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8 августа было зарегистрировано еще 1.705 случаев заражения COVID-19
COVID-19.
Новые инфекции увеличили общее число случаев COVID-19 в стране с момента начала пандемии до 11.349.223 человек.
Число выздоровевших выросло до 9.982.345, поскольку в тот же день 9.223 пациента были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2.
Между тем, число погибших по-прежнему составляет 43.094 человека, что составляет 0,4% от общего числа инфекций.
На сегодняшний день было введено более 248,79 млн доз вакцин против COVID-19.