Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

75 лет вьетнамско-болгарских отношений: Укрепление дружбы

Празднование 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Болгарией стало важной вехой, символизирующей верную, прочную дружбу, укрепляемую на протяжении многих поколений. 27 июня в столице Болгарии Софии Посольство Вьетнама организовало пресс-встречу по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Болгарией (8 февраля 1950 г. – 8 февраля 2025 г.). В мероприятии приняли участие более 20 крупных болгарских СМИ.

Выступая на мероприятии, Посол Вьетнама в Болгарии Нгуен Тхи Минь Нгует напомнила о вехах социально-экономического развития Вьетнама за почти 40 лет политики обновления. Она подчеркнула успехи в институциональных реформах, оптимизации государственного аппарата и реализации четырёх стратегических направлений развития: научно-технологии – инновации и цифровая трансформация; международная интеграция; законодательное строительство; развитие частного сектора экономики.

Посол выразила честь и гордость за возможность исполнять свою миссию в столь знаменательный момент и поблагодарила народ Болгарии за неизменную поддержку Вьетнама в борьбе за независимость и в деле национального строительства.

Ключевым моментом встречи стало объявление о проведении Вьетнамcко-Болгарского бизнес-форума, который состоится 3 июля по инициативе Посольства Вьетнама и Болгарской торгово-промышленной палаты (BCCI). Ожидается широкое участие компаний из обеих стран в сферах фармацевтики, пищевой промышленности, недвижимости, трудовых ресурсов и других.

Торговый советник Нгуен Тхань Хай поделился перспективами сотрудничества между Вьетнамом и ЕС, подчеркнув, что Болгария - важные «ворота» для выхода Вьетнама на рынок Юго-Восточной Европы, а Вьетнам, в свою очередь, может стать мостом для Болгарии к рынку АСЕАН.

Ветеран болгарской журналистики Максим Бехар выразил особую симпатию к Вьетнаму, высоко оценил трудолюбие вьетнамцев и отметил, что Вьетнам сегодня - это динамично развивающаяся экономика, достойная статуса «крупной страны» в регионе. Представитель BCCI Габриэла Димитрова отметила растущий интерес болгарского бизнес-сообщества к рынку Вьетнама и выразила надежду, что предстоящий форум откроет более эффективные каналы диалога.

В рамках мероприятия болгарские журналисты выразили высокую оценку достижениям Вьетнама в области обновления и международной интеграции, а также стремление укреплять двустороннее сотрудничество. Участники мероприятия также посетили фотовыставку «75 лет вьетнамско-болгарских отношений», попробовали традиционные вьетнамские блюда и ознакомились с продукцией, представленной на экспозиции.

Сразу после мероприятия в болгарских средствах массовой информации были опубликованы многочисленные позитивные статьи, прославляющие дух дружбы и потенциал сотрудничества между двумя странами.

Пресс-встреча стала не только символичным актом празднования, но и открыла новые перспективы для практичного и устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Болгарией в будущем.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Делегация ВИНАТОМ посетила Томский политех

Делегация ВИНАТОМ посетила Томский политех

C 23-24 июня 2025 года в Томский политехнический университет (РФ) состоялся визит Института атомной энергии Вьетнама (ВИНАТОМ).
ПОДРОБНЕЕ

Top