79 лет ВИА: Повышение роли одного из важнейших центров по внешнему информированию в стране

15 сентября 1945 года – менее чем через две недели после того, как президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости на площади Бадинь - Ханой, положившую начало Демократической Республике Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам), с радиостанции Батьмай Вьетнамское информационное агентство передало всему миру полный текст Декларации независимости и список членов Временного правительства Демократической Республики Вьетнама на трех языках: вьетнамском, французском и английском, что ознаменовало рождение Вьетнамского информационного агентства, первого информационного агентства в истории Вьетнама.



В течение 79 лет создания и развития Вьетнамское информационное агентство (ВИА) неустанно прилагает усилия для обновления механизмов и методов работы с целью стать авторитетным информационным агентством в регионе, следуя модели современного медиа-комплекса, подтверждая свою роль, как один из важнейших центров по внешнему информированию в стране.



Являясь одним из двух ключевых информационных столпов ВИА, за прошедшее время работа ВИА по внешнему информированию способствовала пропаганде курсов, руководящих принципов партии и государства; предоставлению информации международным СМИ, удовлетворению информационных потребностей вьетнамцев, проживающих за рубежом.

Информационный бюллетень, ознаменовавший рождение национального информационного агентства, был выпущен в исторический день - 15 сентября 1945 года, он также являлся информационным бюллетенем по внешнему информированию, который транслировал по всему миру на 3 языках: вьетнамском, французском, английском объявление о создании Демократической Республики Вьетнам.

В дополнение к редакциям исходных новостей был создан ряд новостных подразделений ВИА для обслуживания задач пропагады внешнего информирования, таких как Иллюстрированный журнал Вьетнам - первый вьетнамский журнал о внешнем информировании (1954 г.); Vietnam News - первая и пока единственная англоязычная газета во Вьетнаме (1991 г.р.); Le Courrier du Vietnam – единственная франкоязычная газета в стране (1993 г.); VietnamPlus - Национальная газета внешнего информирования - многоязычная электронная газета, предоставляющая актуальные новости на 6 языках: вьетнамском, английском, французском, испанском, китайском, русском (2008 г.); телевизионный канал ВИА – национальный основной телеканал (2010 г.).

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг сказала, что в качестве главного агенства прессы по внешнему информированию страны, информационные подразделения ВИА всегда стремятся хорошо выполнять свои обязанности. Участие 7 исходных информационных подразделений, 8 издательских подразделений и 63 агентств-резидентов в стране, 30 агентств-резидентов за рубежом обеспечило весомый вклад в работу по внешнему информированию.

В частности, профессиональное сотрудничество с более чем 40 зарубежными партнерами, международными информационными агентствами, международными организациями печати, информация ВИА и информация корреспондентов партнерских информационных агентств, размещенные на международных каналах СМИ, эффективно способствуют работе по внешнему информированию.

В соответствии с Решением № 1669/QD-TTg премьер-министра об утверждении проекта по развитию ряда национальных электронных и печатных газет Вьетнама по внешнему информированию в период до 2020 года, Vietnam News, печатный Иллюстрированный Журнал Вьетнама, Электронная газета внешнего информирования VietnamPlus превратились в национальные печатные и электронные газеты внешнего информирования, которые имеют влияние в регионе и в мире.

Наряду с развитием информационных технологий, в информационных подразделениях ВИА произошло много положительных изменений. Помимо предоставления только текстовой информации, фотоинформации, на сегодняшний день большинство подразделений перешли также на мультимедийную информационную модель, а содержание и формы выражения с целью распространения и повышения эффективности работы по внешнему информированию постоянно обновляются.

Информация ВИА по внешнему информированию всесторонне охватывает следующие темы: пропаганда руководящих принципов, курсов, внешней политики партии и государства, важной внешнеполитической деятельности; реализация резолюций и политики по восстановлению, социально-экономическому развитию, достижениям в области демократии, прав человека и свободы вероисповедания, особенно в 2023 году, когда Вьетнам выполнял свою миссию члена Совета ООН по правам человека; защиты границ и островного суверенитета, обеспечения социальной безопасности, продвижение общечеловеческих ценностей в духе резолюции всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва...

За время своей работы ВИА опубликовало множество новостей и статей, направленных на борьбу с неправильными и враждебными взглядами, оперативно ориентируя общественное мнение на содействие социальной стабильности; проактивно разрабатывало пропагандистские планы и проекты, открывало новые рубрики по основным темам и важным событиям.

В то же время ВИА развернуло внешнее информирование с различными видами информации, такими как текст, фотография, графика, телевидение, подкасты, а также издало книги по иностранным делам, в том числе: книги о актуальных проблемах и событиях, многоязычные фотокниги; организовало множество фотовыставок, предоставило партнерам фотографии об отношениях Вьетнама с другими странами по случаю визитов высших руководителей, установления дипломатических отношений и т.д.

Содействуя международному сотрудничеству в целях диверсификации каналов распространения внешнего информирования, в настоящее время ВИА имеет сервисные контракты, соглашения об обмене информацией с более чем 40 зарубежными информационными агентствами, включая крупные агенства, такие как Синьхуа (Китай), ТАСС (Россия), Киодо Ньюс (Япония), Информационное агентство Ренхап (Южная Корея), AFP (Франция), Reuters (Великобритания), Associated Press (США), Prensa Latina (Куба), Press Trust India (Индия), IRNA (Иран), APS (Алжир), WAM (Объединенные Арабские Эмираты)…Кроме того, все больше зарубежных информационных агентств инициативно предлагают наладить сотрудничество, демонстрируя репутацию ВИА на международных пресс-форумах.

При этом ВИА было удостоено чести быть инициатором и организатором Национальной премии по внешнему информированию впервые в 2014 году, второй раз в 2018 году, а в 2023 году ВИА взяло на себя роль постоянного организатора премии.

Высоко оценив работу ВИА по внешнему информированию на предварительной коференции по подведению итогов работы в 2023 году, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, глава руководящего комитета по внешнему информированию Нгуен Чонг Нгиа подтвердил: «ВИА внесло свой вклад в систему прессы и деятельности политической системы, включая внешнюю политику партии, государственную дипломатию и народную дипломатию, создав синергию и пропаганду для повышения имиджа, престижа и достижений Вьетнама среди международных друзей».

Результаты, достигнутые ВИА в работе по внешнему информированию в последнее время, свидетельствуют о его неустанных усилиях в направлении инноваций, профессионализма, современности, эффективности, близости к реальности, а также расширения применения популярных языков, содействия применению науки и технологий и цифровой трансформации в работе по внешнему информированию.