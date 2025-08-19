Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

80-летие Августовской революции: свидетельство силы великого национального единства Вьетнама

По случаю 80-летия Августовской революции (19 августа) электронное издание газеты Pasaxon – печатного органа Центрального комитета НДРП Лаоса – 18 августа опубликовало статью под заголовком: «Успех Августовской революции - стимул для строительства страны». По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Лаосе, по случаю 80-летия Августовской революции (19 августа) электронное издание газеты Pasaxon – печатного органа Центрального комитета НДРП Лаоса – 18 августа опубликовало статью под заголовком: «Успех Августовской революции - стимул для строительства страны».

В начале статьи отмечается, что 80 лет назад вьетнамский народ единодушно поднялся против захватчиков и одержал великую победу Августовской революции, вернув власть в руки народа. Победа Августовской революции стала движущей силой для достижений Вьетнама в деле строительства и развития страны. Это одна из величайших побед вьетнамской революции в XX веке.

Согласно статье, победа Августовской революции 1945 года открыла для вьетнамского народа новую эру - эру национальной независимости, неразрывно связанной с социализмом. Народ Вьетнама из положения рабов стал хозяином своей страны и собственной судьбы. Победа Августовской революции доказала правильность курса, мудрое руководство и стратегическое видение Партии и Президента Хо Ши Мина. Успех Августовской революции подтвердил силу великого национального единства всего народа.

Газета Pasaxon подчёркивает, что за последние 80 лет Вьетнам добился множества выдающихся исторических достижений во всех областях. Масштабы и потенциал экономики стремительно растут, и Вьетнам стремится стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, согласно резолюции 13-ого съезда Коммунистической партии.

Особо отмечается, что, после 39 лет «Доймой» (1986–2025 гг.) «Вьетнам никогда не обладал такой прочной основой, потенциалом, положением и международным престижем, как сегодня». Вьетнам продолжает продвигать индустриализацию, модернизацию страны, глубокую и всеобъемлющую международную интеграцию, добиваясь высокого и стабильного экономического роста и улучшая жизнь народа.

Независимость, суверенитет, национальное единство и территориальная целостность сохраняются. Эти исторические достижения являются свидетельством Декларации независимости 1945 года, свидетельством солидарности, сильной воли и растущих ожиданий всей нации под руководством Коммунистической партии Вьетнама.

В заключение статьи подчеркивается, что 80 лет назад, в героической атмосфере Августовской революции 1945 года, вся Партия, весь народ и вся армия объединили свои силы и были полны решимости добиться великих свершений, открыв новый революционный путь и новую эру для героической вьетнамской нации.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Передача здания Резиденции Бакбо знаменует момент возрождения исторического наследия и открывает новую страницу в истории этого архитектурного символа.
ПОДРОБНЕЕ

Top