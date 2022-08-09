8 августа было зарегистрировано еще 1.705 случаев заражения COVID-19

Продолжается вакцинация против COVID-19 во всей стране. Фото: ВИА По данным Министерства здравоохранения, 8 августа во Вьетнаме зарегистрировано 1.705 новых случаев заболевания COVID-19

Новые инфекции увеличили общее число случаев COVID-19 в стране с момента начала пандемии до 11.349.223 человек.

Число выздоровевших выросло до 9.982.345, поскольку в тот же день 9.223 пациента были признаны свободными от коронавируса SARS-CoV-2.

Между тем, число погибших по-прежнему составляет 43.094 человека, что составляет 0,4% от общего числа инфекций.

На сегодняшний день было введено более 248,79 млн доз вакцин против COVID-19.



