НОВОСТИ
80-летие Национального дня: Открытие «Пространства культуры чтения – Храм литературы Куок Ты Жам»
«Пространство культуры чтения Храма литературы – Куок Ты Жам» создано с целью соединить наследие – знания – сообщество, поощрять активное участие граждан в культурной жизни.
Читальный зал в Хо Ван предлагает читателям широкий спектр знаний: историю, культуру Тханглонга – Ханоя, традиции учёности, выдающихся конфуцианских деятелей Вьетнама, литературу и искусство, навыки жизни и многое другое. Особенно выделяется серия «Книжная полка Тханглонга – тысячелетней цивилизации», выпущенная издательством Ханоя, что подтверждает устойчивую ценность знаний, накопленных столицей на протяжении тысячелетий.
В культурном пространстве чтения насчитывается почти 1000 наименований книг, подаренных различными организациями, а также значительное количество изданий, поступающих в ротации из Центра культуры и библиотеки Ханоя.
Выступая на церемонии открытия, доктор Ле Суан Кхьеу, директор Центра культурно-научной деятельности Храма литературы – Куок Ты Жам, отметил, что при поддержке издательств и книжных магазинов Центр культуры и библиотека Ханоя создали книжный фонд и пространство чтения, которое бесплатно обслуживает публику и посетителей.
Это место становится площадкой для общественной жизни, формируя экосистему совместно с другими познавательными активностями зоны Хо Ван, способствуя превращению её в пространство с богатой программой для туристов и внося вклад в развитие культурной индустрии города.
Открытие «Пространства культуры чтения» продиктовано намерением раскрыть ценность Хо Ван – пространства, тесно связанного с памятником Куок Ты Жам, и постепенно превратить это место в «интеллектуальную площадку» столицы.
Особенность данного пространства заключается в том, что каждый житель может свободно получить доступ и читать книги на месте совершенно бесплатно. Такая открытая форма обслуживания способствует реализации курса на построение общества обучения, стимулирует непрерывное образование, а также создаёт возможность для посетителей памятника получить более глубокие впечатления.