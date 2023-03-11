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8-й Фестиваль кофе в Буонматхуоте

Церемония открытия 8-го фестиваля кофе Буонматхуот состоялась вечером 10 марта в провинции Даклак на Центральном нагорье, которую называют «кофейной столицей Вьетнама». Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг указал как на достижения, так и на недостатки кофейного сектора. В 2022 году экспорт кофе Вьетнама приблизился к 1,8 млн тонн на сумму около 4 млрд долларов США, что обеспечило стране второе место в мировом рейтинге после Бразилии. Тем не менее, проблемы остаются, в том числе низкая экспортная цена и сырая форма, небольшие масштабы производства и ограниченная глубокая переработка.

Он подчеркнул, что для повышения ценности и характеристик вьетнамской сельскохозяйственной продукции и улучшения жизни фермеров требуется консенсус и участие всей политической системы, бизнес-сообщества и народа.

Заметив инициативу и творческий подход местных жителей к обновлению методов ведения сельского хозяйства, рекламе продукции и продвижению торговли, Чан Лыу Куанг выразил уверенность, что вьетнамская сельскохозяйственная продукция в целом и вьетнамский кофе в частности будут все больше подтверждать свое качество, престиж и бренд, занимая прочные позиции на внутреннем и международном рынках.

Фам Нгок Нги, председатель Народного комитета провинции, сказал, что проводимый раз в два года национальный фестиваль — это место, где собираются и чествуют производителей, переработчиков и торговцев кофе со всей страны.

По словам чиновника, на мероприятии запланировано множество рекламных, культурных и художественных мероприятий.

Ранее в тот же день власти Даклака провели церемонию приема иностранных дипломатических корпусов и делегаций из Монголии, Марокко, Саудовской Аравии, Армении, Анголы, Камбоджи, Кубы, Лаоса и России.

На приеме заместитель председателя провинциального Народного комитета Нгуен Туан Ха выразил надежду, что иностранные дипломаты и представители деловых кругов будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Даклаком, познакомят потенциальных инвесторов с местностью и помогут популяризировать бренд кофе Буонматхуот, в частности, и вьетнамский кофе в целом.

Посол Армении во Вьетнаме Ваграм Кажоян сказал, что он впервые приехал в Даклак и очень рад видеть и слушать истории производителей и переработчиков кофе.

Отметив, что провинция обладает большим потенциалом для сотрудничества в различных областях, он подтвердил, что его посольство будет работать над активизацией сотрудничества между Арменией и Вьетнамом, особенно с Даклаком, в ближайшем будущем.

ВИА/ИЖВ

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