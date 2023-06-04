НОВОСТИ
75 лет патриотическому движению: женщина-профессор, которая увлекается исследованиями в сфере защиты окружающей среды
* Увлечение исследованиями в области катализаторов
Профессор - доктор Ле Минь Тханг, ранее самый молодой доцент во Вьетнаме в 2009 г. и признанный профессором в 2019 г., возглавляла 10 научно-исследовательских проектов, в том числе 3 проекта международного сотрудничества, 7 проектов на уровне министерств, ученый секретарь 1 проекта государственного уровня и координатор программы международного сотрудничества.
Основное научное направление профессора Ле Минь Тханга – «Катализаторы очистки выхлопных газов процессов сжигания топлива и органического синтеза, охрана окружающей среды».
В настоящее время завершаются линии исследовательского катализатора, чтобы подготовиться к процессу широкой коммерциализации. За свой вклад в процесс защиты газовой окружающей среды в развивающихся странах исследования профессора Ле Минь Тханга по каталитической очистке выбросов в окружающую среду были удостоены международной награды «Выдающиеся инновационные исследования», присуждаемой Глобальным фондом Hitachi в 2021 году.
Помимо научных исследований, профессор, доктор Ле Минь Тханг также преданна преподавательской работе. Аспиранты работают под ее руководством в международной академической среде, пишут диссертации на английском языке и пишут для престижных международных журналов.
К настоящему времени профессор, доктор Ле Минь Тханг опубликовала 127 научных статей, в том числе 37 статей в престижных международных журналах, входящих в список Web of Science. Более того, ей выдано 2 патента и 1 сертификат о полезном решении.
Недавно, в марте 2023 года, профессор Ле Минь Тханг была удостоена премии Ковалевской 2022 года, это награда, присуждаемая женским научным коллективам и отдельным лицам за выдающиеся достижения в научно-прикладных исследованиях.
В настоящее время профессор Ле Минь Тханг также является президентом отделения Ассоциации женщин-интеллектуалов Ханойского политехнического университета, членом исполнительного комитета Вьетнамской ассоциации женщин-интеллектуалов. Она вызвала движение научных исследований, передачи технологий и коммерциализации продуктов среди женщин-членов, активно способствуя пробуждению страсти к науке среди студентов, в первую очередь в рамках образовательного мероприятия STEM для старшеклассников и ряда массовых лекций о науке, технике и жизни...
* Создавая возможности развития для женщин-ученых
Профессор Ле Минь Тханг, делясь своим секретом успеха, сказала, что её успех зависит не только от поддержки семьи, университета, рабочего места, удачи, своевременным использованием возможности, но главное зависит от внутренней силы.
По словам профессора Ле Минь Тханг, ее базовые знания были накоплены в процессе серьезного обучения и усилий, она всегда полагалась на себя и ставила на первое место знания, а не оценки. Кроме того, это тренировка методов мышления и подходов к проблемам в процессе исследования, не упуская деталей.
Выражая обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются женщины-ученые, профессор Ле Минь Тханг сказала: «В технических областях количество женщин часто намного меньше, чем мужчин, и в процессе найма некоторые работодатели отдают предпочтение в найме мужчинам, для соответствия выполнению тяжелой технической работы. Однако женщины могут иметь такую же или даже лучшую профессиональную квалификацию, чем мужчины.».
Она также надеется, что женщины-ученые в дальнейшем получат максимальные условия, их будут поощряться политикой, средствами и оборудованием, чтобы создать им наилучшие условия для проведения исследований в будущем. Государство должно проводить политику поощрения участия женщин в сфере науки, например, бонус при участии женщин в научных исследованиях, учреждение премий для женщин-ученых …
Профессор Ле Минь Тханг призналась: «То, чего я достигла сегодня еще очень мало по сравнению с тем, чего бы мне хотелось. Я знаю, что, возможно, не смогу этого достичь, но я все еще хочу прийти к этому. С точки зрения науки мне очень хотелось бы иметь возможность докопаться до сути, подробно разъяснить вопросы и чтобы мои исследования были более эффективны, решали бы более реальные проблемы и больше были признаны мировыми кругами. Я также надеюсь, что мои студенты успешно окончат учебу и продолжат путь научной исследования, внося большой вклад в практику и развитие страны».