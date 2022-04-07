Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

7 вьетнамских миллиардеров вошли в список Forbes самых богатых людей

7 вьетнамских имен входят в число 2.668 долларовых миллиардеров по всему миру, согласно последнему обновлению ежегодного списка богачей Forbes.
  7 вьетнамских миллиардеров в списке Forbes. Фото: vnexpress.net   

вьетнамских имен входят в число 2.668 долларовых миллиардеров по всему миру, согласно последнему обновлению ежегодного списка богачей Forbes.

Богатая семерка: председатель Vingroup Фам Нят Выонг, генеральный директор VietJet Air Нгуен Тхи Фыонг Тхао, председатель Hoa Phat Group Чан Динь Лонг, председатель Techcombank Хо Хунг Ань, председатель Nova Group Буй Тхань Ньон, председатель Thaco Чан Ба Зыонг и председатель Masan Group Нгуен Данг Куанг.

В этом году Ньон впервые попал в список с 2,9 млрд. долл. США, заняв 1.053 место.

Выонг остается самым богатым человеком во Вьетнаме, его состояние оценивается в 6,2 млрд. долл. США.

Однако он единственный из семи миллиардеров, чье состояние сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Он опустился на 67 позиций в списке до 411-го места.

Напротив, собственный капитал Куанга увеличился на 36% до 1,9 млрд. долл. США.

За ним последовал Лонг с приростом в 31%, затем последовали Ань (рост на 30%) и Тхао (рост на 9,6%).

Чистый капитал Зыонга оставался стабильным на уровне 1,6 млрд. долл. США.

В списке на 87 миллиардеров меньше, чем в прошлом году.

Их общее состояние составляет 12,7 трлн. долл. США, что примерно на 400 млрд. долл. США меньше, чем в 2021 году.

Также стоит отметить, что появилось 236 новых миллиардеров, а более 1.000 стали богаче с прошлого года.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top