7 вьетнамских миллиардеров вошли в список Forbes самых богатых людей

7 вьетнамских миллиардеров в списке Forbes. Фото: vnexpress.net

7 вьетнамских имен входят в число 2.668 долларовых миллиардеров по всему миру, согласно последнему обновлению ежегодного списка богачей Forbes.

Богатая семерка: председатель Vingroup Фам Нят Выонг, генеральный директор VietJet Air Нгуен Тхи Фыонг Тхао, председатель Hoa Phat Group Чан Динь Лонг, председатель Techcombank Хо Хунг Ань, председатель Nova Group Буй Тхань Ньон, председатель Thaco Чан Ба Зыонг и председатель Masan Group Нгуен Данг Куанг.

В этом году Ньон впервые попал в список с 2,9 млрд. долл. США, заняв 1.053 место.

Выонг остается самым богатым человеком во Вьетнаме, его состояние оценивается в 6,2 млрд. долл. США.

Однако он единственный из семи миллиардеров, чье состояние сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Он опустился на 67 позиций в списке до 411-го места.

Напротив, собственный капитал Куанга увеличился на 36% до 1,9 млрд. долл. США.

За ним последовал Лонг с приростом в 31%, затем последовали Ань (рост на 30%) и Тхао (рост на 9,6%).

Чистый капитал Зыонга оставался стабильным на уровне 1,6 млрд. долл. США.

В списке на 87 миллиардеров меньше, чем в прошлом году.

Их общее состояние составляет 12,7 трлн. долл. США, что примерно на 400 млрд. долл. США меньше, чем в 2021 году.

Также стоит отметить, что появилось 236 новых миллиардеров, а более 1.000 стали богаче с прошлого года.



