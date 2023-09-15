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6-я Премия пресс-фото «Золотой момент»: чествование креативности и целеустремленности авторов
Генеральный директор Ву Вьет Чанг напомнила, что как главное государственное информационное агентство ВИА инициировало премию пресс-фото «Золотой момент». В течение 6 сезонов существования Премия всегда собирала качественные и уникальные фотоработы вьетнамских журналистов в стране и за рубежом.
Информируя о 6-й премии «Золотой момент», заместитель генерального директора ВИА Нгуен Туан Хунг, глава оргкомитета премии, сообщил: спустя почти 2 месяца с момента запуска (с 20 июня 2023 г. по 15 августа 2023 г.) на Премию получили 4.102 одиночные фотоработы и 587 фотосерий от 556 авторов.
По представлению жюри Совет премии выбраа 22 работы для награждения и 28 работ для фотовыставки в рамках Премии.
Специальная награда была присуждена фотографии «Королевская кобра Су-30МК2» автора Нгуен Тьен Ань Туана (Ханой).
Первая награда в категории фотосерии присуждена «Церемония открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии» автора Нгуен Тхань Ха (Ханой). В категории одиночных фотографий нет первой награды.
Оргкомитет также присудил 4 вторых, 6 третьих премий и 10 поощрительных премий.
Делегаты перерезали ленту открытия Фотовыставки лучших фоторабот VI премии «Золотой момент» в вестибюле первого этажа штаб-квартиры Национального центра новостей.