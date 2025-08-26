Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

80-летие Национального праздника: редкие подлинные экспонаты представлены на выставке «Осень Независимости»

25 августа в Ханое в Музее Хо Ши Мина открылась тематическая выставка «Осень Независимости». Мероприятие проводится Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и массовой мовилизаций, при содействии Министерства культуры, спорта и туризма. Организаторами выступили Музей Хо Ши Мина и Департамент пропаганды, по случаю 80-летия Великой Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.) и Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября 1945 г. – 02 сентября 2025 г.). Выставка также является практическим мероприятием в честь успешного проведения партийных съездов всех уровней и подготовки к 14-у Всевьетнамскому съезду КПВ.
  Школьники посещают выставку. Фото: ВИА  
В выступлении на открытии директор Музея Хо Ши Мина Ву Мань Ха отметил, что тематическая экспозиция «Осень Независимости» включает более 200 тщательно отобранных фотографий, документов и предметов, среди которых много редких подлинников. Она знакомит публику с историческим путём борьбы за национальную независимость, полным трудностей и жертв, но славным и победоносным, под руководством Президента Хо Ши Мина и Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Выставка подчёркивает значение, масштаб и великую историческую ценность Августовской революции 1945 года, провозглашение Демократической Республики Вьетнам – ныне Социалистической Республики Вьетнам, а также подтверждает руководящую роль КПВ во главе с любимым Президентом Хо Ши Мином в деле освобождения нации, строительства и защиты Отечества, укрепляя веру народа в правильное руководство Партии.

Экспозиция «Осень Независимости» разделена на две части. Часть I – «Ба Динь сияет осенним солнцем» – отражает период до 2 сентября 1945 года. Часть II – «От осени Независимости к весне Обновления» – рассказывает о пути страны от победы Августовской революции к эпохе Доймой.

Августовская революция 1945 года стала великой победой воли к независимости и стремления к свободе вьетнамского народа. Под руководством Партии народ решительно отстоял достижения революции, одержал ряд выдающихся побед в войне против французских колонизаторов (1945–1954), американских империалистов (1954–1975), а также в борьбе за защиту границ и морских рубежей страны.

После восстановления мира Вьетнам сосредоточился на ликвидации последствий войны и поэтапном строительстве социалистической базы, несмотря на многочисленные трудности и вызовы. На 6-м съезде КПВ в 1986 году был принят курс на обновление (Доймой), что стало решающим поворотным моментом в развитии страны. Почти за 40 лет реформ Вьетнам совершил глубокие и всесторонние преобразования во всех сферах – от политики, экономики и общества до науки, образования, обороны и внешней политики.

На выставке «Осень Независимости» Музей Хо Ши Мина впервые представляет публике ряд ценных подлинных экспонатов, среди которых: копия удостоверения личности Нгуен Ай Куока, выданного 4 сентября 1919 года по адресу 6 Villa des Gobelins (с фотографией, печатью и подписью владельца); визитная карточка фотографа Нгуен Ай Куока; письмо Президента Хо Ши Мина Центральному комитету Объединённой социалистической партии Германии от 1 августа 1960 года с приглашением делегации на партийный съезд и празднование 15-летия ДРВ; стихотворение поэта Хоанг Вьем Боя «Поздравление Демократической Республике Вьетнам с 15-летием».

Выставка открыта для посетителей с 25 августа по 25 декабря 2025 года.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Впечатляющий Вьетнам: внутренний потенциал как опора для роста

Впечатляющий Вьетнам: внутренний потенциал как опора для роста

Экономика Вьетнама прошла славный исторический путь длиной в 80 лет. Из отсталой аграрной страны, тяжело пострадавшей от войны, Вьетнам сумел превратиться в один из ярких примеров экономического роста в Азии — с открытой и динамичной экономикой, постепенно интегрирующейся в глобальные цепочки добавленной стоимости. Особенно в последние годы, несмотря на нестабильность мировой экономики и рост геополитической напряжённости, страна продолжает демонстрировать положительные темпы роста.
ПОДРОБНЕЕ

Top