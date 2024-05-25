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НОВОСТИ

6-й пресс-релиз 7-й сессии НС XV созыва

24 мая в здании НС состоялся 5-й рабочий день 7-й сессии Национального собрания (НС) XV созыва.
  Общий вид заседания 24 мая. Фото: Линь Кхоа  
По открытии заседания Зампредседателя НС Нгуен Кхак Динь от имени НС и Постоянного комитета НС выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате произошедшего ночью 24 мая в квартале Чунгхоа района Каужаи (Ханой) пожара, вызвавшего особо серьезные последствия. Утром 24 мая Постоянный комитет НС организовал рабочую группу во главе с Зампредседателя НС Чан Куанг Фыонгом, которая прибыла на место происшествия и в больницу, чтобы посетить семьи жертв, врачей и аварийно-спасательные силы.

Под руководством Зампредседателя НС Нгуен Кхак Диня НС провело в зале пленарное заседание, заслушало Отчет о разъяснениях, сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона об архивном деле (с поправками). Затем депутаты НС обсудили в зале ряд разногласий по содержанию это проекта Закона.

По завершении обсуждения Министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча разъяснила вопросы, представляющие интерес для депутатов НС.

Во второй половине дня НС обсудило в группах проект Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о силах национальной гвардии, проект Закона об управлении и использовании оружия, взрывчатых веществ и вспомогательных средств (с поправками).

Нянзан/ВИА

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