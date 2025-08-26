НОВОСТИ
80-летие Национального праздника: редкие подлинные экспонаты представлены на выставке «Осень Независимости»
Экспозиция «Осень Независимости» разделена на две части. Часть I – «Ба Динь сияет осенним солнцем» – отражает период до 2 сентября 1945 года. Часть II – «От осени Независимости к весне Обновления» – рассказывает о пути страны от победы Августовской революции к эпохе Доймой.
Августовская революция 1945 года стала великой победой воли к независимости и стремления к свободе вьетнамского народа. Под руководством Партии народ решительно отстоял достижения революции, одержал ряд выдающихся побед в войне против французских колонизаторов (1945–1954), американских империалистов (1954–1975), а также в борьбе за защиту границ и морских рубежей страны.
После восстановления мира Вьетнам сосредоточился на ликвидации последствий войны и поэтапном строительстве социалистической базы, несмотря на многочисленные трудности и вызовы. На 6-м съезде КПВ в 1986 году был принят курс на обновление (Доймой), что стало решающим поворотным моментом в развитии страны. Почти за 40 лет реформ Вьетнам совершил глубокие и всесторонние преобразования во всех сферах – от политики, экономики и общества до науки, образования, обороны и внешней политики.
На выставке «Осень Независимости» Музей Хо Ши Мина впервые представляет публике ряд ценных подлинных экспонатов, среди которых: копия удостоверения личности Нгуен Ай Куока, выданного 4 сентября 1919 года по адресу 6 Villa des Gobelins (с фотографией, печатью и подписью владельца); визитная карточка фотографа Нгуен Ай Куока; письмо Президента Хо Ши Мина Центральному комитету Объединённой социалистической партии Германии от 1 августа 1960 года с приглашением делегации на партийный съезд и празднование 15-летия ДРВ; стихотворение поэта Хоанг Вьем Боя «Поздравление Демократической Республике Вьетнам с 15-летием».
Выставка открыта для посетителей с 25 августа по 25 декабря 2025 года.