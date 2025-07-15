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6-й Всемирный форум молодых вьетнамских ученых состоится с 19 по 21 июля
Выступая на мероприятии, Нгуен Тыонг Лам — секретарь ЦК КСМ им. Хо Ши Мина, председатель Центрального комитета Союза вьетнамской молодёжи и глава оргкомитета Форума — отметил, что Форум является не только ежегодным событием КСМ им. Хо Ши Мина, но и стратегической инициативой по формированию экосистемы для глобального соединения молодых вьетнамских учёных. Это вносит вклад в создание высококвалифицированных кадров для страны, содействует межотраслевому, межрегиональному и междисциплинарному сотрудничеству, тем самым постепенно приближая реализацию национального стремления к процветающему, счастливому и могущественному Вьетнаму к 2045 году.
Форум этого года привлек внимание множества организаций и широкого круга молодых вьетнамских ученых со всего мира. Из 700 поданных заявок оргкомитет отобрал 201 официального делегата, более 300 слушателей и приглашённых участников в очном и онлайн-формате, а также 15 ведущих учёных, вошедших в состав консультативного совета. Более 90% делегатов обучались за рубежом, 62 из них работают в 20 странах и территориях. Среди них: 1 профессор, 31 доцент, 150 докторов наук, 19 магистров и аспирантов, представляющих такие ключевые области, как ядерная физика, ракетные двигатели, алгоритмы ИИ, информационные технологии, медицинские технологии, материаловедение, цифровая трансформация, строительная техника, науки о данных, зелёная экономика, циркулярная экономика, управление бизнесом, финансы и банковское дело, здравоохранение, охрана окружающей среды и устойчивое развитие, образование, социальные науки и др.
Помимо общей темы, участники Форума сосредоточатся на обсуждении четырёх конкретных направлений: Применение ИИ и новых технологий для повышения производительности труда; Инновационное предпринимательство, связанное с зелёной экономикой и устойчивым развитием; Устойчивое приспособление к глобальным вызовам современности; Развитие культурной и образовательной платформы в новую эпоху.
Предложения и новаторские идеи молодых учёных, представленные на Форуме, будут обобщены и переданы руководящим органам Партии и Государства Вьетнама. Также будут выдвинуты политические рекомендации по активизации роли глобального сообщества молодых вьетнамских учёных на период 2025–2030 годов с перспективой до 2045 года. Планируется создание базы данных о молодых вьетнамских учёных за рубежом и укрепление устойчивой сети связей между учёными внутри и вне страны, в целях поддержки развития высококвалифицированных кадров для нации.
В течение трёх дней форума, помимо дискуссионных сессий, делегаты также посетят завод VinFast в Хайфоне и встретятся с руководством Партии и Государства Вьетнама.