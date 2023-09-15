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6-я Премия пресс-фото «Золотой момент»: чествование креативности и целеустремленности авторов

Во второй половине дня 14 сентября в рамках серии мероприятий, посвященных 78-й годовщине Традиционного дня (15 сентября 1945 г. - 15 сентября 2023 г.), ВИА организовало церемонию вручения премии пресс-фото «Золотой момент».
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг вручает специальную награду представителю автора Нгуен Тьен Ань Туана. Фото: Фыонг Хоа/ВИА  
Выступая на церемонии, генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг, председатель Ассоциации журналистов ВИА, председатель Совета премии, заявила: «Поговорка «Один кадр говорит больше, чем тысяча слов» показывает, что фотография всегда занимает особое положение в журналистской деятельности... Фотожурналистам необходимо не только владеть техникой фотографии, но и обладать обширными знаниями и смелостью, чтобы запечатлеть по-настоящему «золотые» моменты жизни.

Генеральный директор Ву Вьет Чанг напомнила, что как главное государственное информационное агентство ВИА инициировало премию пресс-фото «Золотой момент». В течение 6 сезонов существования Премия всегда собирала качественные и уникальные фотоработы вьетнамских журналистов в стране и за рубежом.

Информируя о 6-й премии «Золотой момент», заместитель генерального директора ВИА Нгуен Туан Хунг, глава оргкомитета премии, сообщил: спустя почти 2 месяца с момента запуска (с 20 июня 2023 г. по 15 августа 2023 г.) на Премию получили 4.102 одиночные фотоработы и 587 фотосерий от 556 авторов.

По представлению жюри Совет премии выбраа 22 работы для награждения и 28 работ для фотовыставки в рамках Премии.

Специальная награда была присуждена фотографии «Королевская кобра Су-30МК2» автора Нгуен Тьен Ань Туана (Ханой).

Первая награда в категории фотосерии присуждена «Церемония открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии» автора Нгуен Тхань Ха (Ханой). В категории одиночных фотографий нет первой награды.

Оргкомитет также присудил 4 вторых, 6 третьих премий и 10 поощрительных премий.

Делегаты перерезали ленту открытия Фотовыставки лучших фоторабот VI премии «Золотой момент» в вестибюле первого этажа штаб-квартиры Национального центра новостей.

ВИА/ИЖВ

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