80-летие Национального дня: «Маяк» надежды для борцов против империализма во всём мире
Профессор Бри отметил, что рождение Демократической Республики Вьетнам, ныне - Социалистической Республики Вьетнам, стало не только великим достижением вьетнамского народа, но и маяком надежды для тех, кто борется с империализмом в Азии, Африке и Латинской Америке. По его словам, решающим фактором успеха была воля к независимости, самостоятельности и самодостаточности, что особенно проявилось в двух войнах сопротивления против Франции и США, в массовом народном движении и участии всей нации. Под руководством Коммунистической партии Вьетнама единство и решимость способны победить даже самых могущественных противников.
Профессор, доктор Бри считает, что после войны Вьетнам продолжал проявлять стойкость, преодолевая эмбарго, стихийные бедствия и эпидемии, строя самостоятельную экономику, поощряя инновации, социальное единство и расширяя международное сотрудничество. Политика в области внутреннего производства, образования, здравоохранения, а также стратегические партнёрства отражают дух Августовской революции, который и сегодня продолжает определять путь развития Вьетнама.
Спустя 80 лет после обретения независимости Вьетнам из страны, разрушенной войной, превратился в активного участника международного сообщества. Доктор Бри отметил с впечатлением возрастающую роль Вьетнама: из бедной страны он стал активным и ответственным членом мирового сообщества, участвует в миротворческих миссиях, выполняет лидерские позиции в АСЕАН и организует крупные международные события, такие как АТЭС и саммит США – КНДР. Вьетнам также является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, демонстрируя приверженность принципам многосторонности, диалогу и устойчивому развитию.
По словам доктора Бри, социально-экономические достижения Вьетнама с момента запуска программы «Доймой» в 1986 году заслужили особого внимания. Вьетнам превратился из одной из беднейших стран мира в динамично развивающуюся экономику со средним уровнем дохода. В области сокращения бедности достигнуты значительные результаты - миллионы людей смогли выбраться из нищеты. Вьетнаму удалось соединить быстрый экономический рост с социальным прогрессом, добившись важного продвижения в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры. Динамичное производство, развитие цифровой экономики и расширение среднего класса свидетельствуют о высокой способности страны к адаптации. Эффективное реагирование на финансовые кризисы, эпидемии и изменение климата отражает высокий потенциал государственного управления и активное участие народа.
Эти достижения воплощают стойкость вьетнамского народа, приверженность всеобъемлющему и устойчивому развитию, а также сильное руководство Коммунистической партии Вьетнама.