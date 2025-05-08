75 лет установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом: славная и героическая история продолжается

Буй Тхань Шон, Заместитель премьер-министра правительства, министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам. Фото: ВИА

30 января 1950 года Союз Советских Социалистических Республик стал одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с Демократической Республикой Вьетнам. Три четверти века, несмотря на все исторические перипетии, традиционная дружба и многоплановое сотрудничество между нашими странами явились ярким примером прочных межгосударственных связей, основанных на принципах доверия, уважения и взаимопонимания. Никакие изменения международной и внутриполитической конъюнктуры не в силах повлиять на братские узы двух народов, плечом к плечу прошедших горнило войны за независимость и объединение Вьетнама.



Оглядываясь на пройденный за 75 лет путь, лучше понимаешь непреходящие ценности устремленных в светлое будущее двусторонних отношений, фундамент которых закладывался и укреплялся многими поколениями граждан России и Вьетнама.



Отношения традиционной дружбы: преодолевая вызовы истории

Стремясь к освобождению вьетнамского народа от колониального гнета, молодой патриот, активный член Коминтерна Нгуен Ай Куок (так тогда звали Хо Ши Мина) прибыл в Советский Союз - на родину Великого Октября, где в трудах В.И.Ленина по национальному вопросу он нашел верный путь деколонизации. Впоследствии Хо Ши Мин возглавил революционное социалистическое движение во Вьетнаме, увенчавшееся славной победой Августовской революции и образованием Демократической Республики Вьетнам в 1945 году. Началась новая эпоха страны, ставшей независимой.



Столкнувшись с серьезными трудностями в ходе борьбы с врагами молодого вьетнамского государства, Хо Ши Мин, возглавлявший Партию трудящихся Вьетнама (ныне - Коммунистическая партия Вьетнама) быстро осознал, что прорыв вражеского окружения невозможен без поддержки социалистических стран. 14 января 1950 года он обратился ко всем государствам мира с предложением «установить с Правительством Демократической Республики Вьетнам дипломатические отношения на основе равноправия, уважения территориальной целостности и суверенитета Вьетнама во имя совместного укрепления мира и демократии в глобальном масштабе».



23 января 1950 года министр иностранных дел Вьетнама Хоанг Минь Зям направил советскому коллеге А.Я.Вышинскому ноту о намерении наладить дипломатические отношения и обменяться послами. Буквально через неделю Правительство СССР откликнулось одним из первых и официально установило дипломатические отношения с Демократической Республикой Вьетнам, что означало решительную поддержку вьетнамского народа и солидарность с ним в его справедливой борьбе, а также ускорило признание молодого государства другими социалистическими странами.



В условиях суровой борьбы за независимость это положило начало тесному сотрудничеству, продолжающемуся и поныне. В июле 1955 года, после окончательного освобождения Севера Вьетнама, состоялся первый официальный визит Хо Ши Мина в Советский Союз. Его итоги способствовали укреплению братства и заложили основу многопланового сотрудничества в годы войны за объединение родины и в период строительства социализма в северной части Вьетнама.



Ключевую роль в победе вьетнамского народа в национально-освободительной борьбе и воссоединении страны сыграла дружба с Советским Союзом. Мы всегда могли рассчитывать на его бескорыстную помощь, бесценную и эффективную поддержку со стороны партии, государства и народа СССР, руководствовавшихся девизом «для всех советских коммунистов солидарность с Вьетнамом была и остается велением сердца и разума».



После исторической победы в национально-освободительной войне в 1975 году Вьетнам приступил к мирному строительству и развитию социализма в масштабах всей страны. На новом этапе двусторонних отношений Советский Союз продолжил оказывать масштабную помощь. Многие из объектов, построенных при его содействии и ставших символами дружбы, действуют и в наши дни.



Общность целей и идеалов, тесное и доверительное сотрудничество по многим направлениям являются прочной основой двусторонних отношений, которые развиваются и укрепляются в настоящее время.



Многоплановое всеобъемлющее стратегическое партнерство

В начале 1990-х годов после распада Советского Союза и появления новых внутренних и внешних вызовов отношения между Россией и Вьетнамом переживали сложный период. Благодаря усилиям и решительному настрою обеих сторон постепенно удалось преодолеть все трудности, восстановить контакты и придать сотрудничеству положительную динамику. Политическое доверие, взаимоуважение, близость подходов по многим международным и региональным вопросам, совпадение интересов способствовали укреплению традиционной дружбы и многостороннего взаимодействия. Двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень.



В этот период было задано направление сотрудничества, отвечающего современным реалиям, в том числе в правовой сфере. Большое значение имело подписание 16 июня 1994 года Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, заменившего Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Вьетнамом от 3 ноября 1978 года. В соответствии с его положениями взаимодействие основывается на принципах уважения государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды. Договор 1994 года и более сотни других двусторонних документов сформировали прочную правовую основу сотрудничества.



Важной вехой на новом этапе российско-вьетнамских отношений стал первый визит Президента Российской Федерации В.В.Путина во Вьетнам в марте 2001 года. По его итогам было подписано Совместное заявление о стратегическом партнерстве, определившее формат сотрудничества между Россией и Вьетнамом в XXI веке. Кроме того, стороны заключили соглашения в таких перспективных областях, как нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, промышленность, торговля, трудовые ресурсы, туризм, рыболовство. Наряду с этим были заложены основы взаимодействия в сферах стандартизации, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.



