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6-й пресс-релиз 7-й сессии НС XV созыва
Под руководством Зампредседателя НС Нгуен Кхак Диня НС провело в зале пленарное заседание, заслушало Отчет о разъяснениях, сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона об архивном деле (с поправками). Затем депутаты НС обсудили в зале ряд разногласий по содержанию это проекта Закона.
По завершении обсуждения Министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча разъяснила вопросы, представляющие интерес для депутатов НС.
Во второй половине дня НС обсудило в группах проект Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о силах национальной гвардии, проект Закона об управлении и использовании оружия, взрывчатых веществ и вспомогательных средств (с поправками).