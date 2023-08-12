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5000 человек присоединились к благотворительной акции в поддержку агента «Оранж»/диоксина в городе Хошимин

12 августа в культурном парке Дамшен в Хошимине состоялась благотворительная прогулка в поддержку жертв агента «Оранж»/диоксина, в которой приняли участие 5000 человек. 12 августа в культурном парке Дамшен в Хошимине состоялась благотворительная прогулка в поддержку жертв агента «Оранж»/диоксина, в которой приняли участие 5000 человек.

Мероприятие было проведено муниципальным отделением Вьетнамской ассоциации помощи жертвам агента «Оранж»/диоксина (VAVA) по случаю Месяца действий в поддержку жертв агента «Оранж»/диоксина и 62-й годовщины диоксиновой катастрофы во Вьетнаме (10 августа).

Выступая на церемонии открытия, генерал-майор Чан Нгок Тхо, председатель отделения, сказал, что с момента своего основания в 2005 году отделение осуществило множество благотворительных программ по мобилизации средств для жертв агента «Оранж»/диоксина.

По словам генерал-майора Тхо, за первые шесть месяцев этого года было собрано почти 8,5 миллиарда донгов (356.500 долларов США) и оказана поддержка в общей сложности 8.783 жертвам агента «Оранж»/диоксина, добавив, что в настоящее время в городе проживает более 20.000 человек, инфицированных токсичным химическим веществом и подвергшихся его воздействию. Только более 5000 из них, участвовавших в войне, и их дети имеют право на получение ежемесячных пособий.

По этому случаю Вьетнамский банк сельского хозяйства и развития сельских районов вручил 20 сберегательных книжек, каждая на сумму 10 миллионов донгов, 20 семьям, пострадавшим от агента «Оранж»/диоксина.

Дети-инвалиды из деревни Хоабинь и больницы Тызу в Хошимине также получили подарки от организационного комитета.

ИЖВ/ВИА

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