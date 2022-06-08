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НОВОСТИ

8 июня Вьетнам подтвердил 913 новых случаев заражения COVID-19

В столице Ханое зарегистрировано наибольшее количество инфекций - 187 случаев.

8 июня Вьетнам сообщил о 913 новых случаях заражения COVID-19 в 43 населенных пунктах, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 10.727.918 человек.

В столице Ханое зарегистрировано наибольшее количество инфекций - 187 случаев.

За ним следуют северные провинции Йенбай и Бакнинь с 67 и 57 случаями заражения соответственно.

В тот день не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с COVID-19, при этом число погибших по-прежнему составляет 43.081 человек, что составляет около 0,4% от общего числа инфекций.

За последние 24 часа было зарегистрировано 8.363 выздоровления, в результате чего общее число с учетом полного выздоровления с начала пандемии составило 9.531.653 человека.

В настоящее время кислородную поддержку получают 78 тяжелых пациентов.

На сегодняшний день в стране введено более 222 миллионов доз вакцины.

ВИА

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