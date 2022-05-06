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6 мая: церемония зажигания огня SEA Games 31

По информации Оргкомитета 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), сегодня в 17:00 в музее Хо Ши Мина в Ханое состоится церемония зажигания огня SEA Games 31.
  Спортивный огонь будет гореть до конца SEA Games 31. Фото: tuyengiao.vn  

Участники церемонии, соберутся в Доме состязаний Чинь Хоай Дык. Незажженный факел будет доставляется 11 спортсменами на двух кабриолетах, представляющими 11 стран – участников SEA Games 31. За ними - 31 мотоцикл, представляющий SEA Games 31 с флагами других стран, выступающих на SEA Games 31 и Спортивной федерации Юго-Восточной Азии.

Колона возложит венок к Мавзолею Хо Ши Мина, а затем направится к музею Хо Ши Мина, где совершит церемонию зажигания огня.

Делегация доставит зажженный факел на национальный стадион Мидинь, а огонь будет сохраняться в зале поклонения Хо Ши Мина до открытия SEA Games 31.

Церемония открытия SEA Games 31 состоится вечером 12 мая на Национальном стадионе Мидинь. Спортивный огонь будет гореть до закрытия Игр.


ВИА

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