В ходе визита Президента СРВ Чыонг Тан Шанга в Россию в июле 2012 года было принято решение о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Это создало благоприятные условия для более динамичного развития связей между двумя странами. Свидетельством углубления политического доверия стали регулярный делегационный обмен и разнообразные контакты, обеспечивающие продвижение сотрудничества по всем направлениям.



Наступивший период оказался насыщен взаимными визитами на всех уровнях, прежде всего на высшем, а также по линии партий, парламентов и регионов. Эффективно функционируют механизмы двусторонней кооперации, включая Межпарламентскую комиссию по сотрудничеству Государственной Думы РФ и Национального собрания Вьетнама, консультации в рамках вьетнамо-российского стратегического диалога. Наше взаимодействие охватывает все новые сферы, принося ощутимые результаты.



Несмотря на неблагоприятные изменения в регионе и мире в целом, поддерживается хорошая динамика торгово-экономических связей. Важную роль при этом играет двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, участники которой за все годы провели 25 совместных заседаний.



Россия остается крупнейшим рынком для Вьетнама в Евразийском экономическом союзе (на ее долю приходится 81% совокупной торговли СРВ с ЕАЭС). В 2024 году взаимный товарооборот увеличился на 26,1% и достиг 4,58 млрд долларов. При этом он стал более сбалансированным.



Успешно реализованы многие инвестиционные инициативы как во Вьетнаме, так и в Российской Федерации2[ii]. Важнейшие из них - проекты Корпорации нефти и газа «ПетроВьетнам» по разведке и добыче нефти и газа, концерна «Ти Эйч Групп» по созданию животноводческого комплекса и молокоперерабатывающего завода в России, а также ряд производств с участием вьетнамских инвесторов.



Топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших отраслей нашего сотрудничества. Эффективно действуют совместные предприятия по освоению нефтегазовых месторождений, идет работа над новыми проектами, включая строительство газовых электростанций, поставки сжиженного природного газа, создание энергетической инфраструктуры, возобновляемую энергетику, производство моторного топлива.



Одним из столпов вьетнамо-российского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в сфере безопасности и военно-техническое сотрудничество, которые осуществляются на основе доверия в соответствии с принципами международного права, в интересах обеспечения мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Контакты на этом треке способствуют обмену информацией и опытом, а также налаживанию совместного реагирования на различные вызовы безопасности.



Важным направлением вьетнамо-российских отношений остается сотрудничество в области науки и технологий, культуры и образования. Продолжая традиции, заложенные в период СССР, реализуются межвузовские программы, осуществляются обмены школьниками, студентами, преподавателями. Ежегодно Россия предоставляет гражданам СРВ 1 тыс. стипендий для обучения в своих высших учебных заведениях, что намного превышает показатели советского периода.



Одним из новых проектов научно-технического сотрудничества является создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Проводятся совместные фундаментальные и прикладные исследования, в том числе по изучению моря, окружающей среды и климата, почв тропической зоны. Важнейшую роль при этом играет совместный Вьетнамо-Российский тропический научно-исследовательский и технологический центр.



Большое значение, несомненно, имеют гуманитарные связи. Ежегодно в России и Вьетнаме проводится много культурных мероприятий, которые пользуются большим успехом и способствуют укреплению взаимопонимания.



Тесно сотрудничают общества дружбы Вьетнама и России, поддерживающие связи между народами и расширяющие их знания друг о друге. Ежегодно организуются мероприятия по различной тематике, включая культуру, образование, торгово-экономические связи, туризм.



В настоящее время в России учатся и работают около 80 тыс. граждан Вьетнама. Они активно помогают налаживать контакты по линии народной дипломатии, вносят свой вклад в социально-экономическое развитие наших государств и укрепление двусторонних отношений в целом. Созданная в 2004 году Ассоциация вьетнамских граждан в Российской Федерации принимает деятельное участие в социальных и гуманитарных мероприятиях, способствуя диверсификации культурных и туристических обменов.



Вместе - в будущее

Отношения между Вьетнамом и Россией, благодаря неустанным усилиям в течение 75 лет многих поколений народов и руководителей, их глубокому доверию и взаимопониманию продолжают играть важную роль во внешней политике двух стран. Следуя вьетнамской пословице «Пьешь воду - помни об источнике, ешь фрукты - помни человека, посадившего дерево», Вьетнам и Россия бережно хранят память о прошлом, стремятся к светлому будущему и продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства.



Подводя итоги пути, совместно пройденному за эти десятилетия, можно с уверенностью сказать, что нет таких сил, которые могли бы помешать нашим традиционно дружеским отношениям. Поступательно развиваясь, они углубляются и наполняются новым содержанием в интересах сторон и с уважением к принципам мира, стабильности, сотрудничества и процветания.



В этот исторический момент Социалистическая Республика Вьетнам вместе с Российской Федерацией отмечают не только 75-летие установления дипломатических отношений, но и 50-летие освобождения Юга и воссоединения Вьетнама, 80-летие провозглашения его независимости и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы можем гордиться непреходящими ценностями вьетнамо-российских отношений и поступательным развитием нашего всеобъемлющего стратегического партнерства в духе славных традиций многолетней дружбы.



