8 апреля во Вьетнаме было зарегистрировано 39.334 новых случая заражения COVID-19

Фото для иллюстрации. (ВИА)

Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество инфекций – 2.897 случаев.

За ним следуют северные провинции Йенбай и Бакжанг с 2.115 и 2.052 случаями заражения соответственно.

8 апреля северная провинция Бакжанг зарегистрировала еще 25.763 случая в национальной системе управления COVID-19.

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране с момента начала пандемии достигло 10.135.789 человек, что составляет 12 место из 227 стран и территорий в мире.

60.609 пациентов были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего общее число выздоровевших достигло 8.455.675 человек.

В тот же день было объявлено о 35 смертельных случаях, в результате чего общее число погибших достигло 42.768 человек.

На сегодняшний день было введено более 208,24 миллиона доз вакцин против COVID-19.



