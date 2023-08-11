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56 лет со дня основания АСЕАН: Культивирование солидарности и дружбы между cтранами и народами

11 августа в первой половине дня Союз обществ дружбы города Хошимин совместно с подразделениями провел встречи, посвященные празднованию 28-й годовщины вступления Вьетнама в АСЕАН (28 июля 1995 г. – 28 июля 2023 г.) и 56-й годовщины образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 11 августа в первой половине дня Союз обществ дружбы города Хошимин совместно с подразделениями провел встречи, посвященные празднованию 28-й годовщины вступления Вьетнама в АСЕАН (28 июля 1995 г. – 28 июля 2023 г.) и 56-й годовщины образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (8 августа 1967 г. – 8 августа 2023 г.).

На встрече присутствовали посол Филиппин во Вьетнаме Мейнардо Монтеалегре и представители Генерального консульства, дипломатических агентств, бизнес-ассоциаций стран-членов АСЕАН в городе Хошимин.

По словам председателя Обществ Вьетнаско-АСЕАНской дружбы города Хошимин Фан Тхи Хонг Суан, прошло 28 лет с тех пор, как Вьетнам присоединился к АСЕАН, и за это время страна в частности и Ассоциация в целом много изменились. В процессе объединения страны АСЕАН стремились к преобразованию ассоциации в сообщество. Фан Тхи Хонг Суан подчеркнула, что странам-членам необходимы понимание, доверие, обмен и сотрудничество между собой, а также поощрение и развитие отношений с другими странами во всем мире во имя мира, солидарности и устойчивого развития.

Упоминая историю становления и развития Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ныне Сообщества государств Юго-Восточной Азии, Фан Тхи Хонг Суан подчеркнула, что АСЕАН всегда неуклонно стремится к миру, стабильности и развитию в Юго-Восточной Азии, активно продвигая и укрепляя диалог, сотрудничество и связи между странами-членами, а также расширяя сотрудничество и всестороннее развитие в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фан Тхи Хонг Суан отметила, что Союз обществ дружбы города Хошимин координировал свои действия со многими соответствующими агентствами и подразделениями для организации множества культурных, спортивных, туристических мероприятий, международных семинаров и научных семинаров по темам, которые представляют интерес для стран-членов АСЕАН, таким как создание многокультурных семей, борьба с изменением климата и деятельность в целях развития. Эти мероприятия по народной дипломатии практически способствовали улучшению взаимопонимания и укреплению солидарности и дружбы вьетнамского народа с сообществом АСЕАН и другими странами в мире.

Генеральный консул Индонезии в Хошимине Агуставиано Софьян от имени Консульской делегации стран-членов АСЕАН высоко оценил и поблагодарил союз обществ дружбы города Хошимин за организацию этой содержательной церемонии. По словам Агуставиано Софьяна, в качестве председательствующего в АСЕАН, Индонезия выбрала тему «АСЕАН имеет значение: эпицентр роста», сосредоточив внимание на превращении АСЕАН в комплексный и устойчивый экономический регион, регион стабильности и мира.

ИЖВ/ВИА

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