78-летие со дня основания ВИА: Устойчивое развитие в эпоху цифровых технологий

ВИA использует цифровые платформы в качестве эффективного канала для широкого распространения информации среди пользователей по всему миру. Фото: ВИА

В период индустриализации, модернизации и международной интеграции Вьетнамское информационное агенство приложило и прилагает всевозможные усилия, чтобы добиться своей цели – стать авторитетным информационным агентством в регионе по модели сильного, современного национального мультимедийного комплекса, предоставляющего все виды информации, отвечающего требованиям и выполняющего все поставленные задачи.



15 сентября 1945 года с радиостанции Бачьмай Вьетнамское информационное агентство передало на весь мир полный текст Декларации независимости и список членов Временного правительства Демократической Республики Вьетнама. Этот священный момент ознаменовал рождение первого в истории страны информационного агентства, которое на протяжении 78 лет сопровождало страну. Вьетнамское информационное агентство (ВИА) постоянно развивается. В период индустриализации, модернизации и международной интеграции ВИА поднималось к достижению своей цели – стать авторитетным информационным агентством в регионе по модели сильного, современного национального мультимедийного комплекса, предоставляющего все виды информации, отвечающего требованиям и выполняющего все поставленные задачи.



Как одно из крупнейших информационных агентств страны, ВИА всегда заинтересовано в применении технологий в своей деятельности. С конца 1984 по начало 1985 года группа из пяти инженеров отдела по разработке микропроцессоров ВИА успешно разработала первый 8-битный компьютер. Награждение ВИА золотой медалью на Второй Национальной выставке науки и техники (сентябрь 1985 г.) ознаменовало значительный прогресс в технической оснащенности отрасли.



Техническая система ВИА на каждом этапе все больше модернизируется и совершенствуется. С 1990-х годов руководство ВИА определило цель осуществления технологической революции во всей отрасли: заменить все информационные каналы старого образца (телексные и аналоговые каналы) на каналы передачи данных, заменить пишущие машины компьютерами, разработать систему редактирования цифровых фотографий. Поэтому в 1998 году, как только во Вьетнаме появился интернет, ВИА, в свою очередь, открыло информационные сайты и газету «Вьетнамские новости». Это были первые информационные сайты во Вьетнаме.



С начала XXI века ВИА стремится к расширению масштабов информационных сетей, обеспечивать сетевую безопасность и информационную безопасность, исследовать и разрабатывать дополнительные приложения мультимедийных информационных технологий, чтобы идти в ногу с тенденцией бурного развития информационных технологий в мире. Появление электронных газет «Vietnamplus» (в 2008 г.), «Спорта и культуры» (в 2010 г.), «Телевизионного агентства» (в 2010 г.) ознаменовало новое развитие в мультимедийной коммуникационной деятельности ВИА.



Агенство уделило приоритетное внимание инвестициям в техническую инфраструктуру и разработало многоуровневую операционную систему в процессе производства информации.



Применение информационных технологий сократило время обработки информации от руководства, организации рабочего процесса до публикации. Это также является приоритетной стратегией информационных агентств по всему миру для обеспечения устойчивого развития в эпоху цифровых технологий.



В 2017 году ВИА запустило сайт infographics.vn, который возглавляет направление журналистики данных во Вьетнаме. Продукция ВИА славится многообразием красивой, современной графической информации, ничем не отличающейся от продукции, публикуемой в ведущих газетах мира.



В настоящее время ВИА работает по модели мультимедийного коммуникационного комплекса, включающего 15 национальных и международных информационных подразделений, 63 национальных агентства-резидента, 30 международных агентств-резидентов, 5 центров информационного обслуживания, 1 издательство, 2 полиграфических предприятия, агентства в Центральном нагорье, Южном регионе и другие подразделения.



Информационные продукты ВИА разнообразны и включают в себя более 60 видов: от исходной информации в текстовом, графическом, звуковом видах до публикаций, включая ежедневные газеты, еженедельные газеты и журналы, книжные публикации, электронные газеты, электронные информационные страницы, интернет-газеты и.т.п.



Наряду со специальными информационными страницами о важных событиях страны, такими как http://www.daihoidang.vn; http://www.baucuquochoi.vn; https://seagames.vnanet.vn/..., за два последних года 2022 и 2023 ВИА запустило специализированные информационные страницы: https://chinhsachcuocsong.vnanet.vn/, https://nvsk.vnanet.vn/, которые предоставляют информацию о политике, событиях, текущих проблемах, обеспечивая информацию в многотипной и многоплатформенной форме, отвечая растущим требованиям общественности.



Цифровая трансформация создала условия для того, чтобы ВИА быстрее улавливала информационные потребности общественности, с помощью приложений и прямых интерактивных функций агентство создало тем самым информационные продукты, которые полностью отвечают потребностям общественности. А пропагандистские политики партии и государства стали ближе и доступнее публике.



Мощное развитие цифровых медиа в условиях 4-й промышленной революции с жесткой конкуренцией между типами СМИ и серьезными изменениями в способах получения информации обществом создало новые возможности для общества. С другой стороны, оно вызвало многие проблемы и вызовы для медиаиндустрии в целом и информационных агентств в частности, включая ВИА. Постоянная оцифровка документальной информации на протяжении многих лет помогла ВИА постепенно сформировать цифровые базы данных. Это основа для тестирования и разработки агентством продуктов искусственного интеллекта (ИИ).



ВИА также разработала канал распространения контента, размещая информацию на электронных досках во многих общественных местах, приближая таким образом информацию к читателям, помогая населению легко получить доступ к точным источникам новостей.



Благодаря конкретным шагам по цифровой трансформации процессов управления, администрирования и производства информации, ВИА на сегодняшний день полностью разработала все виды информации на современной технической платформе. Система обработки информации в отрасли перешла от создания каждого «модуля» для каждого типа журналистики к мультимедийной, мультиплатформенной модели, укрепляющей связь между информационными продуктами. А связывание контента расширило охват и эффективность информационной пропаганды этого информационного агентства.



