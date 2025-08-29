НОВОСТИ
80-летие Национального дня: иностранные гости впечатлены духом общности и гордостью вьетнамцев
Андрей сказал, что его особенно впечатлили мероприятия по празднованию 80-го Дня независимости, в частности генеральные репетиции и предварительный парад государственного уровня, все из которых были наполнены чувством гордости.
После более чем пяти лет жизни в Ханое Жан Депер, 29 лет, француз, директор софтверной компании в Ханое, отметил, что, хотя он привык к праздничной атмосфере в Европе, его всё же поражает размах празднования в Ханое. Дома и улицы красиво украшены ярко-красными флагами с жёлтыми звёздами. По словам Депера, каждый год 2 сентября он ощущает глубокое чувство общности и национальной гордости, которое объединяет жителей Ханоя.
Тем временем Лили Стоум, 21-летняя туристка из Австралии, рассказала, что в последние дни была глубоко впечатлена видом ханойцев, размахивающих флагами и распевающих национальный гимн во время репетиций парада. Она и её друзья ясно ощущали патриотизм и национальную гордость, выраженные в жестах и действиях местных жителей, которые описывали город как мирное, безопасное и гостеприимное место.
По словам Аниты, 27 лет, из Италии, ей очень повезло оказаться в Ханое во время празднования Национального дня, когда улицы украшены флагами и цветами, а все люди отличаются особым радушием.