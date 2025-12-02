65-летие вьетнамско-кубинских отношений: Стремление увеличить торговый обмен до 500 млн долларов США

1 декабря в столице Гаване заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тханг и заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Дебора Ривас Сааведра совместно провели первое заседание Совместного комитета по реализации Торгового соглашения между Вьетнамом и Кубой, в ходе которого обсуждены меры по повышению объёма двусторонней торговли до 500 млн долларов США в ближайшее время.



Это важное событие, ознаменовавшее первое учреждение сторонами механизма регулярного диалога для обзора хода реализации двустороннего торгового соглашения, поиска решений для устранения трудностей, а также определения приоритетных направлений для эффективного осуществления Соглашения, способствующего развитию сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций в контексте празднования 65-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кубой (1960–2025).



На заседании стороны всесторонне оценили состояние двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений спустя пять лет после вступления Соглашения в силу 1 апреля 2020 года.

Заместитель министра Фан Тхи Тханг отметила, что двусторонний торговый оборот сохраняется на стабильном уровне — 200 млн долларов США — несмотря на неблагоприятные условия, вызванные пандемией COVID-19, глобальным экономическим кризисом и сложностями в экономике Кубы. Это свидетельствует об усилиях обеих сторон по продвижению двусторонней торговли.



Куба остаётся одним из десяти ключевых рынков Вьетнама в Латинской Америке, а Вьетнам является вторым по значению партнёром Кубы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Вьетнам является крупнейшим азиатским инвестором и одним из ведущих иностранных инвесторов на Кубе, реализуя семь действующих проектов, сосредоточенных в сферах производства строительных материалов, товаров народного потребления, развития инфраструктуры промышленных зон и энергетики.



В ближайшее время Вьетнам планирует расширить инвестиции в области оптовой и розничной торговли, выращивания риса, производства лапши быстрого приготовления, кормов для животных, удобрений, а также развивать совместные предприятия по исследованию, производству и коммерциализации сельскохозяйственных биотехнологий, медицинской и фармацевтической продукции.



Заместитель министра Фан Тхи Тханг подчеркнула необходимость дальнейших усилий и более тесной координации между сторонами для достижения двустороннего торгового оборота в 500 млн долларов США в ближайшие годы.



Согласившись с мнением вьетнамской стороны, заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Дебора Ривас Сааведра отметила сильные стороны Кубы в области биотехнологий и потенциал сотрудничества в инвестиционной сфере, в частности — создание совместных предприятий по исследованию и разработке вакцин, лекарственных препаратов и биологических продуктов природного происхождения, а также расширение возможностей по производству высококачественных биомедицинских препаратов непосредственно во Вьетнаме.



По итогам заседания стороны подписали Протокол первого заседания Совместного комитета по реализации Торгового соглашения между Вьетнамом и Кубой, в котором согласовали ключевые задачи для совместной реализации в ближайший период с целью повышения эффективности исполнения Торгового соглашения, обеспечения выгоды для предприятий и народов обеих стран.