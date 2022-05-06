6 мая: церемония зажигания огня SEA Games 31

Спортивный огонь будет гореть до конца SEA Games 31. Фото: tuyengiao.vn

Участники церемонии, соберутся в Доме состязаний Чинь Хоай Дык. Незажженный факел будет доставляется 11 спортсменами на двух кабриолетах, представляющими 11 стран – участников SEA Games 31. За ними - 31 мотоцикл, представляющий SEA Games 31 с флагами других стран, выступающих на SEA Games 31 и Спортивной федерации Юго-Восточной Азии.

Колона возложит венок к Мавзолею Хо Ши Мина, а затем направится к музею Хо Ши Мина, где совершит церемонию зажигания огня.

Делегация доставит зажженный факел на национальный стадион Мидинь, а огонь будет сохраняться в зале поклонения Хо Ши Мина до открытия SEA Games 31.

Церемония открытия SEA Games 31 состоится вечером 12 мая на Национальном стадионе Мидинь. Спортивный огонь будет гореть до закрытия Игр.



