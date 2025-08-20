Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

80-летие Национального дня: Открытие «Пространства культуры чтения – Храм литературы Куок Ты Жам»

В Особом национальном памятнике – Храме литературы – Куок Ты Жам в Ханое недавно появилось новое культурное пространство для чтения, которое дарит посетителям дополнительные впечатления.
  В настоящее время в пространстве культуры чтения имеется 1000 бесплатных книг. Фото: Вьетнам+  
Днём 18 августа в зоне Хо Ван (Озеро литературы) Центр культурно-научной деятельности Храма литературы – Куок Ты Жам торжественно открыл «Пространство культуры чтения», что стало новым шагом в усилиях по построению общества обучения, продвижению духа чтения и непрерывного образования на протяжении всей жизни.

«Пространство культуры чтения Храма литературы – Куок Ты Жам» создано с целью соединить наследие – знания – сообщество, поощрять активное участие граждан в культурной жизни.

Читальный зал в Хо Ван предлагает читателям широкий спектр знаний: историю, культуру Тханглонга – Ханоя, традиции учёности, выдающихся конфуцианских деятелей Вьетнама, литературу и искусство, навыки жизни и многое другое. Особенно выделяется серия «Книжная полка Тханглонга – тысячелетней цивилизации», выпущенная издательством Ханоя, что подтверждает устойчивую ценность знаний, накопленных столицей на протяжении тысячелетий.

В культурном пространстве чтения насчитывается почти 1000 наименований книг, подаренных различными организациями, а также значительное количество изданий, поступающих в ротации из Центра культуры и библиотеки Ханоя.

Выступая на церемонии открытия, доктор Ле Суан Кхьеу, директор Центра культурно-научной деятельности Храма литературы – Куок Ты Жам, отметил, что при поддержке издательств и книжных магазинов Центр культуры и библиотека Ханоя создали книжный фонд и пространство чтения, которое бесплатно обслуживает публику и посетителей.

Это место становится площадкой для общественной жизни, формируя экосистему совместно с другими познавательными активностями зоны Хо Ван, способствуя превращению её в пространство с богатой программой для туристов и внося вклад в развитие культурной индустрии города.

Открытие «Пространства культуры чтения» продиктовано намерением раскрыть ценность Хо Ван – пространства, тесно связанного с памятником Куок Ты Жам, и постепенно превратить это место в «интеллектуальную площадку» столицы.

Особенность данного пространства заключается в том, что каждый житель может свободно получить доступ и читать книги на месте совершенно бесплатно. Такая открытая форма обслуживания способствует реализации курса на построение общества обучения, стимулирует непрерывное образование, а также создаёт возможность для посетителей памятника получить более глубокие впечатления.

ВИА/ИЖВ

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

Шестьсот аозай сливаются в единое целое в представлении с государственным флагом

В трогательном представлении, посвященном 80-летию Августовской революции и Дню независимости (2 сентября), почти 600 женщин столицы, одетых в традиционные платья аозай, создали вьетнамский государственный флаг на площади Августовской революции перед Ханойским оперным театром. Это представление стало ярким событием и вызвало глубокие эмоции у зрителей.
