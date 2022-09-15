77 лет со дня основания ВИА: Единство, координация и мультиплатформенность

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг. Фото: ВИА В условиях интенсивного развития цифровых медиа, жесткой конкуренции между разными видами медиа и изменений в доступе общественности к информации, ВИА представила множество нововведений и творений, чтобы адаптироваться к современности, охватить большее количество читателей, сохранив при этом основные ценности национального информационного агентства.

По словам генерального директора ВИА Ву Вьет Чанг, продвижение сильных сторон и диверсификация ресурсов создадут надежный шаг в развитии на пути к прорывам в долгосрочной стратегии.

Практика показывает, что пресса во многих случаях не может быть первоисточником информации для общественности. Но то, к чему ВИА всегда стремится, - это профессионализм в доступе, обработке и поиске информации, помогая пользователям информации иметь панорамный, многомерный и объективный взгляд на изучаемую проблему.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг сказала: «Единство, координация и мультиплатформенность — это ключевые слова, которые много раз упоминались в сферах деятельности ВИА в последние годы. В операционной среде, где цифровая технология является доминирующей тенденцией, плавная связь единства от направления до производства и распространения информационных продуктов, наряду с улучшенной координацией между подразделениями, взаимосвязь с общественностью, обеспечивают соответствие руководящим принципам и официальной позиции, а также в удовлетворнии общества в информации. Кроме того, размещение продуктов на разных платформах также помогает охватить более широкую аудиторию.

Наряду с этим постоянная цифровизация архивной информации и документов на протяжении многих лет также помогла ВИА постепенно формировать цифровые базы данных. Это основа для тестирования и разработки ВИА продуктов искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут создать дополнительную ценность для всех видов журналистики.

Проект «Превращение ВИА в главное мультимедийное новостное агентство в национальной системе СМИ», после того как в ближайшее время он будет подписан премьер-министром, предоставит ВИА всесторонние ресурсы для реализации целей развития в нынешнюю эпоху цифровых медиа.

Генеральный директор Ву Вьет Чанг подчеркнула, что повышение качества человеческих ресурсов и содействие цифровой трансформации являются двумя решениями для эффективного выполнения ВИА стратегических информационных задач в новой ситуации.

Репортеры, редакторы, техники в эпоху цифровых технологий изменили свой уровень от однотипного на мультифункциональный; выпуск информационных продуктов изменился от индивидуального постинга до мультимедийного, интегрированного вида на информационных платформах; связывание контента и перекрестной рекламы расширило охват и эффективность информации агентства.

По случаю 77-й годовщины дня основания ВИА (15 сентября 1945 г. - 15 сентября 2022 г.) генеральный директор Ву Вьет Чанг выразила благодарность поколениям журналистов разных периодов, которые всегда проявляли большую любовь к общему делу. 77-летний путь стал признанием самопожертвования и самоотверженности репортеров, редакторов, техников, сотрудников агентства, непосредственно работающих на передовой информационном фронте или «за кадром» ради непрекращающегося потока официальной информации.



