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75 лет вьетнамско-болгарских отношений: Укрепление дружбы
Выступая на мероприятии, Посол Вьетнама в Болгарии Нгуен Тхи Минь Нгует напомнила о вехах социально-экономического развития Вьетнама за почти 40 лет политики обновления. Она подчеркнула успехи в институциональных реформах, оптимизации государственного аппарата и реализации четырёх стратегических направлений развития: научно-технологии – инновации и цифровая трансформация; международная интеграция; законодательное строительство; развитие частного сектора экономики.
Посол выразила честь и гордость за возможность исполнять свою миссию в столь знаменательный момент и поблагодарила народ Болгарии за неизменную поддержку Вьетнама в борьбе за независимость и в деле национального строительства.
Ключевым моментом встречи стало объявление о проведении Вьетнамcко-Болгарского бизнес-форума, который состоится 3 июля по инициативе Посольства Вьетнама и Болгарской торгово-промышленной палаты (BCCI). Ожидается широкое участие компаний из обеих стран в сферах фармацевтики, пищевой промышленности, недвижимости, трудовых ресурсов и других.
Торговый советник Нгуен Тхань Хай поделился перспективами сотрудничества между Вьетнамом и ЕС, подчеркнув, что Болгария - важные «ворота» для выхода Вьетнама на рынок Юго-Восточной Европы, а Вьетнам, в свою очередь, может стать мостом для Болгарии к рынку АСЕАН.
Ветеран болгарской журналистики Максим Бехар выразил особую симпатию к Вьетнаму, высоко оценил трудолюбие вьетнамцев и отметил, что Вьетнам сегодня - это динамично развивающаяся экономика, достойная статуса «крупной страны» в регионе. Представитель BCCI Габриэла Димитрова отметила растущий интерес болгарского бизнес-сообщества к рынку Вьетнама и выразила надежду, что предстоящий форум откроет более эффективные каналы диалога.
В рамках мероприятия болгарские журналисты выразили высокую оценку достижениям Вьетнама в области обновления и международной интеграции, а также стремление укреплять двустороннее сотрудничество. Участники мероприятия также посетили фотовыставку «75 лет вьетнамско-болгарских отношений», попробовали традиционные вьетнамские блюда и ознакомились с продукцией, представленной на экспозиции.
Сразу после мероприятия в болгарских средствах массовой информации были опубликованы многочисленные позитивные статьи, прославляющие дух дружбы и потенциал сотрудничества между двумя странами.
Пресс-встреча стала не только символичным актом празднования, но и открыла новые перспективы для практичного и устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Болгарией в будущем.