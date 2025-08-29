Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

80-летие Национального дня: иностранные гости впечатлены духом общности и гордостью вьетнамцев

В эти дни в Ханое не только местные жители, но и многочисленные туристы из разных стран, а также иностранцы, живущие и работающие здесь, ощущают особую атмосферу: столица украшена флагами и цветами в честь празднования 80-летия Национального дня (2 сентября 1945г. – 2 сентября 2025г.).
  Жители столицы приветствуют колонны на улице Чангтиен во время государственной предварительной репетиции парада и шествия, посвящённого мероприятию A80. Фото: ВИА  
Андрей Шакалов, 41 год, гражданин России, живущий и работающий в Ханое в течение семи лет, рассказал, что, как человек, родившийся в бывшем Советском Союзе, он испытывает сильное чувство близости, видя неизменную приверженность Вьетнама социалистическим идеалам, его усилия по построению независимой и сильной экономики и искреннюю дружбу с Россией.

Андрей сказал, что его особенно впечатлили мероприятия по празднованию 80-го Дня независимости, в частности генеральные репетиции и предварительный парад государственного уровня, все из которых были наполнены чувством гордости.

После более чем пяти лет жизни в Ханое Жан Депер, 29 лет, француз, директор софтверной компании в Ханое, отметил, что, хотя он привык к праздничной атмосфере в Европе, его всё же поражает размах празднования в Ханое. Дома и улицы красиво украшены ярко-красными флагами с жёлтыми звёздами. По словам Депера, каждый год 2 сентября он ощущает глубокое чувство общности и национальной гордости, которое объединяет жителей Ханоя.

Тем временем Лили Стоум, 21-летняя туристка из Австралии, рассказала, что в последние дни была глубоко впечатлена видом ханойцев, размахивающих флагами и распевающих национальный гимн во время репетиций парада. Она и её друзья ясно ощущали патриотизм и национальную гордость, выраженные в жестах и действиях местных жителей, которые описывали город как мирное, безопасное и гостеприимное место.

По словам Аниты, 27 лет, из Италии, ей очень повезло оказаться в Ханое во время празднования Национального дня, когда улицы украшены флагами и цветами, а все люди отличаются особым радушием.

ИЖВ/ВИА

