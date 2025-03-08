НОВОСТИ
8 Марта – день признания вклада и достижений женщин
Особенно важно, что Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь проведёт встречу с женщинами-генералами, Героями Народных вооружённых сил, Героями Труда, а также с выдающимися учёными. Кроме того, завтра, 8 марта 2025 года, состоится юбилейная церемония, посвящённая 40-летию Премии Ковалевской, а также вручение награды лауреатам 2024 года при участии 280 делегатов.
Ежегодно, в преддверии 8 марта, руководство страны неизменно уделяет время, чтобы выразить признательность женщинам-генералам и женщинам-героям за их вклад в борьбу за освобождение и развитие страны, а также поддержать и вдохновить женщин-учёных и всех женщин, которые трудятся и продолжают вносить свой вклад во всех сферах — от экономики и науки до образования, культуры и общественной жизни.
Оценивая огромный вклад вьетнамских женщин, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул:
«... независимо от обстоятельств и занимаемой должности или сферы деятельности, вьетнамские женщины всегда в полной мере проявляют традиционные ценности и лучшие качества – сплочённость, ум, энергичность, креативность, доброту, а также способность «успешно работать на благо страны и заботиться о семье». Они вносят огромный вклад в процесс обновления, интеграции и развития страны. Во всех сферах общественной жизни женщины всё больше утверждают свою роль и непрерывно повышают свой статус как на национальном, так и на международном уровне».
Важная роль женщин в обществе
На любом этапе истории вьетнамские женщины всегда одновременно выполняли роль хранительницы домашнего очага и участвовали в общественном труде, внося свой вклад в развитие страны, при этом выполняя своё великое предназначение – быть матерью.
В этом году 8 марта во Вьетнаме имеет особое значение, так как одновременно отмечается 1985-летие восстания сестёр Чынг – первых национальных героинь, которые возглавили борьбу против иностранных захватчиков, защитив границы и территорию Вьетнама.
Весной 40 года сёстры Чынг подняли знамя восстания. Победа в сражениях привела к тому, что Чынг Чак была провозглашена полководцами и народом королевой под именем Чынг Ны Выонг и установила столицу в Мелинь (ныне район Мелинь, провинция Виньфук). Несмотря на то, что восстание сестёр Чынг обеспечило независимость лишь на короткое время, эта победа стала бессмертной героической эпопеей, символизирующей стремление к свободе, самостоятельность и высокий дух нации. Оно также служит ярким свидетельством огромной силы и неистощимого потенциала вьетнамских женщин в деле строительства и защиты Родины.
В ходе войны против США за национальное освобождение, откликнувшись на призыв Президента Хо Ши Мина, сотни тысяч женщин добровольно взяли на себя ответственность как за дом, так и за страну, чтобы их мужья и сыновья могли спокойно отправляться на фронт. 22 марта 1965 года Центральный комитет Союза женщин Вьетнама инициировал женское движение «Три ответственности», включавшее в себя три направления: выполнение производственных и трудовых обязанностей, заменяя мужчин, ушедших на войну; заботу о семье, поддерживая мужей и сыновей в их боевом духе; участие в боевых действиях и готовность к защите Родины, когда это необходимо. Позже движение было переименовано Президентом Хо Ши Мином в «Три заботы». Десятки миллионов женщин – от сельских районов до городов – внесли значительный вклад в победу над американскими захватчиками и в достижение независимости страны.
Теперь, в мирное время, вьетнамские женщины всегда проявляют сплочённость, энергичность и креативность, успешно совмещая работу на благо страны с заботой о семье. Они не только являются надёжным тылом, обеспечивая благополучие каждой семьи, но и активно способствуют развитию общества и сообщества, а также вносят значительный вклад в строительство, защиту и устойчивое развитие страны.
Многие вьетнамские женщины стали известными политиками, учёными и активными руководителями. Они всё активнее и увереннее утверждают свою силу духа и интеллект во всех сферах общественной жизни, внося значительный вклад в строительство и развитие страны. В новую эру – эру подъёма нации – вьетнамские женщины продолжают проявлять креативность и активно участвовать в процессе интеграции страны в мировое сообщество.
8 Марта – это не просто праздник, а напоминание о важности признания и уважения незаметных жертв, которые женщины приносят каждый день, а также о необходимости понимания и сочувствия к их повседневным трудностям. Этот день вдохновляет на создание более справедливого мира, где женщинам не приходится бороться за свои права, где их уважают, ценят и дают возможность жить в соответствии со своими истинными ценностями.
История возникновения Международного женского дня 8 Марта
История 8 Марта начинается с движения женщин-работниц в США. В конце XIX века капитализм в Америке стремительно развивался. Промышленность привлекала на фабрики и предприятия множество женщин и детей. Однако капиталисты выплачивали им мизерную зарплату, а рабочий день был неограниченным – всё ради получения максимальной прибыли.
Возмущенные этой несправедливостью, 8 марта 1857 года американские женщины-работницы вышли на улицы, требуя повышения заработной платы и сокращения рабочего дня. Несмотря на жесткие репрессии со стороны работодателей, они проявили единство и стойкость, что в итоге заставило владельцев предприятий пойти на уступки.
В 1910 году на Международной социалистической женской конференции, состоявшейся в Копенгагене (Дания), было принято решение установить 8 марта как «Международный женский день» – день солидарности женщин в борьбе за свои права под лозунгами: «8-часовой рабочий день; равный труд; защита матерей и детей».
В 1975 году Организация Объединённых Наций официально провозгласила 8 марта «Международным женским днём».
С тех пор этот день стал символом борьбы трудящихся женщин всего мира за свои права. Он олицетворяет стремление женщин к национальной независимости, демократии, миру и социальному прогрессу, а также к обеспечению счастья и благополучия женщин и детей.