8 сентября зарегистрировано более 3.100 новых случаев заражения COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 в стране выросло до 11.431.823 человек, при этом 8 сентября был зарегистрирован 3.191 новый случай.

С 8.503 пациентами, получившими полное выздоровление в течение дня, число выздоровевших выросло до 10.261.401. Между тем, 154 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Общее число погибших возросло до 43.126 человек.

7 сентября было введено дополнительно 143.278 доз вакцин, в результате чего общее количество введенных доз вакцин против COVID-19 увеличилось до 257.814.888.