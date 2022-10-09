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68-летие со дня освобождения Ханоя: выставка «Президент Хо Ши Мин со столицей Ханой»

История столицы Ханоя всегда связана с историей борьбы за национальное освобождение, а также со строительством страны.
  2 сентября 1945 года президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости на исторической площади Бадинь, положив начало Демократической Республике Вьетнам. Фото: архив ВИА  
Мероприятие приурочено к 35-летию принятия Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Резолюции о присвоении Президенту Хо Ши Мину звания Героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры (1987–2022 гг.), а также к 68-летию освобождения столицы (10 октября 1954 г. - 10 октября 2022 г.).

На выставке представлены более чем 150 фотографий, документов, отрывков и десятки артефактов, ценных книг, связанных с президентом Хо Ши Мином. Выставка «Президент Хо Ши Мин со столицей Ханой» включает в себя 2 основных содержания: «Президент Хо Ши Мин и Ханой»; Памятники и памятные комплексы президенту Хо Ши Мину во Вьетнаме и по всему миру.

Во Вьетнаме в настоящее время насчитывается около 700 памятных комплексов, 30 памятников, площадей и более 100 сооружений в честь Хо Ши Мина. Самыми известными являются мемориальный комплекс президента Хо Ши Мина в Президентском дворце; мемориальный комплекс K9 Да Чонг; Мавзолей Хо Ши Мина и площадь Бадинь; Специальный национальный памятный комплекс президента Хо Ши Мина в Нгеане; Мемориальный дом детства президента Хо Ши Мина в городе Хюэ; Национальная школа Хюэ...

Для людей всего мира президент Хо Ши Мин явился близким, образцовым и верным другом, символом стремления к миру, борьбы с угнетением, мостом солидарности и дружбы. Кроме того, в 22 странах, таких как Россия, Франция, Куба, Индия, Китай, Лаос, Таиланд ... построено 35 мемориальных работ, памятников, школ, дорог, парков, музеев, имени Президента Хо Ши Мин.

Каждый документ, артефакт и изображение, представленные на выставке “Президент Хо Ши Мина со столицей Ханой», помогут посетителям лучше понять драгоценные чувства, которые Дядя Хо испытывал к Ханою. Выставка продлится до 13 октября 2022 года.

ВИА

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