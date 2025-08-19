НОВОСТИ
80-летие Августовской революции: свидетельство силы великого национального единства Вьетнама
В начале статьи отмечается, что 80 лет назад вьетнамский народ единодушно поднялся против захватчиков и одержал великую победу Августовской революции, вернув власть в руки народа. Победа Августовской революции стала движущей силой для достижений Вьетнама в деле строительства и развития страны. Это одна из величайших побед вьетнамской революции в XX веке.
Согласно статье, победа Августовской революции 1945 года открыла для вьетнамского народа новую эру - эру национальной независимости, неразрывно связанной с социализмом. Народ Вьетнама из положения рабов стал хозяином своей страны и собственной судьбы. Победа Августовской революции доказала правильность курса, мудрое руководство и стратегическое видение Партии и Президента Хо Ши Мина. Успех Августовской революции подтвердил силу великого национального единства всего народа.
Газета Pasaxon подчёркивает, что за последние 80 лет Вьетнам добился множества выдающихся исторических достижений во всех областях. Масштабы и потенциал экономики стремительно растут, и Вьетнам стремится стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, согласно резолюции 13-ого съезда Коммунистической партии.
Особо отмечается, что, после 39 лет «Доймой» (1986–2025 гг.) «Вьетнам никогда не обладал такой прочной основой, потенциалом, положением и международным престижем, как сегодня». Вьетнам продолжает продвигать индустриализацию, модернизацию страны, глубокую и всеобъемлющую международную интеграцию, добиваясь высокого и стабильного экономического роста и улучшая жизнь народа.
Независимость, суверенитет, национальное единство и территориальная целостность сохраняются. Эти исторические достижения являются свидетельством Декларации независимости 1945 года, свидетельством солидарности, сильной воли и растущих ожиданий всей нации под руководством Коммунистической партии Вьетнама.
В заключение статьи подчеркивается, что 80 лет назад, в героической атмосфере Августовской революции 1945 года, вся Партия, весь народ и вся армия объединили свои силы и были полны решимости добиться великих свершений, открыв новый революционный путь и новую эру для героической вьетнамской нации.