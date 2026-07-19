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59 лет АСЕАН: растущая роль и укрепление позиций на мировой арене
Посол Таиланда в Мексике Рудж Тхаммонгкол, председатель Комитета АСЕАН в Мехико (ACMC) на период с июля по декабрь, отметил, что АСЕАН превратилась в одну из наиболее успешных региональных организаций мира и играет центральную роль в содействии миру, стабильности и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, опираясь на три сообщества - Сообщество политики и безопасности, Экономическое сообщество и Социально-культурное сообщество, АСЕАН продолжает укреплять солидарность и способность адаптироваться к изменениям, одновременно поддерживая сбалансированные отношения с партнёрами и последовательно повышая свой международный авторитет.
Он также отметил роль Комитета АСЕАН в Мехико в продвижении имиджа АСЕАН в Мексике на протяжении последних 14 лет. Посол высоко оценил вклад посольств Вьетнама, Малайзии и Филиппин в организацию мероприятий в различных штатах и городах Мексики, направленных на развитие сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и туризма, а также расширение контактов между народами.
Генеральный директор Департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Мексики Фернандо Гонсалес Сайффе назвал АСЕАН образцом многосторонности и регионального сотрудничества в условиях, когда мир сталкивается с многочисленными вызовами.
По его словам, правительство Мексики ускоряет проведение внутригосударственных процедур, чтобы в 2026 году завершить процесс присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC). Мексиканская сторона рассматривает этот шаг как важную основу для вывода отношений между АСЕАН и Мексикой на новый этап развития.
Основанная 8 августа 1967 года пятью государствами, сегодня АСЕАН объединяет 11 стран с общей численностью населения около 700 млн человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 4 трлн долларов США, занимая пятое место среди крупнейших экономик мира.
За почти шесть десятилетий АСЕАН последовательно утверждала свою роль движущей силы региональной интеграции и сохраняла центральное место в формирующейся региональной архитектуре, внося вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.