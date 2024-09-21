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НОВОСТИ

6 августа объявлено Днем кибербезопасности Вьетнама

20 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал решение о том, что 6 августа объявлено Днем кибербезопасности Вьетнама.

 

Согласно решению № 1013/QD-TTg, День кибербезопасности Вьетнама будет проводиться ежегодно, чтобы ускорить реализацию национальных задач в области кибербезопасности, повысить осведомленность общественности о роли, значении и преимуществах кибербезопасности, а также способствовать участию всей политической системы, ведомств всех уровней и населения в обеспечении эффективности работы.

Премьер-министр поручил Министерству общественной безопасности (МОБ) координировать работу по разработке конкретных планов с Министерством культуры, спорта и туризма, Министерством науки и технологий, Министерством национальной обороны, Министерством информации и коммуникаций и другими соответствующими министерствами, ведомствами и народными комитетами провинций и городов центрального подчинения.

Министерствам, ведомствам министерского уровня и правительственным учреждениям, а также народным комитетам было поручено организовать коммуникационную деятельность на основе плана и руководящих принципов МОБ и собственных условий.

Вьетнамскому телевидению, радио «Голос Вьетнама» и Вьетнамскому информационному агентству было предложено разработать планы коммуникаций.

ИЖВ/ВИА

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