сентября 1945 года по указанию Президента Хо Ши Мина, ВИА подтвердило свою роль в качестве национального информационного агентства, несущее ответственность за предоставление официальной информации и формирование общественного мнения. Бывший генеральный директор Хо Тьен Нги сообщил, что с первых дней существования ВИА выполняло две задачи: предоставление официальной информации всей системе прессы и подготовка справочных материалов для высшего руководства. Благодаря сети корреспондентов внутри страны и за рубежом, а также способности оперативно получать международные новости, агентство стало стратегическим информационным органом Партии и Государства.
В годы войны многие корреспонденты принимали на себя лишения и жертвовали жизнью. Так, первый генеральный директор Чан Ким Сюен погиб в 1947 году при перевозке оборудования в зону сопротивления. Журналисты уходили на фронт, не успев попрощаться с семьёй, лишь поручая коллегам передать слова родным. По словам Хо Тьен Нги, ВИА стало «большой школой», где корреспонденты проходили политическую, экономическую, военную и дипломатическую закалку для выполнения стратегических информационных задач.
Поворот в цифровую эпоху
В 2008–2021 годах ВИА столкнулось с серьёзным вызовом цифровой трансформации. Бывший генеральный директор Нгуен Дык Лой отметил, что взрывной рост технологий и социальных сетей вынудил агентство к комплексному обновлению, чтобы сохранить роль стратегического информационного центра.
Решительные шаги придали агентству новый облик: в 2008 году был создан электронный портал VietnamPlus; в 2010 году начал вещание Телевизионный канал ВИА (VNews), превратив агентство в мультимедийное средство массовой информации. В 2014 году появились новые информационные продукты, расширившие внешнюю деятельность. В 2017 году заработала мультимедийная производственная система, объединяющая управление, редактирование и выпуск материалов, что вывело ВИА в число СМИ с современными технологическими платформами.
Наряду с технологиями, ВИА сохраняет официальное содержание и чёткую политическую направленность, одновременно следуя новым тенденциям. Саммит США – КНДР в Ханое в 2019 году стал ярким примером: всего за несколько дней агентство выпустило почти 4 000 мультиязычных материалов, предоставив их внутренним и зарубежным СМИ. С сетью из 30 зарубежных представительств, сотрудничеством примерно с 40 информационными агентствами, многоязычным производством ВИА стало важным связующим звеном, опровергая искажённые утверждения и продвигая образ Вьетнама в мире.
По словам Нгуен Дык Лоя, особенность ВИА заключается не только в технологиях, но и в духе солидарности и гуманизма. Агентство стало «тёплым домом», где поколения журналистов поддерживают друг друга, помогая молодым кадрам сочетать технологическую грамотность с политической стойкостью, внося вклад в формирование официального информационного потока в цифровую эпоху.
За восемь десятилетий путь от молодого агентства в момент основания государства до ведущего мультимедийного СМИ страны подтверждает его пионерскую роль. Бывший генеральный директор Нгуен Дык Лой подчеркнул: сегодняшнее ВИА наследует славные традиции, одновременно остаётся современным, готовым быть в авангарде цифровой эпохи.