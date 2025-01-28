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75-летие вьетнамско-российских отношений: Двухсторонние отношения постоянно развиваются на рабочем, высоком и высшем уровнях
Дмитрий Песков: Прежде всего, хочу поприветствовать журналистов из Вьетнама. Мы действительно очень любим Вьетнам, и в России к Вьетнаму относятся с большой теплотой. Мы бережно храним наши глубокие исторические традиции дружбы. Вьетнам является нашим ближайшим и самым надёжным партнёром в Азии, и мы высоко ценим эти отношения. С 2012 года наши отношения развиваются в формате привилегированного стратегического партнёрства, что само по себе говорит о многом. Это свидетельствует об атмосфере доверия между нашими странами, о прочной основе для двустороннего сотрудничества, о плотном политическом диалоге и взаимодействии на международной арене. Разумеется не все идет гладко. Извне создаются определенные трудности для совершенствования нашего диалога. Но несмотря на это наши страны обладают необходимым суверенитетом, необходимой самостоятельностью для того, чтобы уверенно идти дальше по пути развития нашего сотрудничества, что мы делаем и намерены делать это дальше.
Корреспондент: Наши отношения укрепляются благодаря визитам на высоком уровне, в ходе которых лидеры обеих стран подчёркивают желание и важность дальнейшего эффективного развития сотрудничества. Какие новые возможности для взаимодействия могут открыть перед нашими странами?
Дмитрий Песков: Это действительно так, и на рабочем, и на высоком и на высшем диалог наших двух стран постоянно развивается. И это является залогом действительно очень высокой динамики развития нашего взаимодействия. Хотя бы летний прошлого года визит Президента В.Путина во Вьетнам, также прошлый год состоялся визит Председателя Национального Собрания Вьетнама Чан Тхань Мана в Россию, что тоже очень важно. Это был очень содержательный визит, мы очень высоко его оцениваем. В Казани на полях Саммита БРИКС Президент В.Путин имел возможности пообщаться с Премьер-министром Фам Минь Тьинем. И конечно же визит Председателя Правительства М. Мишустина. Все это дает возможность проводить сверку часов в режиме онлайн. Очень конструктивно обсуждать те проблемы, которые имеются, и находить совместные пути решения. Это очень эффективный способ ведения двухсторонних отношений, и мы рады, что здесь политическая воля на развитие диалога подтверждается каждый раз с обеих сторон. Мы конечно ждем приезда товарища Генерального секретаря КПВ сюда по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что память и значение этой Победы в Великой Отечественной войне во Вьетнаме разделяют с нами, и мы тоже признательны вьетнамскому народу за это.
Корреспондент: Как Вы оцениваете предстоящий этап развития Вьетнама, принимая во внимание тот факт, что 40-летний опыт проведения Вьетнамом курса на обновление является основой для прорыва, который уверенно приведёт страну в новую, сильную и устойчивую эпоху развития – эпоху подъёма нации Вьетнама?
Дмитрий Песков: За время своей независимости, в сентябре мы будем поздравлять наших вьетнамских друзей с 80-детием Независимости Вьетнама, и также с 50-летием со дня воссоединения Вьетнама, за это время Вьетнаму удалось проделать огромный путь в социально-экономическом развитии, в несколько десятков раз с 1991 года увеличился ВВП на душу населения, если я правильно помню 140 долларов тогда, а сейчас 4700 долларов и больше, Это феноменальный скачок. Вьетнам фактически с нуля создал целые отрасли национальной экономики. Вьетнам превратил в страну, которая полностью удовлетворяет свои нужды по сельскому хозяйству, и не только удовлетворяет нужды, но и стал и страной-экспортером. Это говорит о многом, о том, что Вьетнам развивает отрасли передовых технологий. Мы рады, что все это осуществляется в сотрудничестве с нашей страной. Центр по ядерной технологии, в создании которого принимает участие и российская корпорация Росатом. Это масштабный проект – становление такой важной высокотехнологичной отрасли как ядерная мирная энергетика, ядерные исследования – это то, что может стать существенным импульсом для вывода на новый уровень развития Вьетнама. В любом случае мы высоко ценим успехи Вьетнама на этом пути, но любое развитие возможно только в том числе и благодаря международному сотрудничеству. И мы рассчитываем на то, что наша страна Российская Федерация будет оставаться важным партнером в торговом, экономическом сотрудничества для Вьетнама.
Корреспондент: 2025 год встречаем самые значимые события 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие со дня Независимости Вьетнама и 50-летие воссоединения страны. Актуальным становится сохранение исторической памяти. Как вы считаете, какие меры мы можем предпринять, чтобы наше молодое поколение больше знали об истории отношений и традиционной дружбе наших стран, сохранили и приумножали достижения двусторонних отношений?
Дмитрий Песков: Очень важны эти даты – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это святая дата для всего российского народа. Мы храним эту память, и для нас всегда очень больно, когда кто-то начинает забывать значение этой даты, и хуже того начинает искажать историю, пытается нивелировать лидирующую роль нашей страны в победе над фашизмом и спасении по сути всей Европы от фашистской чумы. Поэтому мы прикладываем усилия и мы очень благодарны Вьетнаму за сотрудничество на международной арене, в ООН. Совсем недавно на Генеральной Ассамблее ООН Вьетнам присоединился к странам, которые подписали Резолюцию о борьбе с разными явлениями неонацизма. Это очень важная резолюция и мы рады, что Вьетнам с нами солидаризировался, как и многие другие стран. Мы свято храним память о тех вьетнамцах, которые в 1941-1942гг. принимали участие в битве за Москву. Об этом мало кто помнит, мало кто знает, были такие. В 30-ые годы по решению КПВ в Советский Союз, в коммунистический университет трудящихся Востока была направлена группа вьетнамцев на обучение. И когда война началась, они принимали участие в боях за защиту Москвы. Это действительно очень важное событие, которое собственно символизирует и вклад Вьетнама в Победу в Великой Отечественной войне. Мы всегда восхищались героизмом вьетнамцев во войне с американскими агрессорами. Вы героически объединили свою страну, отстояли ее независимость. И мы также гордимся тем, что в эти нелегкие годы мы были вместе с Вьетнамом, и есть также доля нашей помощи в этой победе. Мы знаем, что вы разделитесь с нами радость этой Победы и это действительно очень очень важные даты. Мы должны все делать, чтобы эту память прививать молодым поколениям, будущим поколениям, ведь те, кто умеет хорошо хранить память о прошлом, будет уверенно идти по дороге в будущее. И так должны сделать мы, для этого у нас имеет весь инструментарий, средства массовой информации и Вьетнама и России должны играть большую роль в рассказывании о героических страницах истории. Наши писатели, наши поэты, кинематографисты, все они ДОЛЖНЫ нести эту память своим читателям, слушателям и зрителям. Мы убеждены в этом и мы готовы в этом плане работать в том числе вместе работать с нашими вьетнамскими товарищами.
Пользуюсь случаем, я знаю, что на днях Новый год по лунному календарю – Тэт – хочу всех вьетнамцев поздравить с праздником!
Корреспондент: Спасибо Вам за интервью!