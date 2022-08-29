Министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Источник: VNA

Ровно 77 лет назад, 28 августа 1945 года, президент Хо Ши Мин подписал указ о создании Временного правительства Демократической Республики Вьетнам, основавшего дипломатию современного Вьетнама.

В течение 77 лет роста и развития, под руководством Партии и непосредственным руководством президента Хо Ши Мина, первого министра иностранных дел, вьетнамская дипломатия всегда сопровождала нацию, служила Родине и народу, внося важный вклад в славные победы в героической истории нации.

По этому поводу член ЦК партии, министр иностранных дел Буй Тхань Шон написал статью: «77 лет вьетнамской дипломатии: Беззаветное служение Родине и народу», которую ВИА опубликовала ниже:

28 августа 1945 года было создано Министерство иностранных дел с рождением Временного правительства Демократической Республики Вьетнам во главе с президентом Хо Ши Мином в качестве председателя Временного правительства и министра иностранных дел по совместительству.

По прошествии 77 лет под руководством Партии, развивая доверительную, но решительную дипломатию нации, а также дипломатической идеологии Хо Ши Мина, вьетнамская дипломатия постоянно вносила всесторонний, твердый и важный вклад в революционное дело нации.

Служение делу национального освобождения, развитию страны и защите Родины

Под руководством и управлением Партии и президента Хо Ши Мина дипломатия была стратегическим фронтом в двух войнах сопротивления и строительстве страны. Своими стратегическими, умными решениями и политиками дипломатия внесла важный вклад в защиту революционного правительства и народа после Августовской революции.

Наряду с политическим, военным, экономическим, культурным фронтами..., дипломатический фронт заручился большой поддержкой и помощью прогрессивных сил и народов мира в справедливом и революционном деле вьетнамского народа.

После воссоединения страны дипломатия стала основным фактором, чтобы проложить путь, шаг за шагом прорывая осаду, эмбарго; наладить отношения со многими партнерами, открывая новую эпоху в развитии страны.

В течение более чем 35 лет политики «Доймой» (обновления), наследуя и применяя дипломатическую идеологию Хо Ши Мина, последовательно проводя внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности, диверсификации, проактивной и активной интеграции в мир, а также выполняя роль друга и надежного партнера, активного и ответственного члена международного сообщества, дипломатия взяла на себя ведущую роль в создании и укреплении мирной, стабильной и благоприятной среды для развития страны, защиты Родины и укрепление национальных позиций.

На сегодняшний день Вьетнам имеет дипломатические отношения со 190 странами мира, в том числе стратегическое партнерство и всестороннее партнерство с 30 странами; экономические отношения с более чем 230 странами и территориями; подписал 15 соглашений о свободной торговле (ССТ), в том числе ССТ нового поколения; выступает активным членом более 70 важных многосторонних организаций и форумов...

Благодаря открытой и углубляющейся сети международных отношений, мирная, стабильная и независимая среда, суверенитет и территориальная целостность все более укрепляются; в то же время открывая многие рынки импорта-экспорта, используя множество внешних источников капитала, технологий и знаний для индустриализации и модернизации страны...

Тот факт, что Вьетнам взял на себя многие международные обязательства и ответственность, например, страна стала членом АТЭС-2017, председателем АСЕАН-2020 и непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 гг., наряду с правильным, разумным и отзывчивым поведением на многих многосторонних форумах подтвердили и укрепили имидж, а также репутацию Вьетнама как независимого, самодостаточного, новаторского, миролюбивого, уважающего международное право, заслуживающего доверия, искреннего и ответственного перед международным сообществом друга.

Построение всеобъемлющей и современной дипломатии во имя богатого народа, сильной страны, демократического, справедливого и цивилизованного общества

В свете внешнеполитического курса XIII всевьетнамского съезда КПВ внешняя политика Вьетнама вступила в новый этап развития, связанный с реализацией политики «построения комплексной и современной дипломатии, основанной на трех столпах: партийная дипломатия, государственная дипломатия и народная дипломатия».

Являясь главной силой на внешнеполитическом фронте страны, дипломатический сектор продолжает тесно координировать свои действия с партийной дипломатией, народной дипломатией, национальной обороной, безопасностью, экономикой, культурой и обществом для синхронного, творческого и эффективного решения задач по иностранным делам; при этом основное внимание уделяется поддержанию мирной и стабильной обстановки наряду с решительной и настойчивой защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Перед лицом требований обстановки и задач нового периода необходимо построить чистую, сильную, комплексную и современную дипломатическую службу. Товарищ генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что самое главное - сформировать контингент дипломатов, всегда абсолютно верных идеалам Партии, беззаветному служению Родине и народу, решительных и тактичных профессионалов, способных выйти на региональный и международный уровень. Для этого необходимо и дальше укреплять строительство и исправление партии, активизировать изучение и следование идеологии, морали и стилю Хо Ши Мина.

Оглядываясь на прошедшие 77 лет, поколения дипломатов выражали свою бесконечную благодарность великому президенту Хо Ши Мину, который основал дипломатию Вьетнама, оставив в ней уникальное и бесценное наследие дипломатической идеологии.

Изучая и творчески применяя дипломатическую идеологию, продвигая славные традиции вьетнамской революционной дипломатии, весь дипломатический сектор под руководством Партии преисполнен решимости построить чистую вьетнамскую дипломатию, сильную, всеобъемлющую и современную, внося достойный вклад во имя богатого народа, сильной страны, демократического, справедливого и цивилизованного общества.