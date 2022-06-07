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7 июня Вьетнам сообщает о 960 новых случаях COVID-19, более 9.300 человек выздоровели
здравоохранения Вьетнама, на 7 июня зарегистрировано 960 новых случаев заболевания COVID-19, ни одного случая смерти и 9.309 случаев выздоровления.
Столица Ханой по-прежнему регистрирует наибольшее количество новых инфекций - 194 случая.
За ним следуют северные провинции Йенбай и Футхо с 67 и 55 случаями заражения соответственно.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 10.727.005 случаев заболевания COVID-19, в том числе 43.081 летальный исход.
Число выздоровевших составляет 9.523.290 человек.
Было введено более 222,25 млн доз вакцин против COVID-19, в том числе более 4,85 млн доз введено детям в возрасте от 5 до 12 лет.