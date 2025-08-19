Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

80-летие Национального дня: «Маяк» надежды для борцов против империализма во всём мире

Успех Августовской революции стал «маяком» надежды для борцов против империализма во всём мире. Такое мнение выразил профессор, доктор Михаэль Бри, немецкий философ и социальный учёный, специалист по исследованиям социализма, коммунизма и революционной практики.
  Улица Хангма в квартале Хоанкием в Ханое залита красным цветом национального флага. Фото: ВИА  
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Германии по случаю 80-летия Августовской революции (19 августа) и Дня Независимости Вьетнама (2 сентября) Бри подчеркнул, что это стало поворотным моментом не только для Вьетнама, но и для всех колониальных стран, ознаменовав момент, когда вьетнамский народ под руководством президента Хо Ши Мина завоевал независимость, положив конец почти вековому колониальному господству. Впервые имя Вьетнама появилось на карте мира как суверенного государства, послав мощный сигнал о возможности национального освобождения.

Профессор Бри отметил, что рождение Демократической Республики Вьетнам, ныне - Социалистической Республики Вьетнам, стало не только великим достижением вьетнамского народа, но и маяком надежды для тех, кто борется с империализмом в Азии, Африке и Латинской Америке. По его словам, решающим фактором успеха была воля к независимости, самостоятельности и самодостаточности, что особенно проявилось в двух войнах сопротивления против Франции и США, в массовом народном движении и участии всей нации. Под руководством Коммунистической партии Вьетнама единство и решимость способны победить даже самых могущественных противников.

Профессор, доктор Бри считает, что после войны Вьетнам продолжал проявлять стойкость, преодолевая эмбарго, стихийные бедствия и эпидемии, строя самостоятельную экономику, поощряя инновации, социальное единство и расширяя международное сотрудничество. Политика в области внутреннего производства, образования, здравоохранения, а также стратегические партнёрства отражают дух Августовской революции, который и сегодня продолжает определять путь развития Вьетнама.

Спустя 80 лет после обретения независимости Вьетнам из страны, разрушенной войной, превратился в активного участника международного сообщества. Доктор Бри отметил с впечатлением возрастающую роль Вьетнама: из бедной страны он стал активным и ответственным членом мирового сообщества, участвует в миротворческих миссиях, выполняет лидерские позиции в АСЕАН и организует крупные международные события, такие как АТЭС и саммит США – КНДР. Вьетнам также является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, демонстрируя приверженность принципам многосторонности, диалогу и устойчивому развитию.

По словам доктора Бри, социально-экономические достижения Вьетнама с момента запуска программы «Доймой» в 1986 году заслужили особого внимания. Вьетнам превратился из одной из беднейших стран мира в динамично развивающуюся экономику со средним уровнем дохода. В области сокращения бедности достигнуты значительные результаты - миллионы людей смогли выбраться из нищеты. Вьетнаму удалось соединить быстрый экономический рост с социальным прогрессом, добившись важного продвижения в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры. Динамичное производство, развитие цифровой экономики и расширение среднего класса свидетельствуют о высокой способности страны к адаптации. Эффективное реагирование на финансовые кризисы, эпидемии и изменение климата отражает высокий потенциал государственного управления и активное участие народа.

Эти достижения воплощают стойкость вьетнамского народа, приверженность всеобъемлющему и устойчивому развитию, а также сильное руководство Коммунистической партии Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Передача здания Резиденции Бакбо знаменует момент возрождения исторического наследия и открывает новую страницу в истории этого архитектурного символа.
ПОДРОБНЕЕ

Top