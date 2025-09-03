НОВОСТИ
8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и Российской Федерацией
Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен выразил уверенность, что наряду с Памятником советским и вьетнамским воинам, погибшим в Камрани (провинция Кханьхоа), и Памятником вьетнамским интернационалистам-добровольцам, защищавшим Москву в годы Великой Отечественной войны в Москве, Памятник советским военным специалистам в Ханое будет способствовать дальнейшему укреплению чувств и традиционной дружбы между Вьетнамом и РФ.
В ходе диалога стороны обменялись мнениями о ситуации в мире, в регионе и по вопросам, представляющим взаимный интерес. Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику, основанную на принципах независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений; готов сотрудничать со странами и международными организациями ради мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире; и твердо придерживается политики обороны «четырех нет».
Что касается вопроса Восточного моря, последовательная позиция Вьетнама заключается в постоянном стремлении к разрешению всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права, в частности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС); международных и региональных обязательств, таких как Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море (ДОП); а также в поддержке скорейшего подписания Кодекса правил поведения сторон в Восточном море (КПС) практичным и эффективным образом.
Генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен с удовлетворением отметил, что сотрудничество в области обороны между Вьетнамом и РФ активно и эффективно развивается, принося значимые результаты по многим направлениям, в частности: обмен делегациями разных уровней, особенно высокого; подготовка кадров; взаимодействие между войсками, учреждениями, подразделениями, академиями и учебными заведениями министерств обороны двух стран; поддержание координации и эффективных консультаций в рамках международных многосторонних механизмов и форумов по вопросам обороны, особенно в структурах под эгидой АСЕАН.
Генерал-полковник Александр Васильевич Фомин выразил благодарность Министерству национальной обороны Вьетнама за приглашение Министерства обороны РФ принять участие в торжествах по случаю 80-летия успешной Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Он также поблагодарил Партию, Государство и Министерство обороны Вьетнама за сооружение памятника советским военным специалистам в Музее военной истории Вьетнама.
Согласившись с оценками генерал-полковника Хоанг Суан Тьиена относительно ситуации в мире и в регионе, генерал-полковник Александр Васильевич Фомин подчеркнул, что на основе добрых традиционных отношений уровень доверия между двумя странами постоянно повышается, сотрудничество в области обороны также получает всё большее развитие, особенно в таких сферах, как обмен делегациями, подготовка кадров, взаимодействие между войсками, а также сотрудничество с Вьетнамско-российским тропическим центром.
Генерал-полковник Александр Васильевич Фомин выразил уверенность, что успешное проведение 8-го Стратегического диалога по вопросам обороны будет способствовать определению направлений для дальнейшего устойчивого, эффективного и практического развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.
По завершении Диалога стороны подписали протокол 8-го Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и РФ. По этому случаю, по поручению Президента государства, генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен вручил генерал-полковнику Александру Васильевичу Фомину Орден Дружбы за его значительный вклад в укрепление сотрудничества в сфере обороны и развитие традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ.