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70-летие отношений между Вьетнамом и Россией отмечается яркими культурными мероприятиями в Москве
Эта инициатива получила дополнительную поддержку благодаря присутствию госпожи Нго Фыонг Ли, супруги генерального секретаря партии То Лама, и высокопоставленной вьетнамской делегации.
24 июля госпожа Нго Фыонг Ли встретилась с заместителем премьер-министра России Дмитрием Чернышенко, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в области культуры и образования.
Она передала теплые приветствия от генерального секретаря партии То Лама президенту Путину, а Чернышенко в ответ передал приветствия от Путина. Он высоко оценил результаты визита генерального секретаря То Лама в Россию в мае и объявил, что Россия направит делегацию во Вьетнам на 80-ю годовщину Национального дня.
Госпожа Нго Фыонг Ли выразила благодарность за гостеприимство России и подчеркнула важность продолжения культурного обмена. Она особо отметила поддержку Россией первого фестиваля вьетнамской культуры на Красной площади, назвав его ценной возможностью для популяризации вьетнамского искусства и традиций среди российских граждан и международного сообщества.
Заместитель премьер-министра Чернышенко подтвердил поддержку России в расширении связей в сфере образования, в том числе в увеличении количества стипендий для вьетнамских студентов в таких областях, как культура и наука. Он также поддержал введение уроков вьетнамского языка в школах с большим количеством вьетнамских учеников и высоко оценил трудолюбие и уважение к местным законам вьетнамской общины.
Кульминацией визита госпожи Нго Фыонг Ли стало открытие 25 июля на Красной площади в Москве культурного фестиваля «Вьетнам. Симфония тропических красок».
В своем выступлении она поблагодарила правительство России и город Москву, подчеркнув давнюю дружбу между двумя странами. Она говорила об общей истории, отношениях между учителями и учениками, которые подготовили вьетнамских лидеров, и глубоких узах, связывающих многие вьетнамско-российские семьи.
Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Андрей Яцкин, представлявший спикера Валентину Матвиенко, приветствовал открытие фестиваля на самой гостеприимной площади Москвы, подчеркнув, что это событие является празднованием прочной дружбы между двумя народами.
Он отметил, что высокий уровень доверия между президентом Путиным и генеральным секретарем То Ламом позволил добиться быстрого прогресса во многих областях, особенно в сфере культуры и гуманитарного сотрудничества, ярким примером чего является Вьетнамский культурный фестиваль. Яцкин выразил уверенность, что в дни фестиваля жители Москвы и гости города получат поистине незабываемые впечатления.
Госпожа Нго Фыонг Ли выразила благодарность за гостеприимство России и подчеркнула важность продолжения культурного обмена. Она особо отметила поддержку Россией первого фестиваля вьетнамской культуры на Красной площади, назвав его ценной возможностью для популяризации вьетнамского искусства и традиций среди российских граждан и международного сообщества.
Заместитель премьер-министра Чернышенко подтвердил поддержку России в расширении связей в сфере образования, в том числе в увеличении количества стипендий для вьетнамских студентов в таких областях, как культура и наука. Он также поддержал введение уроков вьетнамского языка в школах с большим количеством вьетнамских учеников и высоко оценил трудолюбие и уважение к местным законам вьетнамской общины.
Кульминацией визита госпожи Нго Фыонг Ли стало открытие 25 июля на Красной площади в Москве культурного фестиваля «Вьетнам. Симфония тропических красок».
В своем выступлении она поблагодарила правительство России и город Москву, подчеркнув давнюю дружбу между двумя странами. Она говорила об общей истории, отношениях между учителями и учениками, которые подготовили вьетнамских лидеров, и глубоких узах, связывающих многие вьетнамско-российские семьи.
Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Андрей Яцкин, представлявший спикера Валентину Матвиенко, приветствовал открытие фестиваля на самой гостеприимной площади Москвы, подчеркнув, что это событие является празднованием прочной дружбы между двумя народами.
Он отметил, что высокий уровень доверия между президентом Путиным и генеральным секретарем То Ламом позволил добиться быстрого прогресса во многих областях, особенно в сфере культуры и гуманитарного сотрудничества, ярким примером чего является Вьетнамский культурный фестиваль. Яцкин выразил уверенность, что в дни фестиваля жители Москвы и гости города получат поистине незабываемые впечатления.