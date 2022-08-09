Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

8 августа было зарегистрировано еще 1.705 случаев заражения COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, 8 августа во Вьетнаме зарегистрировано 1.705 новых случаев заболевания COVID-19.
  Продолжается вакцинация против COVID-19 во всей стране. Фото: ВИА  
По данным Министерства здравоохранения, 8 августа во Вьетнаме зарегистрировано 1.705 новых случаев заболевания COVID-19.

Новые инфекции увеличили общее число случаев COVID-19 в стране с момента начала пандемии до 11.349.223 человек.

Число выздоровевших выросло до 9.982.345, поскольку в тот же день 9.223 пациента были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2.

Между тем, число погибших по-прежнему составляет 43.094 человека, что составляет 0,4% от общего числа инфекций.

На сегодняшний день было введено более 248,79 млн доз вакцин против COVID-19.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Цифровая трансформация имеет решающее значение для независимой, самодостаточной экономики

Премьер-министр: Цифровая трансформация имеет решающее значение для независимой, самодостаточной экономики

8 августа премьер-министр Фам Минь Тьинь назвал цифровую трансформацию важным инструментом построения независимой и самодостаточной экономики, а также широкой и эффективной интеграции в мир.
ПОДРОБНЕЕ

Top