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НОВОСТИ

59 лет АСЕАН: растущая роль и укрепление позиций на мировой арене

Посольства государств - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Мексике 17 июля провели церемонию поднятия флага АСЕАН по случаю 59-й годовщины основания объединения (8 августа 1967 года - 2026 год).
Главы дипломатических представительств стран АСЕАН в Мексике фотографируются на память. Фото опубликовано ВИА
В церемонии приняли участие представители Министерства иностранных дел Мексики, дипломатического корпуса и международной общественности.

Посол Таиланда в Мексике Рудж Тхаммонгкол, председатель Комитета АСЕАН в Мехико (ACMC) на период с июля по декабрь, отметил, что АСЕАН превратилась в одну из наиболее успешных региональных организаций мира и играет центральную роль в содействии миру, стабильности и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, опираясь на три сообщества - Сообщество политики и безопасности, Экономическое сообщество и Социально-культурное сообщество, АСЕАН продолжает укреплять солидарность и способность адаптироваться к изменениям, одновременно поддерживая сбалансированные отношения с партнёрами и последовательно повышая свой международный авторитет.

Он также отметил роль Комитета АСЕАН в Мехико в продвижении имиджа АСЕАН в Мексике на протяжении последних 14 лет. Посол высоко оценил вклад посольств Вьетнама, Малайзии и Филиппин в организацию мероприятий в различных штатах и городах Мексики, направленных на развитие сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и туризма, а также расширение контактов между народами.

Генеральный директор Департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Мексики Фернандо Гонсалес Сайффе назвал АСЕАН образцом многосторонности и регионального сотрудничества в условиях, когда мир сталкивается с многочисленными вызовами.

По его словам, правительство Мексики ускоряет проведение внутригосударственных процедур, чтобы в 2026 году завершить процесс присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC). Мексиканская сторона рассматривает этот шаг как важную основу для вывода отношений между АСЕАН и Мексикой на новый этап развития.

Основанная 8 августа 1967 года пятью государствами, сегодня АСЕАН объединяет 11 стран с общей численностью населения около 700 млн человек и совокупным валовым внутренним продуктом свыше 4 трлн долларов США, занимая пятое место среди крупнейших экономик мира.

За почти шесть десятилетий АСЕАН последовательно утверждала свою роль движущей силы региональной интеграции и сохраняла центральное место в формирующейся региональной архитектуре, внося вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

ИЖВ/ВИА

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